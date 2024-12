Los trending topics llegan a Bluesky

Desde que Bluesky decidió abrir sus puertas a todos los usuarios eliminando las invitaciones, la plataforma no ha parado de crecer. Concebida como una alternativa descentralizada a Twitter, Bluesky ha sabido diferenciarse con una comunidad más positiva y un enfoque técnico que promete un futuro lleno de posibilidades. Ahora, la introducción de la función de trending topics refuerza aún más su propuesta, ayudando a los usuarios a mantenerse al día con las conversaciones más relevantes de la plataforma.

La llegada de esta nueva característica marca un paso estratégico en el desarrollo de Bluesky, un movimiento que parece responder tanto a las necesidades de su creciente base de usuarios como a la competencia con otras plataformas sociales. Mientras Twitter sigue enfrentando una tormenta de críticas y decisiones controvertidas, Bluesky avanza con pasos firmes, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan un entorno renovado y dinámico.

Con la llegada de los trending topics, Bluesky demuestra una vez más su evidentísima inspiración en Twitter, y es que ver su evolución nos recuerda, en muchas ocasiones, a la que siguió la red social del pajarito hace ya más de una década. Esta nueva función, integrada directamente en la barra de búsqueda, permite explorar las conversaciones más relevantes y activas de la plataforma en tiempo real. Al simplificar el acceso a los temas de mayor interés, Bluesky da un paso adelante en su objetivo de consolidarse como un espacio dinámico y atractivo para la discusión. Efectivamente, la experiencia está diseñada para ser intuitiva, especialmente para quienes vienen desde Twitter: un solo toque en el icono de búsqueda revela una lista de los trending topics más destacados del momento.

Mientras Bluesky avanza con nuevas funciones y una comunidad cada vez más activa, el panorama de Twitter parece seguir en declive. Desde que Elon Musk tomó las riendas de la plataforma, sus decisiones han generado polémicas constantes, desde la introducción de un modelo de pago que limita el alcance de los tweets hasta la eliminación de funciones básicas que antes estaban disponibles para todos los usuarios. Estas medidas no solo han descontentado a gran parte de su base de usuarios, sino que también han abierto la puerta a alternativas como Bluesky, que han sabido captar a quienes buscan un entorno más estable y atractivo.

Merry Christmas from us to you 🎄🎁💙 We launched Trending Topics today, and you can find it by tapping the search icon on the bottom bar of the app or the right sidebar on desktop.

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) 26 de diciembre de 2024, 2:09