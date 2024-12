Los efectos de WhatsApp llegan (casi) a iOS

Si tengo que hablar de las funciones de videollamada de WhatsApp, creo que antes debo empezar haciendo un reconocimiento personal, y es que ahora hablo de esta función con la devoción propia de la fe del converso. Sí, hasta hace no demasiado tiempo, podría decir que hasta mitades de año, mi relación con videollamadas, videoconferencias, calls, etcétera, se circunscribía exclusivamente a mi actividad profesional, y en dosis extremadamente limitadas, Y no es que renegara de ellas, pero la verdad es que no les encontraba la gracia.

Quiso el paso del ecuador de este ya agonizante 2024, que llegaran cambios, cambios profundos a mi vida. Cambios (muy positivos, extremadamente positivos) que le han dado a mi vida un giro de 180 grados, tan extremo que todavía estoy terminando de asimilarlos. Y algo interesante es dos de los tres grandes giros que han convertido el de 2024 en el mejor verano de mi vida, me han convertido en un usuario muy, muy activo, de las videollamadas en sus múltiples vertientes y sabores. Así, quizá sea porque de algún modo las relaciono con estos cambios, pero de repente me parecen uno de los mejores inventos del mundo.

No diré que ahora me haya convertido en un profesional. De hecho, después de meses empleando la función de videollamada de WhatsApp, mi chica me sigue señalando de cuando en cuando funciones que no conocía, aún sabiendo que posteriormente se pueden volver en su contra (creo que aún lamenta el día que me enseñó a utilizar los efectos). Así, no es que ahora sepa de estas funciones, pues ya estaba al día sobre ellas por razones profesionales (llevo años escribiendo sobre ellas), pero sí que las valoro mucho más que antaño.

En este sentido, recordarás la llegada en octubre de nuevas funciones, un despliegue que se iniciaba en aquel momento y que, eso sí, se circunscribía inicialmente a Android, sin que termináramos de tener claro cuándo se aplicaría también al sistema operativo de los dispositivos de Apple. Pues bien, según podemos leer en WABetaInfo, Meta ha empezado a probar estos efectos en la versión 24.25.93 de WhatsApp para iOS. Eso sí, de nuevo nos encontramos frente a un despliegue progresivo, por lo que pueden pasar algunas semanas hasta que estén disponibles para todos los usuarios.

Es ya sabido que muchas de las novedades que llegan a WhatsApp no lo hacen de manera simultánea a las diversas plataformas en las que está disponible. En su lugar, Meta suele optar por dividirlo en fases, algo que en realidad tiene bastante sentido, pues permite ir comprobando su funcionamiento y solventando potenciales problemas en cada plataforma (pues un problema puede circunscribirse a una en particular). Es cierto, sí, que alarga la espera para los usuarios, pero si es por la fiabilidad y la estabilidad, de primeras parece una política bastante acertada.