Copilot gratis amplía sus capacidades con Think Deeper

La inteligencia artificial está evolucionando más allá de simples asistentes conversacionales, convirtiéndose en herramientas capaces de analizar problemas complejos y ofrecer respuestas estructuradas. En este contexto Mustafa Suleyman, CEO de IA de Microsoft, ha anunciado en LinkedIn que Think Deeper, su nueva función de razonamiento avanzado en Copilot, ahora está disponible de forma gratuita para todos los usuarios. Esta mejora, basada en el modelo OpenAI o1, busca ofrecer respuestas más detalladas y bien fundamentadas en comparación con las interacciones tradicionales de IA.

A diferencia de las respuestas rápidas habituales de Copilot, Think Deeper se toma más tiempo para analizar la consulta del usuario, procesando la información en mayor profundidad y proporcionando soluciones más completas. Esto resulta especialmente útil en tareas que requieren planificación, desgloses paso a paso o un enfoque detallado del problema. Para lograrlo, Microsoft ha integrado el modelo OpenAI o1, un sistema diseñado para mejorar el razonamiento de la IA, cuyo lanzamiento detallamos en el pasado mes de diciembre.

OpenAI o1 se caracteriza por aplicar técnicas avanzadas de razonamiento en sus respuestas, evaluando múltiples factores antes de ofrecer una conclusión. Como explicamos cuando se produjo su lanzamiento, este modelo ha sido diseñado para descomponer problemas complejos en pasos manejables, permitiendo que la IA actúe como un verdadero asesor en la toma de decisiones.

Entre los usos clave de Think Deeper en Copilot, Microsoft destaca su utilidad en:

Resolución de problemas matemáticos y científicos, con explicaciones detalladas y paso a paso.

Planificación de proyectos complejos, ayudando a organizar tareas, identificar hitos y sugerir estrategias.

, ayudando a organizar tareas, identificar hitos y sugerir estrategias. Codificación y desarrollo de software, con soluciones optimizadas y detalladas para problemas de programación.

Hasta ahora, Think Deeper solo estaba disponible para suscriptores de Copilot Pro, pero con este anuncio, Microsoft ha decidido hacerlo accesible para todos los usuarios sin coste adicional. Además, esta expansión se enmarca en la evolución de los modelos de OpenAI, con el reciente anuncio de OpenAI o3, que representa la siguiente generación de IA avanzada. Con estos avances, Microsoft sigue integrando en Copilot tecnologías más potentes que buscan transformar la manera en que los usuarios interactúan con la inteligencia artificial.

Esta nueva funcionalidad en Copilot plantea una cuestión clave: ¿estamos ante el inicio de una IA que no solo responde preguntas, sino que realmente asiste en la toma de decisiones complejas? A medida que herramientas como Think Deeper se vuelven más accesibles, el concepto de asistentes de IA podría evolucionar hacia sistemas que no solo proporcionan información, sino que también ayudan a procesarla y aplicarla de manera efectiva.