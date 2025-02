Gemini ya permite subir archivos en las cuentas gratuitas

Google sigue ampliando las capacidades de Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, y ahora lo hace con una mejora importante para los usuarios que no están suscritos a Gemini Advanced. Hasta ahora, la posibilidad de subir y analizar documentos estaba limitada a los suscriptores de pago, pero la compañía ha decidido extender esta funcionalidad a todos los usuarios de la versión gratuita. Esto permitirá que un mayor número de personas pueda interactuar con archivos como Google Docs, PDFs y documentos de Word, obteniendo resúmenes, respuestas personalizadas y análisis basados en su contenido.

La actualización ha sido anunciada por la cuenta oficial de Gemini en Twitter, y es un paso muy relevante en lo referido a hacer su inteligencia artificial más accesible, ofreciendo herramientas que hasta ahora estaban reservadas a un grupo más exclusivo. A través de esta función, los usuarios podrán consultar información contenida en sus documentos sin necesidad de copiar y pegar texto manualmente, lo que facilita la interacción con contenidos extensos de manera rápida y eficiente.

Google ha integrado esta nueva función en la interfaz habitual de Gemini, tanto en su versión web como en dispositivos móviles. Para acceder a ella, los usuarios deben tocar el icono con las letras «AD» en el campo Preguntar a Gemini. Dentro de este menú, ahora encontrarán las opciones Imagen, Archivos y Drive, con las que podremos cargar documentos almacenados en el dispositivo o seleccionarlos directamente desde Google Drive, reforzando así la conexión de Gemini con el ecosistema de productividad de la compañía.

📁 Document upload is now available to all Gemini users.

Upload multiple Google Docs, PDFs, and Word documents from Google Drive or your device. Get quick summaries, personalized feedback, and actionable insights—streamlining your workflows and saving you time.

Tap the plus… pic.twitter.com/8FS49dGlbz

— Google Gemini App (@GeminiApp) February 20, 2025