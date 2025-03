Apple Intelligence lleva a Apple a los tribunales

Apple Intelligence, lo que prometía ser una de las grandes apuestas de los de Cupertino para este año y el que viene (además de los últimos meses de 2024, sí), de momento se parece bastante más a un dolor de muelas que a una historia de éxito. Su presentación, en junio del año pasado, nos hizo pensar a muchos que Apple, finalmente, se iba a poner al día en la carrera de la inteligencia artificial en el mercado de consumo, un espacio en el que, hasta ese momento, se mostraba particularmente rezagada. Sin embargo, desgraciadamente, solo parecía que se había puesto al día.

Desde entonces, y aunque han pasado ya más de nueve meses, los avances reales en Apple Intelligence han sido escasos, con especial mención a una Siri que sigue sin estar a la altura. Ni las grandes promesas ni los vídeos publicitarios, como el protagonizado por Bella Ramsey, han logrado esconder la falta de resultados tangibles. Apple puso en marcha una maquinaria de marketing tan ambiciosa como su propia propuesta, prometiendo una transformación total en la interacción con sus dispositivos, pero la distancia entre lo prometido y lo entregado no ha hecho más que crecer.

Una reciente demanda federal presentada en California ha venido a poner en evidencia ese desfase. En ella, Apple es acusada de incurrir en publicidad engañosa con Apple Intelligence, al promocionar unas funcionalidades que o bien no están disponibles o funcionan muy por debajo de lo anunciado. El documento, al que ha tenido acceso Axios, señala que las campañas de marketing crearon expectativas deliberadamente infladas sobre las capacidades de Siri, la integración con otras apps y el nivel de personalización basado en IA. Lo que Apple vendió no fue, según los demandantes, lo que realmente ofreció.

Esta demanda se suma a una serie de tropiezos que Apple ha ido acumulando en su intento por posicionarse como un actor relevante en la inteligencia artificial. A principios de marzo, ya informamos de que Apple retrasaba las mejoras de Siri con IA, y unos días después, la compañía reconocía públicamente «retrasos feos y vergonzosos» en su implementación, dejando claro que la situación interna distaba mucho de estar bajo control. A esto se suman problemas técnicos serios, que llevaron incluso a desactivar funciones clave de Apple Intelligence por fallos graves, como también te contamos en su momento.

No es la primera vez que Apple se enfrenta a críticas por una estrategia de comunicación excesivamente optimista, pero esta vez el asunto ha cruzado la frontera legal. La demanda no solo habla de publicidad engañosa, sino también de competencia desleal, al haber posicionado un producto de forma ventajosa en el mercado sin que estuviera realmente listo. El fondo del asunto recuerda al problema más profundo que analizamos en su momento: el preocupante problema de Apple con la inteligencia artificial no es tanto tecnológico como estructural, una cuestión de liderazgo, visión y, tal vez, prioridades mal calibradas.

Ahora, con los tribunales involucrados y la reputación de Siri en entredicho, Apple se enfrenta no solo a un reto técnico, sino también a una crisis de confianza. Las expectativas puestas en Apple Intelligence eran tan altas como las exigencias del mercado, y el tiempo empieza a jugar en su contra. Porque mientras otros siguen avanzando, Apple parece estar explicando por qué aún no lo ha hecho.