Steam ya está más cerca que nunca de Xbox

La situación de Microsoft con Xbox es, todos lo sabemos, bastante compleja. Con ya cuatro generaciones a sus espaldas, solo con la querida y recordada Xbox 360 fueron capaces de plantar cara a una Sony que, durante décadas, se ha mostrado hegemónica en el mercado de las consolas. Xbox One fue un cúmulo de errores, y las Series X|S no han podido enmendar por completo los problemas de su predecesora. Ahora bien, aunque en un momento sí que pareció posible, ahora Microsoft se está esforzando en dejar muy claro que no se han rendido y, es más, que tienen más ideas, planes y ambiciones que nunca.

La ambición, en realidad, lleva tiempo cocinándose. No es casualidad que Phil Spencer, al frente de Xbox desde hace más de una década, haya repetido una y otra vez la necesidad de abrir el ecosistema, de romper barreras artificiales entre plataformas y de pensar en los jugadores, más que en los dispositivos. Durante años ha ido dejando pistas, casi siempre veladas, de que Steam —sí, Steam— tenía cabida en esa visión. Lo que parecía un sueño improbable, incluso utópico, hoy empieza a tener forma.

La transición de Xbox hacia una plataforma más abierta no comenzó ayer. La integración entre Xbox y PC se ha ido consolidando con Game Pass como punta de lanza, el juego cruzado como norma y servicios como Xbox Cloud que diluyen por completo la frontera entre consola y ordenador. Lo que hace apenas una generación se percibía como un ecosistema cerrado, centrado en el hardware, ha evolucionado hacia un espacio cada vez más híbrido y orientado al software.

Ahora, una filtración publicada por The Verge, con una imagen que muestra una nueva interfaz de Xbox mencionando de forma explícita a Steam, marca un punto de inflexión. Aunque Microsoft retiró rápidamente la imagen, el daño —o el aviso, según se mire— ya estaba hecho. Fuentes cercanas confirman que la compañía trabaja en un nuevo launcher capaz de detectar e integrar juegos de Steam, Epic Games Store y otras plataformas, en una apuesta por centralizar toda la experiencia de juego en un único espacio, el de Xbox.

Esto, si se confirma, supondría una redefinición completa del concepto tradicional de consola. Xbox ya no sería solo una máquina para ejecutar juegos propios o disponibles en su tienda, sino un centro unificador desde el que acceder a prácticamente cualquier juego que poseas, sin importar dónde lo hayas comprado. La estrategia de Microsoft estaría apuntando, más que nunca, a convertir Xbox en un servicio o una interfaz, no en un simple hardware.

Y eso tiene implicaciones de enorme calado para la industria. ¿Qué significaría que puedas jugar a títulos de Steam directamente desde una Xbox? ¿Dónde quedarían las exclusividades, los ecosistemas cerrados, el control férreo que imponen otras marcas sobre lo que puedes o no puedes ejecutar en su hardware? Microsoft no solo abriría una puerta a otras plataformas, sino que lanzaría una declaración directa a Sony y Nintendo: el futuro es multiplataforma, les guste o no, al menos según su visión.

Claro que aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Hablamos de una simple lista visual o de compatibilidad real con títulos de Steam en Xbox? ¿Se mantendrán los logros, las partidas guardadas, el soporte técnico cruzado? ¿Cómo afectará esto a la relación entre Microsoft y sus socios actuales, o a los desarrolladores que aún piensan en clave de exclusividad? El camino se adivina tan emocionante como incierto.

Imágenes: Microsoft/The Verge