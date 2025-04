ChatGPT ya permite crear imágenes en las cuentas gratuitas

Que ChatGPT se ha convertido en un elemento recurrente en las noticias es algo que no se le escapa a nadie y, además, ha conseguido algo no tan común, y es saltar de los medios especializados en tecnología a los generalistas (aunque algún día hablaremos sobre el nivel de profundidad de los mismos al hablar sobre tecnología…). Ya hace casi dos años y medio de su debut, a finales de 2022, pero OpenAI ha sabido mantener la mecha encendida y los focos apuntando en su dirección, con constantes mejoras que, aún a día de hoy, siguen sorprendiendo a muchos.

Inicialmente, como recordarás, el chatbot se limitaba precisamente a eso, a ser un chatbot, una IA «conversacional» basada en un LLM (inicialmente GPT-3, aunque dio el salto a GPT-4 cuando éste fue presentado). Sin embargo, poco a poco empezó a sumar nuevas funciones, como la posibilidad de subir documentos, el acceso a Internet y, claro, el modo omnimodal que debutó con GPT-4o. Los medios, tanto de entrada como de salida, no han dejado de crecer, y ya desde hace tiempo era posible crear imágenes.

No fue sin embargo, hasta la semana pasada, que se produjeron dos hitos importantes en este sentido. El primero fue una sustancial mejora en la calidad de las imágenes generadas, gracias al modo omnimodal y los prompts que permiten combinar imágenes y texto. Y la segunda fue que esta función empezó a ofrecerse en todos los niveles de uso de ChatGPT, es decir, que también estaba disponible para las cuentas gratuitas. Esto se relacionó directamente con la eclosión de imágenes con estilo del Estudio Ghibli de la que te hablábamos la semana pasada. Y, como te contamos entonces, OpenAI se vio forzada a desactivar esta función en las cuentas gratuitas.

chatgpt image gen now rolled out to all free users! — Sam Altman (@sama) April 1, 2025

En aquel momento, hubo quienes insinuaron que esta medida se tomó para evitar que se siguieran creando imágenes que imitaban estilos muy concretos, pero nada más lejos de la realidad, pues el propio CEO de la compañía, Sam Altman, confirmó que el «apagado» de la función era temporal, y que se debía a que había experimentado un nivel de demanda muy superior al previsto. Vamos, que sus centros de datos debían parecer una calle cualquiera de Valencia la noche del 19 de marzo.

Pues bien, tan temporal era que, como puedes ver en el tweet que se muestra un poco más arriba, Altman ha confirmado que las cuentas gratuitas de ChatGPT ya pueden usar la función de creación de imágenes, es decir, que parece que han tardado menos de una semana en optimizar-aprovisionar los recursos necesarios para poder volver a ofrecer esta función a todos sus usuarios. Eso sí, como ya se adelantó la semana pasada, en este caso se establece una limitación de tres imágenes diarias por cuenta de usuario.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que de nuevo los servidores de OpenAI deben estar pasando por un momento difícil. Es más, he intentado crear una imagen desde una cuenta gratuita pero, tras esperar cinco minutos, el proceso no había avanzado ni un solo paso. Es decir, que si eres usuario de redes sociales, será mejor que te vayas preparando para el inminente nuevo tsunami de imágenes creadas por IA.