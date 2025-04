Cómo saber si mi PC cumple los requisitos para actualizar a Windows 11

Para poder actualizar a Windows 11 necesitas tener una licencia válida y cumplir con los requisitos de dicho sistema operativo. Puedes utilizar licencia ya existente de Windows 10 para actualizar, o puedes hacer una instalación limpia y utilizar una licencia OEM de Windows 11 o una licencia retail. Ambas sirven sin ningún tipo de problema.

Si estás utilizando Windows 10 sin licencia, o si necesitas comprar una licencia de Windows 11 para poder dar el salto a este sistema operativo, no te preocupes. Con las ofertas de GvGMall España puedes conseguir lo que necesitas con un 30% de descuento adicional utilizando el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de completar el proceso de compra.

Estas son algunas de las ofertas más interesantes que están en marcha ahora mismo, y que no te deberías perder:

¿Cumplo con los requisitos para actualizar a Windows 11?

Si eres un usuario experimentado conocerás al detalle los componentes de tu PC, y con solo mirar el listado de requisitos de Windows 11 ya sabrás si los cumples o no.

En caso de que no lo tengas del todo claro y quieras resolver tus dudas lo más recomendable es que utilices la aplicación oficial de Microsoft que comprueba de forma automática, y totalmente segura, si cumples con los requisitos.

La aplicación se llama «Comprobación de Estado del Equipo», y se puede descargar gratis desde la web oficial de Microsoft. Una vez que la tengas instalada solo tienes que ejecutarla y listo, te mostrará al detalle si tu PC cumple con los requisitos.

Si no cumples con los requisitos también podrás forzar la instalación de Windows 11, pero no es recomendable, porque podrías acabar teniendo problemas a medio o largo plazo, sobre todo si Microsoft, por alguna razón, acaba decidiendo bloquear el soporte a equipos no compatibles.