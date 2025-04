Precio de la GeForce RTX 5060 Ti, buenas noticias

El precio de la GeForce RTX 5060 Ti va a ser el mismo que el que tuvo la GeForce RTX 4060 Ti en su lanzamiento. Esta es una buena noticia, porque significa que no habrá una subida de precio frente a la generación anterior, y porque podría ayudar a empezar a normalizar la situación actual mercado de las tarjetas gráficas, donde los precios siguen inflados por falta de stock.

Según la fuente de esta información, la GeForce RTX 5060 Ti va a llegar al mercado el 16 de abril con un precio de 399 dólares en su versión de 8 GB, y costará 499 dólares en la versión de 16 GB. En España, estos precios podrían convertirse en 449 euros para el modelo de 8 GB y 549 euros para el modelo de 16 GB. Tened en cuenta que los precios en España incluyen IVA, por eso son más altos.

La diferencia de precio entre ambos modelos es significativa, y se debe a la configuración de memoria gráfica. El modelo de 8 GB será una opción dirigida a los que quieran jugar en 1080p, o en 1440p haciendo algunos ajustes gráficos cuando sea necesario. Por contra, el modelo de 16 GB podrá mover juegos sin problemas en 1440p, y tendrá potencial también para permitirnos jugar en 4K ajustando los niveles de calidad gráfica.

La GeForce RTX 5060 Ti tendrá un rendimiento parecido al de la GeForce RTX 4070, pero con consumo ligeramente más bajo, y tendrá además la ventaja de contar con todas las novedades y mejoras que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell, incluyendo la multigeneración de fotogramas.

El modelo de 16 GB va a quedar muy cerca del precio de la GeForce RTX 5070, que ya se puede encontrar en España desde 654 euros. La diferencia de rendimiento entre esta y la GeForce RTX 5060 Ti va a ser de entre un 20% y un 25% aproximadamente a favor de la GeForce RTX 5070.

La GeForce RTX 5070 rinde más, pero también es un 19% más cara, así que la posición de la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB quedaría bien ajustada a la realidad del mercado si llega a ese precio. No es lo ideal, pero desde luego es lo menos malo tras ver lo que se han inflado los precios en las últimas semanas.

