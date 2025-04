La renovación del menú de inicio de Windows 11 está en camino y ya iba siendo hora, porque es uno de los componentes de la interfaz de usuario más criticados y otro punto de conflicto para que la mayoría de usuarios prefiera Windows 10. El nuevo diseño ha aparecido en la última versión de desarrollo de Windows 11 y apunta bien, atendiendo algunas de las peticiones de los clientes.

Parece imposible que sigamos teniendo que hablar del menú de inicio de Windows a estas alturas de la película. Microsoft lo estrenó en Windows 95, lo fue mejorando hasta llegar al notable de Windows XP, para alcanzar el sobresaliente con Windows 7. A partir de ahí llegó el desastre. Windows 8 simplemente lo eliminó a favor de una pantalla en mosaico similar a la del sistema móvil Windows Phone. Las críticas fueron furibundas y Microsoft lo devolvió con Windows 8.1. Era difícil empeorarlo con Windows 11, pero así sucedió.

El nuevo diseño está oculto en la última versión preliminar de Windows 11, versiones Dev/Beta para el canal Insiders, y ha sido descubierto por @phantomofearth en X.

El menú de inicio elimina las (innecesarias) dos secciones a favor de una sola vista única con desplazamiento que combina las aplicaciones ancladas y la lista de aplicaciones en una sola interfaz. El tamaño general ha aumentado y permite anclar un mayor número de aplicaciones. Incluye una opción para mostrar automáticamente las ancladas sin necesidad de expandir la vista primero.

Los marcadores y recomendaciones se ubican en la parte superior, mientras que la lista de ‘Todas las aplicaciones’ está justo debajo. Si quieres navegar por todas las aplicaciones instaladas simplemente será cuestión de hacer un desplazamiento, sin tener que hacer clic en su pestaña.

Hidden in today’s Dev/Beta CUs: a major update to the Windows 11 Start menu! It has a new, larger layout with everything on one scrollable page, with the «All» list below recommendations – which can FINALLY be turned off! Pinned list is now limited to 2 rows, but can be expanded. pic.twitter.com/JkP3V2I5g6

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 3, 2025