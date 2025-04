Un número indeterminado de usuarios no pueden iniciar sesión en sus cuentas mediante Windows Hello después de instalar la última actualización de Windows, los parches de seguridad mensuales de abril de 2025. El problema ha sido reconocido por Microsoft y afecta a las plataformas cliente (Windows 11 24H2 ) y también a las de servidor (Windows Server 2025 ) con la actualización acumulativa KB5055523 instalada.

Las actualizaciones de Windows son un auténtico dolor de muelas y no hay ni una que se salve de errores, fallos y bugs. Y a veces por partida doble o triple. Hace unos días te hablábamos del fallo de Office y hoy tenemos otra. Microsoft lanza actualizaciones para solucionar problemas y provoca otros de manera aleatoria en una bola de nieve que no tiene fin. La recomendación es la de costumbre: retrasar las actualizaciones hasta que compruebas su absoluta estabilidad o tengas la certeza de que el fallo no afecta a tu equipo. Incluso aunque se trate de actualizaciones de seguridad como la que nos ocupa.

Ahora Windows Hello

Windows Hello es una importante herramienta de seguridad y autenticación presente en Windows 10 y Windows 11. Su principal función es la de permitir a los usuarios iniciar sesión en sus dispositivos mediante datos biométricos (también mediante PIN), mejorando la seguridad de las contraseñas a través de la autenticación en dos fases y la protección integrada de la fuerza bruta. Por supuesto, una vez configurado también mejora la usabilidad frente a las típicas contraseñas. Esta tecnología está muy extendida, especialmente en empresas y generalmente se despliega añadiendo funciones de IR en las cámaras web o en otros sensores.

Hay que decir que el fallo que nos ocupa no parece estar generalizado, aunque se está investigando, y solo parece suceder en equipos que tengan habilitadas las funciones Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) o el System Guard Secure Launch antes de implementar la actualización KB5055523 que corresponde a los parches de seguridad mensuales de Windows.

«Tenemos conocimiento de un caso extremo de un problema de Windows Hello que afecta a dispositivos con funciones de seguridad específicas habilitadas. Después de instalar esta actualización y realizar un reinicio rápido o Restablecer esta PC desde Configuración > Sistema > Recuperación y seleccionar Conservar mis archivos e instalación local, es posible que algunos usuarios no puedan iniciar sesión en sus servicios de Windows mediante el reconocimiento facial o el PIN de Windows Hello», explica Microsoft.

Por el momento no hay solución, pero Windows Hello todavía puede usarse con PIN como solución alternativa:

Para iniciar sesión con PIN, sigue las instrucciones de Establecer mi PIN en la pantalla de inicio de sesión para volver a inscribirse en Windows Hello.

Para usar el inicio de sesión facial, vuelve a registrarte en el reconocimiento facial de Windows Hello. Para ello, vaya a Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión > Reconocimiento facial (Windows Hello) y seleccione Configurar . A continuación, sigue las instrucciones en pantalla.

Curioso que una actualización de seguridad rompa características de seguridad tan importantes como Windows Hello, pero así está la situación de las actualizaciones de Windows, un ejercicio de alto riesgo que tiene de los nervios a consumidores y empresas.