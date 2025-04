Meta bloquea Apple Intelligence en sus apps

Apple Intelligence, la nueva capa de inteligencia artificial integrada en iOS 18, ha llegado al ecosistema de Apple envuelta en promesas de productividad, privacidad y personalización. Sin embargo, su despliegue ha estado lejos de ser ejemplar: las funciones llegan con cuentagotas, muchas apenas están disponibles, y otras han generado más confusión que utilidad. En ese contexto de expectativas difusas, Meta ha decidido trazar una línea clara: en sus aplicaciones, Apple Intelligence no tiene cabida.

Las apps más populares de Meta en iOS —Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads— han desactivado el uso de esta tecnología dentro de sus interfaces. No se trata de una limitación técnica ni de una incompatibilidad: es una decisión deliberada. Apple ofrece a los desarrolladores la opción de habilitar o bloquear el uso de Apple Intelligence en sus aplicaciones, y Meta ha optado por dejarla fuera. Sin anuncio, sin comunicado oficial. Simplemente, la inteligencia artificial de Apple no funciona allí.

Esto significa que los usuarios de iPhone no podrán acceder dentro de estas apps a funciones como la reescritura de texto, la corrección de estilo, la creación de Genmoji o las sugerencias contextuales que Apple ha comenzado a desplegar. Aunque el alcance práctico de esta exclusión no es enorme —en parte porque muchas funciones aún no están plenamente disponibles—, el gesto no deja de ser significativo. Especialmente si se enmarca en una rivalidad que viene de lejos.

La relación entre Apple y Meta ha sido todo menos sencilla en los últimos años. El cambio de políticas de privacidad de iOS que limitó el rastreo de usuarios golpeó directamente al negocio publicitario de Meta. Más recientemente, ambas compañías discutieron la posibilidad de integrar el modelo LLaMA en Apple Intelligence, propuesta que Apple rechazó por no ajustarse a sus estándares de privacidad. En ese contexto, el bloqueo actual parece menos técnico y más estratégico.

Lo que se perfila aquí no es solo una incompatibilidad puntual, sino una disputa de fondo sobre quién controla la inteligencia artificial dentro del ecosistema iOS. Meta apuesta por su propia IA, cada vez más integrada en sus productos, mientras Apple busca imponer una experiencia coherente y transversal. Pero si cada app empieza a decidir si acepta o no esa capa de inteligencia, lo que se dibuja es una fragmentación funcional dentro del sistema operativo.

A nivel técnico, Apple permite que cada desarrollador excluya explícitamente Apple Intelligence de su aplicación. No hay modo para el usuario de revertir esa decisión, salvo usar las apps desde el navegador u otras vías menos prácticas. El resultado, al menos de momento, es que buena parte del software más usado en iOS queda al margen de una tecnología que, pese a todas sus limitaciones actuales, aspira a ser central en el futuro del sistema.

Y mientras lo observo, me pregunto si este es el comienzo de una tendencia más amplia: una en la que los usuarios no solo eligen apps, sino también qué inteligencia artificial se activa dentro de cada una. El problema es que no somos nosotros quienes decidimos. Son las grandes tecnológicas las que están diseñando ese mapa invisible de exclusiones, donde cada vez importa menos el sistema operativo… y más quién domina la capa que razona sobre él.

Más información