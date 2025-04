Instagram responde, con Edits, a CapCut de TikTok

Edits es el nombre de la nueva apuesta de Instagram, pero también un indicio de hasta qué punto el vídeo se ha convertido en el lenguaje dominante en redes sociales. Porque ya no basta con publicar: ahora hay que editar, montar, animar, mejorar el sonido, aplicar efectos. Y hacerlo todo desde el móvil, de forma rápida y sin complicaciones. En ese escenario, Instagram quiere dejar de depender de herramientas ajenas.

La aplicación, anunciada el pasado mes de enero y que ya está disponible de forma oficial tanto para iOS como para Android, se presenta como una herramienta de edición de vídeo completamente independiente. No está integrada en Instagram ni en Meta directamente: es una app autónoma, centrada en facilitar la edición avanzada sin necesidad de software de escritorio. Y, a diferencia de otras opciones populares, no incluye marca de agua, un detalle no menor cuando hablamos de creadores de contenido.

Entre sus principales características, Edits incluye una línea de tiempo con precisión por fotograma, edición a nivel de clip, mejora automática de audio, transiciones, pantalla verde, y efectos visuales generados mediante inteligencia artificial. La interfaz, claramente orientada a la edición móvil, busca ofrecer un punto medio entre usabilidad y control creativo, pensado tanto para ediciones rápidas como para proyectos más elaborados.

Además, incorpora una pestaña denominada “Inspiration”, con propuestas de edición que pretenden guiar o inspirar a los usuarios. Aunque todavía se encuentra en una fase básica, esta función apunta a un enfoque más asistido de la edición, algo que podría evolucionar en futuras versiones. En cualquier caso, el objetivo está claro: facilitar la creación de vídeos pensados para Reels, pero sin limitar su uso a Instagram. La app permite exportar contenido sin restricciones, lo que la hace útil para múltiples plataformas.

Otro punto interesante es que Edits permite grabar directamente desde la cámara, lo que convierte a la app no solo en un editor, sino también en una herramienta de captura. Esto refuerza su posición como un entorno de edición completo, pensado para acompañar todo el flujo de creación, desde la grabación hasta la publicación. Para quienes buscan inmediatez sin perder calidad, esta integración puede marcar la diferencia.

La comparación con CapCut, desarrollada por ByteDance (la misma compañía detrás de TikTok), es inevitable. Las dos herramientas apuntan al mismo perfil de usuario, con un conjunto de funciones que se solapan ampliamente. Sin embargo, al lanzar Edits como una app separada, Instagram parece querer construir su propio ecosistema creativo, sin depender del editor integrado en su red social. Es una apuesta que ya intentó en el pasado con funciones internas, pero que ahora adopta una estrategia distinta: competir en el mismo terreno que TikTok, pero con armas propias.

Y si el movimiento tiene éxito, podría abrir la puerta a algo más ambicioso: posicionar a Instagram no solo como una red social donde se publica contenido, sino como una plataforma completa para crearlo desde cero. Con Edits, Instagram no solo compite por la atención, sino también por el proceso. La edición, en ese sentido, ya no es un paso intermedio, sino un campo de batalla.

De momento, Edits llega sin ruido, pero con una propuesta clara: facilitar la edición profesional desde el móvil, sin barreras ni logos. Ahora la cuestión es si los creadores verán en ella una alternativa real a sus flujos de trabajo ya consolidados, y a este respecto pienso en Ana, mi chica y que, como creadora de contenido, es usuaria Pro de CapCut, y me pregunto si las particularidades de Edits puedan hacer que se plantee probarla y, quién sabe, quizá incluso adoptarla para tal fin. Porque en la edición, como en las redes, lo difícil no es empezar… sino quedarse.

