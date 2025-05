El Pixel 10 se deja ver (y fotografiar) en la playa

Por sorpresa, o quizá no tanto, el Pixel 10 aparece de pronto entre cámaras, focos en un paseo cualquiera de la costa canadiense. En tiempos donde las marcas dominan el arte de la filtración tanto como el del anuncio, hay algo coreografiado —casi teatral— en estas escenas captadas por terceros. No es tanto lo que muestran, sino cómo lo muestran: sin ruido, sin contexto oficial, pero con todo el cálculo detrás, ¿o después de todo sigue siendo casualidad?

Lo que hasta ahora eran simples renders y suposiciones generadas a partir de esquemas se ha materializado por fin en imágenes reales. El próximo buque insignia de Google ha hecho su debut fuera de los entornos controlados, durante el rodaje de un anuncio publicitario en Vancouver, según captó el fotógrafo Mark Teasdale. En las fotografías puede verse lo que con toda probabilidad es el Pixel 10 Pro, o quizá un Pro XL, en color obsidian, con un diseño exterior que conserva la estética del Pixel 9 Pro casi sin cambios.

Junto a las imágenes del dispositivo, Teasdale logró también fotografiar parte del storyboard del anuncio. En él se aprecian indicios del enfoque que tendrá la campaña, centrada en funciones fotográficas y, como es habitual ya en los lanzamientos de Google, características potenciadas por inteligencia artificial. En uno de los paneles se puede leer el lema “Ask more of your phone”, lo que sugiere una apuesta directa por la integración de Gemini Live y otras herramientas de IA desarrolladas por la compañía.

Otro fragmento del guion revela la mención de la función “Add Me”, actualmente exclusiva del Pixel 9. Este sistema utiliza la inteligencia artificial para combinar varias tomas de grupo, de forma que nadie —ni siquiera el fotógrafo— quede fuera de la imagen final. Todo indica que Google pretende destacar esta herramienta como uno de los pilares de su experiencia fotográfica en la nueva serie.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75

— Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025