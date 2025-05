Gemini prepara una interfaz optimizada para tablets y plegables

Gemini sigue creciendo como plataforma de inteligencia artificial, pero su forma de presentarse aún no está a la altura de los dispositivos que aspiran a sacarle el mayor partido. Aunque los plegables y las tablets se han consolidado como opciones para usuarios que buscan más espacio de pantalla y funcionalidad, muchas aplicaciones de Android —incluyendo las propias de Google— siguen mostrando interfaces que fueron pensadas exclusivamente para móviles. El caso de Gemini no ha sido una excepción. Hasta ahora.

Una nueva interfaz de usuario optimizada para pantallas grandes ha sido detectada en la beta 16.20.48 de la aplicación de Google. Esta versión incluye un rediseño significativo para tablets y dispositivos plegables, alineando la experiencia con la que ya ofrece Gemini en su versión web. El nuevo diseño incorpora una barra lateral que permite acceder rápidamente al historial de conversaciones, iniciar nuevos chats o buscar entre las interacciones anteriores. Además, esta barra puede ocultarse en cualquier momento mediante el clásico icono de menú tipo “hamburguesa”.

Otro cambio relevante es la introducción de un menú desplegable en la parte superior, desde el cual el usuario podrá seleccionar entre los distintos modelos de Gemini disponibles. Esta función, hasta ahora exclusiva del entorno de escritorio, permite adaptar la respuesta del asistente en función del contexto o las necesidades del usuario. La barra de entrada también ha sido rediseñada: ahora presenta accesos directos a funciones como Video, Search, Research y Canvas, lo que mejora la fluidez del uso diario.

Pese a lo avanzado de la implementación, no hay todavía una fecha oficial para el despliegue de esta interfaz. Algunas hipótesis apuntan a que Google podría estar reservándola para el lanzamiento del Pixel 10 Pro Fold, previsto para agosto. Otra posibilidad es que se presente de forma conjunta con el Galaxy Z Fold7, en colaboración con Samsung, durante algún evento en julio. En cualquier caso, el rediseño responde a una necesidad real: la adaptación del software a dispositivos cuya relación de aspecto y tamaño de pantalla requieren algo más que escalar el diseño móvil.

Además de estos ajustes visuales, Google está desarrollando nuevas funcionalidades que podrían llegar a Gemini en futuras versiones. Entre ellas se encuentra una herramienta tipo “Circle to Search”, que permitiría seleccionar un fragmento de pantalla en cualquier contexto y formular preguntas directamente sobre él. También se están probando nuevas formas de compartir fragmentos de respuesta desde Gemini con mayor facilidad, algo que facilitaría su uso en entornos colaborativos o educativos.

Desde mi punto de vista, estas mejoras apuntan en la dirección correcta. El verdadero potencial de un asistente de inteligencia artificial no se mide solo por la calidad de sus respuestas, sino también por la naturalidad con la que se integra en el dispositivo que usamos. Si Gemini aspira a ser una herramienta cotidiana, no puede permitirse seguir desaprovechando el espacio visual ni exigir al usuario que se adapte a una interfaz que no fue pensada para su pantalla.