¿Qué sabemos y esperamos de PSSR 2?

PSSR 2. Detrás de esta sigla se esconde uno de los movimientos más interesantes de Sony en el terreno de la reconstrucción de imagen por inteligencia artificial. En un momento donde la tecnología gráfica parece haberse estabilizado, son los sistemas de escalado los que llevan el timón de las mejoras visuales. Pero no solo miran al futuro: también pueden convertirse en la llave para rescatar, con una nueva dignidad estética, el legado de consolas pasadas.

PlayStation Spectral Super Resolution —PSSR— ha sido hasta ahora la apuesta de Sony para escalar juegos, pero su rendimiento ha dejado bastante margen de mejora. Utilizada sobre todo en modos de 4K60 o 4K80, requiere una resolución base de al menos 864p para funcionar con garantías. Por debajo de ese umbral, la calidad de imagen cae de forma notable, lo que ha limitado su aplicación en juegos retro o títulos menos exigentes. Además, se ha reportado que en juegos como God of War Ragnarok, PSSR puede reducir el pico de FPS por sobrecarga, más que aumentarlo.

La nueva versión, conocida informalmente como PSSR 2, pretende corregir todas estas carencias. Sony está entrenando una red neuronal más ligera, con menor latencia y capaz de ofrecer mejor calidad incluso desde resoluciones internas más bajas. El objetivo es múltiple: no solo ofrecer modos estables de 4K a 120 Hz, sino también habilitar salida 8K a 60 Hz, y eventualmente dar soporte para modos 1440p y 1080p a 120 Hz. La dirección es clara: todo juego debería contar con un modo de alta frecuencia de actualización sin sacrificar calidad visual.

Una novedad particularmente interesante es el desarrollo de MFSR, una alternativa a TAA (anti-aliasing temporal) que podría aplicarse incluso en juegos que no utilicen escalado activo. Aprovechando los aprendizajes de PSSR, este sistema permitiría mejorar la imagen en títulos existentes forzando un filtrado superior al del TAA tradicional, algo especialmente útil en la futura PS5 Pro.

En paralelo, nuevas filtraciones sugieren que PSSR 2 podría ser la puerta de entrada para aplicar mejoras gráficas en juegos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP adquiridos en la PlayStation Store. Actualmente, la resolución mínima de funcionamiento (864p) excluye a muchos títulos retro. Pero con la nueva arquitectura, sería posible escalar desde 720p o incluso menos, lo que permitiría a la consola renderizar estos títulos con una nitidez muy superior, sin alterar su diseño original. La retrocompatibilidad visual, aunque limitada a copias digitales, ganaría así un nuevo sentido en PS5 Pro.

Por el momento, no hay fecha oficial para la implementación de estas mejoras. No se ha mencionado la inclusión de Frame Generation —técnica usada por DLSS 3—, lo que parece coherente con la filosofía de Sony: evitar interferencias en la dirección artística y centrarse en alcanzar los 120 Hz, frecuencia ya soportada por muchos televisores. Tampoco está claro si el soporte se extenderá a PSVR2, dado que no parece una prioridad en la hoja de ruta actual.

Me parece significativo cómo tecnologías como PSSR han pasado de ser una herramienta técnica en segundo plano a ocupar un lugar central en la experiencia visual del videojuego. Ya no se trata solo de subir la resolución o estabilizar la tasa de fotogramas, sino de cómo lograrlo con eficiencia, sin comprometer el diseño de los juegos ni aumentar la carga de trabajo para los desarrolladores. En ese sentido, PSSR 2 se alinea con una tendencia más amplia que estamos viendo en toda la industria: optimizar el rendimiento sin sacrificar calidad, y hacerlo con herramientas que ya no son opcionales, sino parte esencial de cualquier sistema moderno.

