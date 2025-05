AGON PRO AG276UZD, 4K a 240 hercios

AGON se ha consolidado como una marca relevante dentro del panorama de monitores especializados, especialmente en el ámbito del gaming competitivo y profesional. Con el anuncio del AGON PRO AG276UZD, la firma da un paso más en su estrategia de ofrecer productos de altas prestaciones en formatos cada vez más exigentes. Este modelo combina resolución 4K con una frecuencia de refresco de 240 Hz, especificaciones que hasta hace poco resultaban impensables fuera del segmento ultra premium.

El panel del AG276UZD está basado en tecnología QD-OLED, una combinación que utiliza puntos cuánticos sobre una matriz OLED para mejorar la reproducción del color sin renunciar a los negros profundos característicos de esta última. La pantalla, de 27 pulgadas, alcanza una resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos) con una densidad de 164 píxeles por pulgadaa, lo que garantiza una nitidez sobresaliente en todo tipo de contenidos. A esto se suma un brillo máximo de 1000 nits, que refuerza sus capacidades HDR bajo la certificación DisplayHDR True Black 400.

La cobertura del 99% del espacio DCI-P3 se traduce en una excelente reproducción cromática, acompañada por un tiempo de respuesta de tan solo 0,03 ms GtG. Esto permite no solo una experiencia fluida en juegos de ritmo elevado, sino también una ventaja competitiva tangible para quienes participan en títulos de eSports o necesitan una latencia mínima. La compatibilidad con AdaptiveSync asegura una sincronización efectiva entre la tarjeta gráfica y el monitor, mientras que el distintivo VESA ClearMR 13000 avala la nitidez de imagen en movimiento, uno de los aspectos que más suelen degradarse en frecuencias altas si no se cuida el tratamiento del desenfoque.

En el apartado de conectividad, el AG276UZD viene bien equipado. Integra un puerto USB-C con suministro de energía de hasta 90 W, útil para alimentar portátiles sin necesidad de cargador adicional. Le acompañan un DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.1, cuatro puertos USB 3.2 y una salida de auriculares. Todo ello se complementa con una base ajustable en altura, inclinación, giro y rotación, permitiendo una integración sencilla en espacios de trabajo o juego complejos. El diseño, sin grandes estridencias pero con un acabado moderno, incluye además una solución de retroiluminación RGB Light FX, orientada más al ambiente que a la espectacularidad.

A nivel de software, el monitor incorpora G-Menu, una herramienta que permite gestionar perfiles y ajustes avanzados, incluyendo opciones como Shadow Control para ajustar áreas oscuras, Dial Point para ayudas visuales en shooters, y Frame Counter. Estas funciones, aunque orientadas claramente al gaming, también pueden resultar útiles en entornos de trabajo donde la precisión visual y la personalización sean relevantes.

Con estas especificaciones, el AG276UZD no busca tanto ser disruptivo como consolidar una tendencia: la llegada de monitores 4K de alta frecuencia con tecnologías de panel que permiten calidad sin comprometer velocidad. Su posicionamiento parece responder a una demanda creciente por parte de usuarios que ya no quieren elegir entre resolución y fluidez. Y en ese contexto, resulta inevitable plantearse hasta qué punto este tipo de configuraciones se convertirán en estándar dentro de unos años. La progresión técnica parece ir en esa dirección, y monitores como este no hacen sino confirmar que el equilibrio entre calidad visual y rendimiento se está convirtiendo en la verdadera medida del avance en esta categoría.

El AGON PRO AG276UZD saldrá a la venta en junio, y su precio recomendado es de 899 euros.

