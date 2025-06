WhatsApp prueba los nombres de usuario

WhatsApp es, prácticamente desde sus orígenes, el servicio de mensajería instantánea para smartphone más empleado del mundo. En su momento, aunque no fue la primera, sí que logró popularizarse rápidamente y, aunque inicialmente solo estaba disponible para iOS, sus responsables decidieron dar el salto a Android en 2013, lo que la consolidó como la app de referencia en este sentido. Y aunque durante unos años apenas experimentó mejoras y novedades, de un tiempo a esta parte parece que Meta se ha puesto las pilas.

Según ha revelado el análisis de su última versión beta para Android (concretamente la 2.24.11.17), WhatsApp está trabajando en una función que permitirá a los usuarios crear nombres de usuario únicos. Este sistema no vendría a sustituir el número de teléfono —al menos por ahora—, pero sí ofrecería una alternativa: iniciar una conversación sin necesidad de compartir el número personal, algo que hasta ahora no era posible de forma nativa en la plataforma.

Este cambio, que aún no está visible de forma estándar, ha podido observarse gracias a tareas de ingeniería inversa sobre la versión de pruebas. En las capturas mostradas por 9to5Mac, se aprecia un apartado de configuración dentro del perfil del usuario donde se podrá establecer un nombre de usuario, que será único y que podría utilizarse como enlace directo para contactar a alguien en WhatsApp sin tener que conocer su número.

El potencial de esta función es evidente, especialmente en lo que respecta a la privacidad. Poder compartir un identificador público en lugar del número de teléfono personal supone una barrera de protección útil frente al spam, al fraude y a interacciones no deseadas. Además, amplía las posibilidades de uso de WhatsApp en entornos como comunidades online, eventos o redes sociales, donde se suele preferir mantener cierto grado de anonimato.

Por el momento, esta función no ha sido activada públicamente ni anunciada por Meta, y se desconoce cuándo podría implementarse de forma oficial. Sin embargo, su presencia en el código de la versión beta indica que el desarrollo está en marcha, y que su llegada podría no estar muy lejana. No sería la primera vez que WhatsApp tarda meses en habilitar una característica que ya aparece en pruebas internas.

Este movimiento recuerda inevitablemente al modelo empleado por otras plataformas, como Telegram, donde los nombres de usuario llevan años funcionando como identificadores alternativos. Que WhatsApp esté siguiendo un camino similar no es tanto una copia como una respuesta a un cambio de expectativas: los usuarios quieren más control sobre su identidad digital, incluso en apps que empezaron siendo simples agendas con chat. Si este nuevo sistema se implementa correctamente, WhatsApp podría ganar no solo en privacidad, sino también en flexibilidad. Y eso, para una app que usan más de 2.000 millones de personas, es un cambio importante.