DuckDuckGo amplía la protección de su navegador

DuckDuckGo lleva años construyendo una alternativa de navegación segura en un entorno donde la privacidad se ha convertido en un bien escaso. Pero ya no basta con bloquear rastreadores y cookies. Las amenazas actuales juegan en otra liga: ventanas emergentes que fingen detectar virus, falsos técnicos que prometen ayuda urgente, webs que simulan ser páginas oficiales y que solo buscan robarte datos o dinero. En este contexto, el navegador de DuckDuckGo da un paso adelante con una nueva función que protege activamente frente a estafas en tiempo real.

La noticia es una ampliación de “Scam Protection” que ya está integrada en la última versión estable del navegador para Windows, macOS y dispositivos móviles. Su funcionamiento es sencillo y efectivo: analiza las URLs en segundo plano y las compara con una base de datos constantemente actualizada de páginas fraudulentas. Si detecta un intento de engaño —por ejemplo, un sitio que simula ser una alerta del sistema operativo o un falso mensaje de antivirus—, bloquea el acceso y muestra una advertencia clara al usuario. Todo sin necesidad de activar nada ni instalar extensiones adicionales.

Uno de los focos principales de esta protección es el scareware, una categoría de fraude especialmente insidiosa. Se basa en provocar miedo: ventanas que avisan de supuestos virus, mensajes que indican que el dispositivo ha sido bloqueado, enlaces que prometen resolver el problema solo si introduces tu número de tarjeta o llamas a un número premium. La efectividad de estas trampas radica en su aspecto legítimo, y por eso el nuevo sistema de DuckDuckGo se orienta a neutralizarlas antes incluso de que puedan desplegarse por completo.

Esta función se apoya en la misma arquitectura que el sistema de protección de correo de DuckDuckGo: en lugar de enviar directamente las URLs a los servidores, se utilizan hashes criptográficos, que permiten comprobar si una dirección es maliciosa sin revelar qué sitio estás visitando. Así, se refuerza un principio que es parte esencial del ADN de DuckDuckGo: proteger al usuario no solo del rastreo externo, sino también de la exposición innecesaria en sus propios sistemas.

Para quienes aún no lo conocen en profundidad, DuckDuckGo nació como buscador alternativo centrado en la privacidad, pero con el tiempo ha ampliado su propuesta con nuevos productos y servicios. Entre ellos, destaca su navegador propio —disponible en escritorio y móvil—, que incorpora de forma nativa bloqueadores de rastreadores, navegación privada real y herramientas como Email Protection o App Tracking Protection en Android. Todo bajo una misma filosofía: ofrecer al usuario un control real sobre su actividad digital. Esta nueva función refuerza esa trayectoria y amplía aún más el alcance de su protección.

El movimiento no es menor. En un entorno donde Chrome domina por inercia y Firefox resiste por principios, DuckDuckGo encuentra su espacio con una oferta que ya no se limita a eliminar cookies de terceros, sino que actúa activamente contra los riesgos más actuales de la navegación. No es solo un navegador más “privado”, sino uno que empieza a parecer también más inteligente.

Las amenazas digitales ya no se esconden, se disfrazan. Por eso, navegar con seguridad hoy exige más que no dejar rastro: exige poder identificar trampas antes de caer en ellas. DuckDuckGo parece haberlo entendido, y con este paso, refuerza su posición como un actor que no solo promete privacidad, sino también protección real en tiempo real.

Más información