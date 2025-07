Nuevo Honor Magic V5: más delgado y con batería enorme

Durante años, los móviles plegables han sido la demostración más clara de hasta dónde puede llegar la ingeniería en telefonía. Lo que empezó como un concepto futurista de vitrinas tecnológicas hoy se ha transformado en dispositivos funcionales y atractivos para el usuario real. Con el nuevo Honor Magic V5, la marca china refuerza su posición como líder en el arte de crear smartphones plegables ultradelgados, llevándolos a un nivel que hace apenas unos años parecía imposible.

Con un salto numérico directo desde el V3 –Honor ha decidido omitir el V4–, el Magic V5 llega como el plegable más delgado del mercado (una vez más). Plegado, su grosor es de apenas 8,8 mm, y cuando se despliega alcanza solo 4,1-4,2 mm según el color elegido. Su peso oscila entre los 217 y 222 gramos, con Ivory White como la opción más ligera y Black, Dawn Gold y Reddish Brown un poco más pesadas. Un diseño que además mejora su resistencia, al incorporar certificación IP59, que refuerza su protección frente al polvo y a chorros de agua a presión respecto al modelo anterior.

Uno de los grandes avances de esta generación está en la batería. Honor ha conseguido aumentar la capacidad en un 12 %, pasando de los 5.150 mAh del Magic V3 a unos impresionantes 6.100 mAh en China y 5.820 mAh en su versión internacional. Mantiene la carga rápida de 66W por cable y 50W inalámbrica, una cifra que, unida a su eficiencia energética, asegura que la autonomía dejará de ser el talón de Aquiles de este formato.

Las pantallas mantienen las dimensiones y especificaciones que ya destacaban en su antecesor. La exterior es un panel LTPO OLED de 6,43 pulgadas y resolución 2.376×1.060 puntos, con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 5.000 nits. La interna, desplegable, ofrece 7,95 pulgadas con resolución 2.352×2.172 puntos y la misma tasa de refresco y nivel de brillo. La protección también mejora: Anti-scratch NanoCrystal Shield en la pantalla de cubierta y Super Armored Inner Screen para la plegable.

En el apartado fotográfico, el Magic V5 da un salto notable. Mantiene su cámara principal de 50 MP f/1.6, pero mejora su ultra gran angular hasta los 50 MP f/2.0 (antes 40 MP) y su telefoto hasta los 64 MP f/2.5 con un sensor de 1/2″, más grande que el de su antecesor. Para selfies, integra dos cámaras de 20 MP, una en cada pantalla, reafirmando su versatilidad para fotografía y videollamadas.

A nivel de potencia, equipa el nuevo Snapdragon 8 Elite, con configuraciones que parten de los 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y que alcanzan versiones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de capacidad. Un plegable premium que mantiene la tradición de Honor desde su primer modelo: cada versión ha destacado por su extrema delgadez, un hito que también lograron con el Magic V2 y V3, y que ahora el V5 lleva aún más lejos.

Con el Magic V5, Honor no solo refuerza su posición como referencia en móviles plegables ultradelgados. Demuestra que el mercado, que comenzó como un experimento, está madurando y ofreciendo avances que mejoran la experiencia real de los usuarios. Hoy, los plegables ya no son solo promesas de futuro: son dispositivos completos que, generación tras generación, siguen demostrando que su evolución no tiene techo.

