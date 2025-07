FRAME 5000D. Este nuevo chasis de Corsair no es simplemente un sucesor directo del FRAME 4000D, sino una evolución que busca ampliar las posibilidades de personalización y refrigeración para quienes quieren montar un PC sin ningún tipo de limitación práctica. Su presentación no sorprende a los que seguimos de cerca el mercado de cajas de gama alta, pero sí confirma la ambición de Corsair por consolidar su serie FRAME como referente para entusiastas y creadores.

Este nuevo modelo destaca por ser un 30% más grande que su predecesor, con espacio de sobra para tarjetas gráficas de última generación, sistemas de refrigeración líquida con triple radiador o incluso un montaje superior con radiadores de 420mm. Todo ello sin renunciar a la elegancia ni a la funcionalidad, gracias a un diseño interior que facilita el flujo de aire y la gestión de cables con su sistema RapidRoute 2.0, que ya es casi marca de la casa y permite organizar cables con una rapidez y limpieza notables incluso en configuraciones complejas.

Uno de los elementos más innovadores es su sistema InfiniRail Fan Mounting System, que permite un montaje flexible de ventiladores de distintos tamaños: desde 120mm hasta 200mm. Esta versatilidad es clave para quienes buscan un equilibrio perfecto entre silencio y rendimiento térmico, pues no siempre se necesitan ventiladores grandes para todo el flujo de aire, y Corsair parece haber entendido bien esa realidad al ofrecer esta libertad de configuración, algo que pocas cajas permiten de forma tan sencilla.

Además, FRAME 5000D llega con cuatro ventiladores RS140 preinstalados, con opción de modelos ARGB para los más amantes de la iluminación o sin RGB para quienes prefieren un aspecto más sobrio y profesional. Estos ventiladores cuentan con conexión en daisy-chain para facilitar el cableado y con rodamientos magnéticos tipo dome, que mejoran la durabilidad y reducen el nivel sonoro, un detalle clave en configuraciones de alto rendimiento que buscan silencio bajo carga.

Por supuesto, la compatibilidad con gráficas de gran tamaño está garantizada. La inclusión de un brazo anti-sag para la GPU no solo es un detalle estético, sino una solución real al problema de flexión que afecta a muchas configuraciones de gama alta. Y si se desea montar la tarjeta gráfica en vertical para lucirla en toda su gloria, bastará con girar el bracket PCIe y adquirir un riser cable, manteniendo siempre la robustez estructural que caracteriza a los chasis de Corsair.

También se agradece su generosa capacidad de almacenamiento, con soporte para hasta seis SSD de 2.5” y dos discos duros de 3.5”, o la posibilidad de desmontar completamente las bandejas si se opta por un montaje de refrigeración líquida custom extremo. Esta modularidad no es solo marketing: permite transformar la caja según cambien las necesidades del usuario, desde configuraciones centradas en almacenamiento masivo hasta auténticos laboratorios de overclocking con loops personalizados y depósitos de gran tamaño.

En definitiva, FRAME 5000D representa la consolidación de Corsair en el mercado de cajas premium modulares. Una propuesta que no solo amplía el espacio físico, sino también la libertad creativa de quienes construyen un PC no como un simple ordenador, sino como un proyecto de ingeniería personal y pasión tecnológica. Y es que la verdadera evolución de la informática de consumo no siempre llega con procesadores más rápidos o gráficas más potentes, sino con chasis que nos permitan soñar más alto y hacerlo realidad.

