Los recuerdos de tus vacaciones mejor en papel: imprime tus fotos favoritas con HP Instant Ink

Durante los meses de verano aprovechamos el buen tiempo para descubrir nuevos lugares, para pasar más tiempo con nuestros seres queridos, y para crear momentos únicos que siempre inmortalizamos digitalmente con muchas fotografías. Seguro que más de una vez has pensado en imprimirlas, pero no lo has hecho porque crees que te costaría mucho dinero. Esto es porque no conoces HP Instant Ink.

Con HP Instant Ink puedes reducir tu gasto en tinta hasta en un 70%, y lo mejor de todo es que podrás imprimir tus fotografías a todo color y con alta calidad a precio de impresiones en blanco y negro. Esto hará que imprimir todas tus fotos te salga muy económico. Tampoco tendrás que preocuparte por la tinta, porque con este servicio no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas.

Tres razones por las que vale la pena imprimir tus fotografías

Tenerlas en papel te permitirá disfrutarlas de otra manera , ya que este medio transmite sensaciones diferentes.

, ya que este medio transmite sensaciones diferentes. Podrás utilizar esas fotografías para decorar la casa y para integrarlas en regalos o en objetos que te permitirán verlas a diario.

o en objetos que te permitirán verlas a diario. Pueden influir de forma positiva en tu estado de ánimo. Piensa, por ejemplo, en la alegría que te dará despertar todas las mañanas y ver al lado de tu cama una foto de esa persona tan especial, o de ese viaje que tanto disfrutaste.

Cuánto te costaría imprimir las fotos de tus vacaciones con HP Instant Ink

Depende del plan que elijas, pero hay opciones muy económicas que se adaptan a todos los bolsillos. Desde solo 1,79 euros puedes empezar a imprimir tus fotografías con calidad profesional, y si tienes cientos de fotos tranquilo, porque también hay un plan para ti.

Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 1,79 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 50 páginas al mes por 5,49 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 100 páginas al mes por 7,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 300 páginas al mes por 15,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros. 700 páginas al mes por 31,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por 1,5 euros.

El plan más utilizado por la mayoría de los usuarios es el de 50 páginas al mes, que te permitiría imprimir 50 fotografías al mes por solo 5,49 euros.

Si necesitas imprimir muchas más fotos de golpe no pasa nada, puedes darte de alta en el plan de impresión de 300 o incluso en el de 700 páginas, utilizarlo durante el tiempo que necesites y luego puedes cambiarte a un plan inferior.

Por qué vale la pena elegir HP Instant Ink

Es un servicio sin ningún tipo de compromisos. Puedes cambiarte de plan todas las veces que quieras, y cuando quieras. Ahorras hasta un 70% en tinta. No tiene en cuenta la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes. Funciona de manera automatizada, controla los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos sin que tú tengas que hacer nada, para que nunca vuelvas a quedarte sin tinta en el peor momento. Te envía la tinta a casa, y sin gastos de envío. Solo utiliza tinta original HP para que puedas imprimir como un profesional. Incluye un programa de reciclaje gratuito de cartuchos.

Contenido elaborado en colaboración con HP.