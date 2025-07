El iPhone 17 Pro se deja ver en plena calle

iPhone 17 Pro. El nombre aún no está en ninguna caja, pero ya circula por las conversaciones sobre tecnología con la familiaridad de un viejo conocido. Es lo que ocurre cada verano, cuando Apple afina los últimos detalles de sus próximos iPhone mientras intenta, con éxito limitado, mantener todo en secreto. El problema, claro, es que cuando pruebas un prototipo en medio de Union Square, lo de mantener un perfil bajo se vuelve algo… relativo.

Porque si algo hemos aprendido en estos años es que, por más esfuerzos que Apple invierta en seguridad, las filtraciones son casi una tradición. Desde aquel iPhone 4 olvidado en un bar hasta imágenes borrosas de carcasas en fábricas del otro lado del mundo, pocos dispositivos llegan a la keynote sin haber enseñado algo de más por el camino. Así que lo visto esta semana en San Francisco entra más bien en la categoría de “episodios recurrentes”.

El protagonista esta vez ha sido un usuario de Twitter, @Skyfops, que captó dos unidades —presumiblemente del iPhone 17 Pro o del Pro Max— en plena calle, con su correspondiente equipo de acompañamiento y una seguridad que, digamos, no se tomó demasiado en serio su trabajo. Las imágenes muestran los teléfonos cubiertos por gruesas carcasas diseñadas para ocultar el diseño, aunque no lo suficiente como para despistar a una cámara con buen zoom y un pulso firme.

Pese al camuflaje, los detalles delatan a los modelos Pro: triple cámara, flash y sensor LiDAR colocados en la misma configuración que ya se ha convertido en una firma de la gama alta de Apple. No hay sorpresas formales, pero sí una confirmación visual de que los prototipos ya están en fase de pruebas reales, probablemente centradas en el sistema de cámaras, antes de su presentación en septiembre.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ

— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025