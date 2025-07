Elgato Facecam 4K: la primera webcam con filtros de lente

Las webcams, y esta Elgato Facecam 4K es un ejemplo perfecto de ello, han recorrido un largo camino desde aquellos tiempos en los que bastaba con una imagen granulada de 480p para una videollamada. Ahora compiten en el terreno de las cámaras profesionales, no solo en resolución, sino en ambición creativa. Y justo cuando parecía que la frontera estaba bien definida, Elgato ha dado un paso inesperado: una webcam que, como una cámara de cine, puede montar filtros de lente. Una idea tan simple como revolucionaria.

Lo más llamativo de la nueva Facecam 4K no es su resolución, ni siquiera su fluidez a 60 FPS, sino el hecho de que permite emplear filtros fotográficos estándar de 49 milímetros. Sí, esos mismos que los fotógrafos y cineastas llevan décadas utilizando para modificar la luz, el color o el contraste. Elgato ha convertido esa posibilidad en una realidad para creadores que, hasta ahora, solo podían soñar con ese tipo de herramientas en una webcam. Y no es un extra menor: es la primera vez que un dispositivo de este tipo ofrece esa opción.

Las implicaciones son considerables. Se pueden aplicar filtros CPL para eliminar reflejos en gafas, usar difusores para suavizar la piel, estrellas para jugar con fuentes de luz o simplemente experimentar con efectos creativos que antes exigían una cámara réflex o sin espejo. Para incentivar ese nuevo universo, Elgato incluye un filtro CPL gratuito en las compras realizadas desde su tienda oficial. Pero lo mejor es que cualquier filtro de 49 mm —uno que ya tengas o compres por tu cuenta— se adapta sin problema. Es una puerta abierta a posibilidades antes reservadas a presupuestos mucho mayores.

En cuanto a especificaciones, la Facecam 4K no se queda corta. Captura vídeo en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo gracias a un sensor Sony Starvis 2 de 1/1.8 pulgadas, con una apertura f/4.0 y un campo de visión de 90 grados. La lente tiene enfoque fijo optimizado hasta 1,2 metros, suficiente para escritorio y plano medio. El procesamiento de imagen —que incluye codificación, HDR y reducción de ruido— se realiza en tiempo real sin compresión (hasta 4K30) gracias a la conexión USB 3.0, lo que minimiza la latencia y preserva la calidad.

Donde realmente se nota el ADN de Elgato es en el ecosistema. La cámara se integra con la app Camera Hub, desde donde se pueden controlar manualmente ISO, exposición, velocidad de obturación o zoom digital. También se pueden aplicar LUTs para corrección de color en tiempo real, con presets disponibles en el marketplace de la marca. Para usuarios con GPUs GeForce RTX, es posible añadir desenfoque de fondo estilo DSLR sin necesidad de pantallas verdes, y todo el conjunto permite ajustes finos que rara vez se ven en webcams.

Elgato ha pensado además en la compatibilidad. La Facecam 4K funciona con el Prompter de la marca (requiere una tapa trasera distinta, incluida al comprar el accesorio) y también se puede conectar a una Nintendo Switch 2 mediante una actualización de firmware (2.32 o superior). Su peso de apenas 120 gramos y su precio de 199 euros la sitúan como una opción muy competitiva frente a alternativas como la Facecam Pro, que, pese a su sensor superior, no permite intercambiar lentes ni montar filtros.

Ver una webcam abrazar una herramienta tan física y manual como los filtros tiene algo de inesperado, casi poético. En una era de software que lo simula todo, volver a lo óptico, al cristal delante del objetivo, marca una diferencia tangible. La Facecam 4K no solo apunta al profesionalismo, sino que lo democratiza. Y si alguna vez soñaste con llevar el look de una cámara de cine a tu setup sin hipotecarte en ópticas y cuerpos, puede que este sea el momento en que esa fantasía se vuelva plug and play.

