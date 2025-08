OpenAI prepara un plan de suscripción más económico a ChatGPT

La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto reservado a películas de ciencia ficción o laboratorios de vanguardia. Hoy en día, muchas personas la utilizan en su día a día, para trabajar, para estudiar, o simplemente para resolver pequeñas dudas cotidianas. Y si hay un nombre que se repite en esas conversaciones es el de ChatGPT, el servicio de OpenAI que ha logrado una notoriedad global en tiempo récord. No es extraño, por tanto, que la compañía busque formas de hacer su uso más accesible.

En esta línea, OpenAI estaría preparando una nueva modalidad de pago más económica que el actual plan Plus de 20 dólares mensuales. Según adelanta una filtración reciente, esta nueva suscripción, que podría llamarse ChatGPT Go, estaría pensada para quienes hacen un uso más puntual o limitado del servicio, y no necesitan todas las funciones avanzadas que ofrece la suscripción Pro, que se sitúa en los 200 dólares mensuales.

La suscripción ChatGPT Go, cuya existencia aún no ha sido confirmada oficialmente por OpenAI, se situaría en un precio que no superaría los 15 dólares mensuales, y algunas fuentes apuntan incluso a un precio en torno a los 10 dólares. A cambio, los usuarios accederían a una cantidad mayor de mensajes y a modelos avanzados como GPT‑4o, pero probablemente sin características más sofisticadas como los agentes autónomos, el uso de herramientas personalizadas o el acceso prioritario en momentos de alta demanda.

Conviene recordar que OpenAI ya ofrece acceso gratuito a ChatGPT, y que este plan base incluye el modelo GPT‑4o, aunque con ciertas limitaciones de uso. Los suscriptores de Plus disponen de una ventana de uso mucho mayor del modelo más avanzado, lo que les permite interactuar más intensamente con la inteligencia artificial sin restricciones temporales.

Esta nueva modalidad intermedia permitiría a OpenAI cubrir mejor un espectro más amplio de necesidades y usuarios, desde quienes hacen un uso puntual del servicio, hasta quienes lo utilizan de forma intensiva o incluso profesional. Es, en este sentido, un paso lógico en la maduración de su modelo de negocio, que también podría contribuir a reducir el número de personas que usan el servicio de manera gratuita pero intensiva, tensionando los recursos de la plataforma.

El posible anuncio de ChatGPT Go podría llegar muy pronto, según apuntan los rumores, quizá coincidiendo con la esperada presentación oficial de GPT‑5. De confirmarse, estaríamos ante una importante reconfiguración de los planes de suscripción de OpenAI, y un paso más en la estrategia de la compañía para consolidar su posición de liderazgo en el mercado de la inteligencia artificial generativa.

Personalmente, me parece una decisión acertada: más allá de los aspectos técnicos y comerciales, ampliar el acceso a la inteligencia artificial generativa con precios ajustados, contribuye a su democratización y a reducir las desigualdades digitales. Y eso, en un momento en que la IA empieza a integrarse de lleno en nuestras vidas, es algo que conviene no perder de vista.

