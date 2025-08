Samsung tiene a punto el Galaxy S25 FE

El Galaxy S25 FE será la quinta variante de la última generación de los smartphones tope de gama de Samsung, los S25. Las últimas informaciones hablan de una presentación en el IFA de Berlín que se celebrará a comienzos de septiembre, un evento que ya fue utilizado por la compañía en el pasado, por ejemplo para el lanzamiento de los Galaxy Note hace una década.

Ya sabes que ‘Fan Edition’ (FE) es el nombre que Samsung usa para lanzar ediciones especiales de algunos de sus dispositivos móviles más populares. La idea es ofrecer a los consumidores algunas de las tecnologías y características de los modelos insignia, pero a un precio más reducido que los acerque a un mayor número de clientes.

Galaxy S25 FE, en septiembre

Por lo que vemos en las imágenes filtradas, el diseño externo de los próximos móviles de Samsung será muy similar al del S24 FE, con pantalla plana, bordes curvados, chasis de aluminio y cristal y protección con la capa Gorilla Glass Victus de Corning. Estará certificado para cumplir la norma de resistencia IP68 contra el agua y el polvo y se adelanta una reducción de su grosor y peso frente al modelo precedente, con dimensiones de 161.3 x 76.6 x 7.4 mm y 190 gramos.

La pantalla mantendrá la calidad habitual, con un panel Super AMOLED multitáctil de 6,7 pulgadas de diagonal, resolución nativa FHD+ en formato apaisado, con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que superará los 2.000 nits para facilitar su uso en exteriores.

Samsung usará un SoC propio y en concreto el Exynos 2400 para reducir costes de producción frente a los Snapdragon de Qualcomm. En cuanto a memoria y almacenamiento, se esperan 12 Gbytes de RAM y un mínimo de 256 Gbytes de capacidad. No se espera cambios relevantes en el sistema de cámaras, con una principal situada en formato vertical con tres sensores protegidos por aros de aluminio, teleobjetivo de 50MP, ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP 3X. La cámara frontal para autofotos se situará en el típico orificio perforado en el centro de la pantalla.

Se espera una puesta al día de los elementos de conectividad principales, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, redes 5G y un conector USB Tipo-C para datos y carga de una batería que reducirá su capacidad frente al S24 FE hasta 4.400 mAh. Soportará carga inalámbrica de 15 W y carga por cable de 45 W.

El Galaxy S24 FE se estrenará en Corea del Sur a mediados de septiembre, con un lanzamiento global en Europa en el mes de octubre. Preinstalará la interfaz propia One UI basado en Android 15 y se venderá en cuatro acabados de color, blanco, negro, azul claro y azul oscuro. No se conoce precio de venta, pero no creemos que sea superior a los 649 dólares de la versión base del S24 FE.