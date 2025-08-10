Kamvas Slate 11, análisis: diseño, pantalla y portabilidad

La Kamvas Slate 11 es el nuevo lanzamiento de Huion, una de las marcas líderes en el sector de las tabletas gráficas. Un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados, ya que no nos encontramos ante un periférico, sino ante una tablet independiente, que funciona como otras tantas del mercado, pero que está especialmente orientada a la ilustración, el campo en el que se especializa Huion.

Especificaciones de la Kamvas Slate 11

Tamaño 256.8 x 168.3 x 7.5mm Peso 500 g Lápiz Lápiz capacitivo activo H-Pencil Niveles de presión 4096 niveles CPU MTK Helio G99 Resolución 1920 x 1200 Tamaño pantalla 11 pulgadas Color 16.7M (8bit) | 99% sRGB Frecuencia de refresco 90 Hz Batería 8000 mAh Almacenamiento 128 GB (se puede ampliar hasta un máximo de 1 TB con una tarjeta microSD)

La Kamvas Slate 11 es una tableta Android compacta de 11” (también disponible en 13”, pero nosotros hemos podido probar la versión pequeña), que pesa solo 500 g y mide 7,5 mm de grosor, del tipo que cabe en una mochila sin apenas notarse. Su superficie de aluminio es robusta y da sensación de calidad; resulta cómoda cuando la sujetas, tanto por dimensiones como por peso, y en entornos de ilustración o retoque fotográfico sencillo funciona sin problema. La pantalla de este dispositivo es uno de sus puntos fuertes: cuenta, como hemos visto anteriormente, con un acabado que imita el papel, con baja reflexión y sin ruidos visuales indeseados. Eso le da una ventaja en precisión al dibujar, y evita ese efecto de ver el pincel desfasado unos milímetros.

La resolución FHD+ de 1920 × 1200 píxeles a 90 Hz aporta una experiencia fluida y nítida para trazos (207 ppi), algo no tan común en tablets pequeñas, lo que mejora notablemente la percepción y hace que el desplazamiento sea más suave. Además. cubre el 99 % del espacio sRGB, lo que garantiza fidelidad de color en ilustración o retoque, y con brillo de unos 350 nits, según mediciones del fabricante.

No obstante, todo esto repercute en que nos encontremos ante una pantalla que puede no ser tan brillante como nos gustaría, y en algunos tonos se puede apreciar una leve falta de viveza si se activa al máximo brillo. Aunque el antirreflejo ayuda a trabajar en interiores, en exteriores puede verse algo apagada si el sol incide directamente. Nada fuera de lo normal, pero aun así es importante destacarlo. Pese a ello, la Kamvas Slate 11 se defiende bien para ilustración y retoque, aunque no es lo mejor del mercado.

Experiencia de dibujo: el lápiz H Pencil y rendimiento creativo

La tablet viene con el H Pencil, un lápiz activo capacitivo que ofrece 4096 niveles de presión y reconocimiento de inclinación de hasta 60°, con un botón lateral programable en apps como HiPaint o ibisPaint. Su agarre metálico y peso ligero lo hacen bastante cómodo, y gracias al algoritmo propio de Huion mejora la precisión del trazo evitando desplazamientos incómodos (wobble).

Sin embargo, es importante saber que este stylus no es el pen de alto rendimiento de gamas pro de Huion, y comparado con otros lápices más avanzados la experiencia se nota más básica: la suavidad y consistencia no están al nivel de modelos como los kamvas Pro o Artist. Para usuarios que vienen de esos modelos, puede sentirse una ligera pérdida de fidelidad. Si eres ilustrador profesional que exige líneas impecables o presión ultra sensible, esta limitación es relevante. Pero para principiantes o tareas creativas puntuales, cumple de sobra y es bastante divertido de usar. La inclinación y los niveles de presión son suficientes para sombrear o hacer bocetos sin resultar rígido.

Capacidad multitarea, apps y retoque fotográfico

En lo que respecta a rendimiento, la Kamvas Slate 11 integra un procesador MediaTek Helio G99 con 8 núcleos (2 de alto rendimiento y 6 de eficiencia), acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (ampliable hasta 1 TB mediante micro SD). Esta configuración permite trabajar con múltiples capas y apps de dibujo sin problemas, y también permite edición de fotografía ligera, con el uso de apps como Photoshop Touch, GIMP, o Snapseed. La batería de 8000 mAh da autonomía para hasta 11 h según pruebas internas, algo menos en función del uso que se le dé al dispositivo. Ideal para jornadas creativas sin depender de cargador.

Funciona con Android 14, lo que hace que sea plug-and-play: llega con apps como Clip Studio Paint, ibisPaint y HiPaint preinstaladas, y permite instalar más desde Google Play Store. La opción de interfaz multitarea con pantalla dividida en Android funciona muy bien y es especialmente útil dado el perfil de usuario al que está orientado la tableta. De este modo puedes tener abierta la app de referencia (por ejemplo, Pinterest o algún tutorial) y la de dibujo simultáneamente. En retoque fotográfico, la visualización sRGB y la posibilidad de abrir imágenes en alta resolución es un plus, aunque no alcanza la fidelidad pro del 10 bit o Adobe RGB que traen modelos de gama alta.

Ilustración en movimiento: uso creativo realista

Para ilustración o retoque fotográfico, la combinación de pantalla 90 Hz, lápiz con inclinación, alta densidad de píxeles y portabilidad convierten la Kamvas Slate 11 en una herramienta que, aunque quizás no sea la mejor para usuarios avanzados, en general funciona bastante bien. Si estás de viaje, tomando apuntes visuales, bocetando ideas o corrigiendo fotos sin un ordenador cerca, cubre esa necesidad de forma práctica.

El problema más notable aparece si buscas precisión profesional: las pinceladas más finas pueden mostrar inconsistencia de presión, y la luminosidad limitada hace que los colores no sean tan vibrantes como en pantallas más premium.

En proyectos realmente exigentes de ilustración digital, tal vez prefieras otros dispositivos de marca, como la Kamvas Pro 16 Gen 3 o la Artist Pro 16 Gen 2, que vienen con mayores niveles de presión y mejor calibración de color. Pero para un trabajo versátil en movimiento, combinación de boceto y retoque móvil, la Slate 11 es eficiente, ligera y suficiente.

Como detalle reseñable, cabe añadir que la Kamvas Slate 11 viene acompañada de una funda con tapa que no solo sirve como soporte ajustable para trabajar en distintos ángulos, sino que también protege la tableta y su pantalla durante el transporte. Es un accesorio especialmente útil si piensas llevarla en la mochila o el bolso, ya que evita arañazos y golpes accidentales. Además, la funda incorpora un espacio imantado pensado para sujetar el H-Pencil de forma segura, de modo que siempre lo tengas a mano y no corras el riesgo de perderlo mientras te desplazas.

El mayor punto a favor de la Kamvas Slate 11 está en su portabilidad ligera y diseño compacto que permite crear donde quieras sin depender de un PC, y con una autonomía correcta. La pantalla de 90 Hz y alta fidelidad de color junto con el H Pencil permiten un flujo creativo cómodo y preciso para productividad creativa básica.

Sin embargo, las limitaciones de luminosidad de la pantalla y la inconsistencia del stylus frente a opciones profesionales son contras que pesan si vienes de entornos profesionales o buscas máximo detalle. La cámara y sonido son útiles para videollamadas o captar fotografías para dibujo o similar, pero no van al nivel de dispositivos multimedia dedicados. Algo habitual dentro del sector de las tablets, nada reseñable de este modelo.

Conclusiones

En resumen, la Kamvas Slate 11 es una tableta bastante resultona para ilustración, dibujo y retoque móvil, especialmente si necesitas trabajar sin PC y valoras la portabilidad sin renunciar a buena calidad gráfica. Su pantalla fluida de 90 Hz, sensibilidad del lápiz y la libertad de Android sin cables la hacen ideal para esbozar ideas o hacer retoques rápidos en cualquier sitio. Y con 99 % sRGB, Full-HD nítido y batería para jornada completa, cubre bien al creador que busca explotar su creatividad sin ataduras.

Aun así, no es la opción más profesional si ya manejas proyectos que requieren precisión milimétrica, saturación absoluta y presión ultra precisa; el H Pencil tiene sus límites y la pantalla no alcanza brillo pro. Tampoco sustituye a una tablet Windows/mac o una Kamvas Pro de gama alta si tu flujo de trabajo exige calibraciones de color profesionales.

En su rango de precio puede ser una alternativa muy atractiva para diseñadores, ilustradores y fotógrafos que busquen una herramienta complementaria portátil, creativa y sin complicaciones, siempre que tu enfoque no requiera el máximo rendimiento profesional. En definitiva, una buena puerta de entrada a la ilustración digital móvil, con sus claros puntos fuertes y algunos límites para proyectos muy exigentes.

La tablet Kamvas Slate 11 está disponible en la web oficial de Huion por un precio rebajado de €329 (precio original 359€) y en canales minoristas como Amazon.