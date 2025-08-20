Como instalar la Play Store en los tablets de Amazon

Nos encantan los tablets de Amazon. Hablando de hardware, hay que decir que cumplen la regla de las tres ‘B’ (buenos, bonitos y baratos). Ciertamente, es de lo mejor que se puede comprar y por ello lideran en ventas el segmento de gama de entrada. Pero cuando sumamos el software a la ecuación, los usuarios pueden llevarse una desagradable sorpresa.

Y es que las tabletas electrónicas de Amazon preinstalan su propio sistema operativo. Se llama Fire OS y aunque está basado en Android va mucho más allá de la habitual capa superior a modo de interfaz de usuario que suelen añadir los fabricantes. Y puede ser un problema para muchos usuarios cuando vean que no pueden acceder a sus servicios, apps y juegos favoritos, ya que de serie Amazon bloquea el acceso a los servicios de Google y a la tienda Play Store.

Afortunadamente, desde hace años el desbloqueo de los tablets de Amazon ha sido posible y en este artículo te ofrecimos una guía completa para instalar todos los servicios de Google, apps, juegos e incluso lanzadores que cambian por completo la interfaz y el funcionamiento del tablet. Ahora te proponemos un método que no requiere «hackeos», «rooteos».

Hay que advertir que este método no es tan completo como instalar una ROM personalizada (que te recomendamos) y hay algunas aplicaciones que seguirán sin funcionar, como las que dependan de datos del GPS; las que exijan certificados SafetyNet de Google u otras relacionadas con las versiones del tablet para niños, «Kids». Lo bueno, es que con este método podrás tener las dos cosas, los servicios de Amazon y los principales de Google.

Google Play Store en un Amazon Fire

Dos cuestiones previas antes de empezar. Si tienes una tarjeta microSD instalada debes retirarla porque puede ser borrada al instalar los archivos necesarios. También debes comprobar que el tablet es de la séptima generación o superior. Algo que puedes ver en la Configuración > Opciones del dispositivo > Modelo de dispositivo.

Anota también la versión de FireOS que tienes instalada porque lo necesitarás más adelante y si quieres habilitar las opciones de desarrollo, puedes hacerlo pulsando siete veces seguidas sobre el número de serie. Con ello activado ya verás las opciones para desarrolladores que no son necesarias para el método que vamos a utilizar, pero sí por si quieres usar ADB y depurar vía USB.

Descarga de archivos

Para poner en funcionamiento Google Play debes instalar una serie de archivos APK y por ello debes habilitar la instalación de «Apps de origen desconocido» cuya opción se encuentra en Configuración > Seguridad y privacidad.

Una vez realizado hay que instalar cuatro aplicaciones en el orden correcto y con la versión adecuada a la generación concreta de tu tablet. A saber: Google Account Manager, Google Services Framework, Google Play Service y finalmente Google Play Store. Todos los archivos los descargaremos de APKMirror.com, un sitio no oficial, pero seguro para descargar. Por el momento descarga los archivos, pero no los ejecutes.

Administrador de cuentas de Google:

Tablet Fire de octava generación o superiores: Google Account Manager v7.1.2

Tablet Fire de séptima generación: Google Account Manager 5.1

Servicios de Google:

Play Services:

Google Play Store:

Todos los tablets Fire de Amazon: Google Play Store (universal, nodpi)

Instalar las apps

Una vez descargados los archivos anteriores deberás instalarlos en el orden correcto, a saber:

com.google.gsf.login

com.google.android.gsf

com.google.android.gms

com.android.vending

Una vez instaladas reinicia el dispositivo para completar el proceso.

Inicia sesión con tu cuenta de Google

Una vez que tu tablet Fire se haya reiniciado deberías poder abrir la Google Play Store, iniciar sesión con tu cuenta de Google y comenzar a instalar apps y juegos. Recordemos que este método no es tan radical como instalar una ROM personalizada y que no todo funciona, pero es un gran avance sobre la tienda de Amazon, muy limitada frente a la oficial de Google para Android.

Para completar el proceso y por si no te acaba de gustar la interfaz del FireOS, puedes ir un paso más allá e instalar un lanzador alternativo. Algo que podrás hacer una vez que hayas instalado la Play Store en el tablet. Nosotros tenemos debilidad por Nova Launcher, pero puedes usar el que prefieras.