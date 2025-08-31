Lenovo prepara tres sorpresas para la IFA

Lenovo es una de esas marcas que parecen concebir la IFA como un escenario para soñar despiertos. Año tras año, su presencia en Berlín no solo trae consigo portátiles o dispositivos listos para llegar a las tiendas, sino también ideas que rozan lo experimental y conceptos que despiertan muchísimo interés. Cada edición deja la sensación de que, detrás de los escaparates luminosos, la compañía disfruta tanteando futuros posibles, a veces improbables, pero siempre llamativos. Esa tradición convierte cada anticipo en una promesa de espectáculo, incluso antes de que se enciendan los focos.

De cara a la próxima edición, lo que circula no son anuncios oficiales, sino filtraciones que dibujan una hoja de ruta sugerente. Los rumores apuntan a que Lenovo prepara tres novedades distintas: un portátil con pantalla giratoria bautizado como Project Pivo, la segunda generación de su consola portátil Legion Go, y un soporte inteligente con funciones de inteligencia artificial conocido como Project Ballet. Todo ello aún bajo la condición de hipotético, pero suficiente para disparar la imaginación de quienes siguen de cerca el pulso de la innovación.

El primero de estos conceptos, Project Pivo, presenta una idea tan simple como disruptiva: un portátil cuya pantalla puede girar noventa grados, pasando del formato apaisado al retrato en un solo movimiento. El planteamiento busca atender a perfiles que trabajan con grandes volúmenes de texto, diseñadores que prefieren la disposición vertical o usuarios que ven en la flexibilidad del panel un recurso de productividad. La ingeniería detrás de este mecanismo deberá garantizar solidez y durabilidad, dos factores críticos para que un experimento como este tenga alguna oportunidad en el mercado real.

En paralelo, Lenovo parece preparar la llegada de la Legion Go 2, una sucesora para su consola portátil lanzada en 2023. Aunque los detalles técnicos aún son escasos, todo apunta a una evolución natural en potencia de hardware y refinamiento ergonómico. Si el primer modelo ya apostaba por un diseño modular con mandos desmontables y soporte para Windows, la segunda generación podría afianzar ese terreno frente a competidores que no dejan de ganar presencia en el espacio portátil. La estrategia pasa, más que por inventar desde cero, por consolidar un formato que ya demostró su atractivo inicial.

El tercer elemento filtrado, Project Ballet, parece moverse (nunca mejor dicho) en una dirección distinta. Se trataría de un soporte capaz de ajustar la posición del portátil de manera automática gracias a sensores y algoritmos de inteligencia artificial. El objetivo no sería otro que mejorar la ergonomía y facilitar un uso más natural del dispositivo en distintos contextos. Es, quizás, la propuesta más conceptual de las tres, y la que mejor encarna esa vocación de Lenovo por explorar territorios donde la utilidad se entrelaza con la curiosidad tecnológica.

No es la primera vez que la marca aprovecha IFA para dejar entrever hacia dónde podrían ir sus desarrollos más atrevidos. Conceptos como el del ThinkBook Plus con pantalla enrollable o diseños que coquetean con formatos híbridos han hecho acto de presencia en anteriores ediciones. Algunos nunca abandonaron el estadio de prototipo, otros sirvieron de base para productos más convencionales, pero todos contribuyeron a perfilar la imagen de Lenovo como fabricante dispuesto a experimentar, aun cuando el resultado no siempre se traduce en un lanzamiento comercial inmediato.

Quizá ahí resida lo más interesante de estas filtraciones: no en lo que confirman, sino en lo que insinúan. Personalmente, me atrae más la capacidad de imaginar lo que podría ser que la garantía de lo que será. Hay algo inspirador en ver a una compañía atreverse a jugar con formatos y tecnologías que podrían no materializarse nunca, pero que expanden los límites de lo posible. Y aunque habrá que esperar a que la IFA abra sus puertas para separar rumor de realidad, me quedo con la certeza de que soñar, incluso a través de un prototipo, sigue siendo una de las formas más valiosas de avanzar.

