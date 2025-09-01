Mejora tu inglés profesional en computación con un profesor de inglés particular: descubre italki

Lo tienes claro, este año vas a mejorar tu inglés para llegar a ese nivel con el que siempre soñaste. Pero espera, ¿no fue este el mismo objetivo que te marcaste el año pasado? Tranquilo, no estás solo, el ritmo de vida que llevamos y nuestras obligaciones hacen que tengamos poco tiempo libre, y esto complica mucho aprender o mejorar tu nivel de inglés, pero con italki por fin podrás cumplir tus objetivos.

¿No sabes qué es italki? Es un servicio online muy fácil de utilizar que te da acceso a una gran comunidad de profesores de inglés que ofrecen clases particulares. No importa si tienes muy poco tiempo libre, con italki podrás aprovecharlo porque tú eres el que elige la hora y el día de cada clase. También podrás elegir tu profesor y su nacionalidad, algo muy importante si quieres mejorar con un acento en concreto.

Con italki no tienes que realizar ningún tipo de suscripción. Tú eres el que marca el ritmo, el que elige a su profesor de inglés y el que decide cuándo y cómo quiere dar las clases. Esto también es muy importante, porque significa que no importa el nivel de inglés que tengas, el profesor que elijas te ayudará adaptando cada clase en función de tu nivel y de las mejoras que vayas consiguiendo, porque al final tú eres lo importante, y es la formación la que debe adaptarse a ti, y no al revés.

Puedes personalizar las clases centrándote en diferentes objetivos, como la expresión oral, la comprensión auditiva, la gramática, la pronunciación de palabras especialmente complicadas, la escritura e incluso optar por temas más específicos, como las entrevistas de trabajo, los protocolos en empresas y la preparación de exámenes de inglés.

La cercanía y la amabilidad de sus profesores particulares de inglés te ayudarán a sentirte mejor en cada clase, y te motivarán a seguir adelante, recordándote por qué quisiste mejorar tu nivel de inglés, y las posibilidades que este idioma te ofrece no solo en tu vida profesional, sino también en tu vida personal, donde puede tener un impacto muy positivo.

Mejorar tu inglés puede ayudarte a encontrar un trabajo mejor, y a crecer en tu trabajo actual, pero también puede serte muy útil para relacionarte con gente de otros países, y para disfrutar a otro nivel de los viajes que hagas al extranjero. Ya sabes que el inglés es el idioma internacional, el más hablado en todos los países, y conocerlo te permitirá interaccionar mejor con gente de otros países.

Interesante, ¿verdad? Pero es probable que estés preocupado por el dinero, y que creas que no puedes permitirte acceder a un profesor particular de inglés. Tranquilo, porque en italki encontrarás profesores dispuestos a ayudarte a mejorar tu nivel de inglés desde solo 5 dólares la hora, lo que equivale a 4,29 euros.

Contenido elaborado en colaboración con italki.