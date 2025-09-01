El Unreal Engine 5 rinde hasta tres veces peor que el Frostbite Engine

Desde su lanzamiento el Unreal Engine 5 ha demostrado que es un motor gráfico problemático. Integra tecnologías importantes que han sido claves para conseguir un salto generacional notable, pero al mismo tiempo ha estado lastrado por serios problemas de optimización, un mal aprovechamiento a nivel de CPU y un sistema de compilación de shaders ineficiente que provoca stuttering en PC.

Epic Games ha intentado mejorar la situación con el lanzamiento de la actualización 5.6, que introduce mejoras generales que han permitido incrementar en un 25% el rendimiento en escenarios GPU dependientes, y hasta un 35% el rendimiento en situaciones CPU dependientes, es decir, cuando el procesador es el principal limitante del rendimiento general.

Que una actualización de este tipo haya logrado mejoras de rendimiento tan grades es un claro indicador de lo mal hecho que estaba este motor gráfico en su primera versión. Según Tim Sweeney la culpa no es tanto del motor gráfico, sino más bien de los desarrolladores, que no se preocupan en optimizar correctamente sus juegos, ¿pero esto realmente es cierto?

Unreal Engine 5 frente a Frostbite Engine: hasta tres veces más rendimiento

Si miramos los datos de rendimiento de los juegos más avanzados y exigentes que han llegado a PC en los últimos meses basados en el Unreal Engine 5, y los comparamos con los datos de rendimiento de otros juegos que también son de los más avanzados, pero que utilizan motores gráficos propios, la diferencia es tan enorme que queda claro que algo no está bien con el Unreal Engine 5.

Por ejemplo, Mafia The Old Country, que utiliza el motor gráfico de Epic Games se mueve entre los 50 y los 60 FPS de media en 4K con calidad épica en un PC configurado con una GeForce RTX 5090 FE, 32 GB de DDR5 a 6.000 MT/s CL30 y un Ryzen 7 9800X3D. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, en ese mismo PC y configurado en 4K con calidad ultra, funciona a una media de entre 55 y 65 FPS.

No es posible conseguir 60 FPS estables con una GeForce RTX 5090 FE en ninguno de esos dos juegos con 4K nativo y calidad máxima sin recurrir al reescalado. Sin embargo, DOOM The Dark Ages funciona con medias de entre 75 y 85 FPS en 4K con calidad ultra pesadilla, y este juego utiliza trazado de rayos aplicado a iluminación, reflejos y sombras.

DOOM The Dark Ages utiliza el motor gráfico idTech 8, y con esos datos de rendimiento demuestra que es un motor muy superior al Unreal Engine 5, ya que este juego rinde un 41% mejor que Mafia The Old Country a pesar de que tiene activado de forma nativa trazado de rayos. Los números no mienten, y esta diferencia tan enorme no deja nada bien parado al motor gráfico de Epic Games.

Sin embargo, si nos vamos a los datos de rendimiento de Battlefield 6 la diferencia es todavía más espectacular, y deja al Unreal Engine 5 por los suelos. Lo nuevo de EA medias de entre 170 y 180 FPS en nativo con calidad ultra y resolución 4K con ese PC que os describí anteriormente, y el juego ofrece un acabado técnico sobresaliente en todos los sentidos, muestra escenarios enormes con un complejo sistema de física y destrucción, y puede trabajar con una gran cantidad de jugadores.

Esto significa que Battlefield 6, que utiliza el motor gráfico Frostbite Engine, es capaz de triplicar el rendimiento de Mafia The Old Country y Metal Gear Delta Snake Eater. Ninguno de estos dos juegos tiene un acabado gráfico que justifique su enorme consumo de recursos y su bajo rendimiento, y ambos son un claro ejemplo de los problemas de mala optimización que viene arrastrando el mundo del gaming en PC desde el lanzamiento del Unreal Engine 5.

Viendo lo bien que funcionan los juegos con motores gráficos propios, salvo excepciones contadas como el Creation Engine de Bethesda, queda claro que estos son la mejor herramienta para desarrollar juegos con un buen acabado técnico y un buen nivel de rendimiento en PC. Epic Games puede poner todas las excusas que quiera, pero el Unreal Engine 5 no ha hecho ningún bien al gaming en PC, y ha disparado los requisitos hasta un nivel absurdo.