Google Gemini lanza el plan AI Plus, más económico

Vivimos rodeados de inteligencia artificial, aunque rara vez nos detenemos a pensar en quién puede acceder realmente a sus herramientas más capaces. En un panorama en el que los grandes modelos compiten por la atención global, la mayoría de los usuarios sigue moviéndose entre versiones gratuitas y barreras de pago. Por eso, el anuncio de un nuevo plan de suscripción para Google Gemini, que no busca escalar hacia lo más alto sino abrir un peldaño intermedio, resulta especialmente interesante. No todo el mundo necesita lo último, pero cada vez más personas quieren algo más que lo básico.

Google ha presentado oficialmente AI Plus, una nueva modalidad que se sitúa entre el acceso gratuito a Gemini y el plan Advanced. Este nuevo escalón en la oferta de la compañía incluye acceso al modelo Gemini 2.5 Pro, además de 200 GB de almacenamiento en Google One y soporte para Veo 3 Fast, la solución de generación de vídeo integrada en el ecosistema de IA de la compañía. A esto se suman funciones mejoradas en las apps de productividad de Google, como asistencia inteligente para redactar, resumir o editar documentos directamente en Gmail, Docs o Sheets.

A nivel técnico, AI Plus ofrece una mejora clara frente al uso gratuito. El usuario gana acceso diario a 100 entradas contextuales (prompts) con Gemini 2.5 Pro, frente a las 60 que permite el nivel básico. También se amplía el límite de generación de imágenes, con hasta 40 creaciones al día. Aunque estas cifras siguen por debajo de lo que ofrece Gemini Advanced, representan un avance sustancial para quienes desean un uso frecuente sin necesidad de funciones profesionales. Todo ello se integra en la capa intermedia de Google One, donde también se incluyen otros beneficios del servicio en la nube.

Un aspecto clave del lanzamiento es su disponibilidad inicial. Por ahora, AI Plus solo puede contratarse en Indonesia, lo que ha llevado a algunos medios a interpretarlo como una apuesta de Google por los mercados emergentes. Sin embargo, esta orientación no ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí ha indicado la propia compañía es que el plan se expandirá a más países y regiones en el futuro, sin especificar fechas ni territorios. En este sentido, la estrategia parece más exploratoria que excluyente, y todo apunta a una progresiva apertura internacional si la recepción resulta positiva.

En cuanto al precio, AI Plus se sitúa muy por debajo del plan Gemini Advanced. En Indonesia, su coste aproximado es de 4 dólares mensuales, una cifra considerablemente más accesible que los cerca de 20 dólares que cuesta la suscripción más completa. Esto lo convierte en una opción atractiva para estudiantes, usuarios no profesionales y cualquiera que quiera ampliar sus posibilidades sin comprometer su presupuesto. La decisión de segmentar la oferta parece orientada a captar públicos más amplios y a reducir la fricción de entrada a las herramientas más potentes del ecosistema.

En paralelo, este movimiento encaja con una tendencia más amplia: la de diversificar el acceso a la inteligencia artificial no solo por potencia, sino también por precio y contexto de uso. Google se suma así a otros actores del sector que comienzan a entender que el éxito no pasa solo por tener el mejor modelo, sino por saber adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios. Y eso implica ofrecer soluciones escalables, sostenibles y alineadas con los ritmos de adopción de cada mercado. AI Plus, en este sentido, representa un paso significativo hacia esa dirección.

Quizá lo más revelador de este anuncio no sea la tecnología que incluye, sino la pregunta que plantea: ¿qué necesitamos realmente para trabajar con inteligencia artificial de forma útil? La respuesta, por ahora, parece estar en ese punto medio que Google quiere ocupar con este nuevo plan. No es una revolución, pero sí un gesto importante en una carrera que ya no se mide solo por la potencia del modelo, sino por su capacidad para llegar a más personas. Y en un momento como este, eso también cuenta.