Corsair 3500X, una semitorre atractiva y económica

Corsair, la firma especializada en componentes de alto rendimiento, ha presentado una versión actualizada de una de sus torres más populares, la Corsair 3500X cuya versión original tuvimos oportunidad de analizar a fondo.

El fabricante mantiene su enfoque hacia la gama media del mercado, tanto en su tamaño de medio formato como en un precio contenido para todos los públicos por debajo de la barrera de los 100 dólares/euros.

La nueva Corsair 3500X, como no podía ser de otra manera, se apoya en el concepto original del chasis, con sus paneles de vidrio templado duales que ofrecen una vista completa de sus componentes, sin columnas que obstruyan la vista, pero con novedades como la inclusión de tres ventiladores de rotor inverso preinstalados que garantiza que nada se interponga en el camino de la iluminación RGB o el soporte anti-hundimiento para la GPU.

Corsair 3500X, limpia, espaciosa y bien refrigerada

Manteniendo la apuesta por una estética limpia, el panel principal donde se aloja la placa base cuenta con un amplio canal para cables que ayuda a los usuarios a enrutarlos de manera ordenada. La nueva 3500X ha sido validada para las placas base de última generación con conector inverso, incluyendo las series ASUS BTF, MSI Project Zero y Gigabyte Project Stealth, que facilitan la instalación y mantienen los cables principales fuera de la vista.

La nueva 3500X está disponible en versiones con 3 ventiladores iCUE LINK LX120-R RGB o 3 ventiladores RS120-R ARGB. La versión LX120-R incluye un concentrador de sistema iCUE LINK preinstalado, lo que lo hace ideal para usuarios que usan el ecosistema de Corsair. Esta configuración reduce el desorden de cables y agiliza la conectividad, simplificando las expansiones y futuras actualizaciones. La versión RS120-R ARGB cuenta con conexiones PWM y ARGB en cadena, lo que admite el control directo de la placa base y la iluminación.

Independientemente de la opción de ventilador seleccionada, hay un amplio margen para ajustar el flujo de aire, con puntos de montaje para hasta 10 ventiladores de 120 mm y compatibilidad con varios radiadores de hasta 360 mm en el lateral o el techo para refrigeración líquida.

El espacioso interior admite las tarjetas gráficas de mayor tamaño, de hasta 410 mm y estrenan un soporte anti-hundimiento de GPU preinstalado para mantener la tarjeta gráfica de manera segura en su alojamiento y reducir la tensión en la ranura PCIe. El acceso a los paneles laterales se producen sin necesidad de herramientas, lo mismo que el panel frontal, que mantiene las conexiones esenciales al alcance, incluyendo puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, dos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y un conector de audio combinado.

Corsair 3500X está disponible en el portal web del fabricante y en el canal minorista especializado. Se puede adquirir en opciones de color blanco o negro y por un precio promocionado de 84 euros, bastante ajustado para lo que ofrece.