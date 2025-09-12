Consigue un año de Perplexity Pro con PayPal

El acceso a las herramientas de inteligencia artificial se ha convertido en un servicio de suscripción tan común como ya empezaron a serlo, hace tiempo, los servicios de música y de cine y series en streaming. Sin embargo, en un mercado cada vez más competitivo, las promociones empiezan a marcar la diferencia entre probar una herramienta de pasada o integrarla de verdad en el día a día. Perplexity, una de las plataformas que más ha crecido en los últimos meses, se ha aliado con PayPal para lanzar una promoción llamativa: un año completo de Perplexity Pro sin coste, bajo determinadas condiciones. No se trata de un periodo de prueba reducido, sino de acceso real al plan más completo durante doce meses.

La promoción, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, permite a los usuarios de PayPal obtener gratuitamente un año de Perplexity Pro. Para optar a ella hay que cumplir requisitos específicos, lo que la convierte en una campaña selectiva y no en una oferta abierta a todo el mundo. La compañía ha precisado que está pensada para captar nuevos suscriptores, por lo que quienes hayan pagado anteriormente por Perplexity Pro no podrán beneficiarse.

Entre las condiciones principales destaca la necesidad de tener una cuenta de PayPal creada antes del 1 de septiembre de 2025. Si se trata de una cuenta abierta después de esa fecha, será necesario esperar un periodo mínimo de 30 días antes de poder acceder a la promoción. Además, la oferta solo puede canjearse una vez por usuario y está vinculada al correo electrónico de la cuenta de PayPal, lo que cierra la puerta a intentos de uso duplicado.

El proceso para reclamar la suscripción es sencillo, aunque conviene leer bien la letra pequeña. Los interesados deben acceder al enlace habilitado en la página de Perplexity, conectar su cuenta de PayPal y aceptar la oferta. Una vez completado el registro, la cuenta pasa automáticamente al nivel Pro. Como ocurre en este tipo de promociones, es fundamental recordar que, salvo cancelación manual antes de que termine el periodo gratuito, el servicio pasará a facturarse con la tarifa estándar anual al finalizar los 12 meses.

¿Qué ofrece Perplexity Pro? Más allá de la experiencia gratuita, esta modalidad desbloquea acceso a varios de los modelos más avanzados de inteligencia artificial, incluyendo GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4 o Claude, además de los propios de Perplexity. También añade funciones exclusivas como la posibilidad de realizar más consultas simultáneas, generar imágenes y reintentar respuestas tantas veces como se desee, con límites superiores a los de la versión básica. Para quienes usan la herramienta con frecuencia, la diferencia entre la versión gratuita y la de pago resulta evidente tanto en potencia como en versatilidad.

En cuanto al contexto, el valor económico de la promoción es considerable, ya que el coste anual de Perplexity Pro ronda los 200 euros. Este tipo de estrategias se interpreta como una forma de ganar tracción frente a competidores como ChatGPT, Copilot o Gemini, todos ellos presentes en un mercado que avanza a gran velocidad. La alianza con PayPal, además, refuerza el alcance de la campaña, al apoyarse en una plataforma de pago con millones de usuarios activos en todo el mundo.

Más allá del ahorro, lo interesante es lo que este movimiento representa en el proceso de adopción de la inteligencia artificial. Ofrecer un año de acceso completo permite a los usuarios experimentar con calma y decidir si realmente encaja en su vida personal o profesional antes de pagar. Es también una manera de normalizar la presencia de estas herramientas, de convertirlas en parte del día a día sin que el coste inicial sea una barrera. Y quizá esa sea la verdadera lección de esta promoción: que la expansión de la IA no depende solo de sus capacidades técnicas, sino también de la forma en que llega a los usuarios.