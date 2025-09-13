Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 frente a PC: hay grandes diferencias

Capcom ha presentado la versión de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 con nuevo vídeo donde muestra escenas de juego real, y también ha lanzado un nuevo tráiler del juego funcionando para PC. El contenido de esos dos vídeos es el mismo, lo que ha permitido hacer una comparativa a nivel de calidad de imagen de ambas versiones.

Como es lógico, la versión para PC es la que sale mejor parada. No podíamos esperar otra cosa, puesto que es la plataforma más potente. Sin embargo, las diferencias entre ambas versiones son tan grandes que cuesta mucho colocar la versión de Nintendo Switch 2 a la altura de la generación actual de consolas, sobre todo por el enorme sacrificio que se aprecia en la resolución y en el texturizado.

Fijaos en las dos imágenes adjuntas. La primera se corresponde con la versión para PC, y en ella podemos ver un excelente modelado del personaje, una nitidez fantástica que permite conservar incluso los detalles más pequeños del cabello, un modelado del pelo muy bueno que mejora el realismo general del personaje, y también unas texturas de buena calidad que mantienen los detalles más pequeños de la ropa.

Si miramos la imagen de Nintendo Switch 2 vemos un cambio enorme, tanto que parecen dos juegos de generaciones diferentes. Hay una gran pérdida de nitidez, lo que confirma que la versión de Resident Evil Requiem para esta consola se va a renderizar a una resolución muy baja, y que recurrirá al reescalado para conseguir una resolución de salida más alta.

Esa pérdida de nitidez afecta mucho a la calidad de imagen en general, hace que todo se vea sucio y poco definido, y tiene un impacto muy negativo en el modelado del personaje. La calidad de las texturas, de las sombras y de la iluminación también es muy baja, y el cabello no tiene nada que ver con la versión de PC, ya que aparece como una masa pixelada y poco detallada.

La baja resolución y la pérdida de nitidez afecta tanto a los personajes y a las escenas que cambia drásticamente el aspecto de estos, y tiene un impacto muy negativo en la calidad de imagen global. Fijaos en la segunda comparativa, donde tenemos a Grace, la protagonista, delante del ordenador portátil, la diferencia en el cabello y en los detalles más pequeños es tan grande que cambia por completo al personaje.

Todavía no sabemos a qué resolución funcionará Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2, ni qué tasa de FPS tendrá, pero visto lo visto me atrevería a decir que en el mejor de los casos renderizará a 540p para reescalar a 1080p, y que se moverá a 30 FPS. Su lanzamiento se producirá al mismo tiempo que las otras versiones para PS5, Xbox Series S-Series X y PC, es decir, el 27 de febrero de 2026.