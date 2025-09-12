MSI MEG, MSI MPG y MSI MAG: qué son y por qué deberían importarte

MSI es una de las marcas más importantes dentro del sector tecnológico de consumo general. El gigante taiwanés comercializa ordenadores portátiles y periféricos, pero también tiene en su catálogo una gran variedad de ordenadores, monitores y de componentes, que se dividen en tres grandes categorías: MEG, MPG y MAG.

Seguro que has escuchado hablar de ellos, y estamos convencidos de que muchos de nuestros lectores tendrán algún producto de MSI que pertenece a alguna de esas categorías, ¿pero sabes qué significan y por qué se diferencian entre ellas? Si has respondido que no tranquilo, sigue leyendo porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber.

Por el principio: ¿qué significan las siglas MSI MEG, MPG y MAG?

Esas siglas son marcas que utiliza MSI para categorizar sus ordenadores, sus componentes y sus monitores. Cada marca engloba un determinado número de productos, tiene su propio diseño y ofrece un nivel concreto de prestaciones.

La categoría MEG sería el equivalente a lo que podemos considerar como tope de gama. Son las siglas de «MSI Enthusiast Gaming», y destacan por su innovación y su proceso de fabricación exclusivo.

La categoría MPG es el equivalente a la gama alta . Estas siglas significan «MSI Performance Gaming», y destacan por su alto grado de personalización, su elevado rendimiento y su cuidado diseño.

La categoría MAG («MSI Arsenal Gaming») es el equivalente a la gama media, y ofrece un valor más ajustado en relación calidad-precio. Esta categoría destaca por ofrecer un alto grado de estabilidad y una larga vida útil a buen precio, sin renunciar a un toque gaming a nivel de diseño.

MSI MEG: calidad premium

En esta gama se ubican los ordenadores, los monitores y los componentes de mayor calidad y con mejor nivel de diseño y prestaciones de MSI, entre los que podemos destacar productos como por ejemplo:

La placa base MEG X870E GODLIKE , que tiene un diseño único y unas especificaciones sobresalientes. Es una de las mejores placas base del mercado con socket AM5.

, que tiene un diseño único y unas especificaciones sobresalientes. Es una de las mejores placas base del mercado con socket AM5. La fuente de alimentación MEG Ai1600T PCIE5 80 PLUS Titanium , un auténtico lujo capaz de alimentar sin problemas, y con la máxima eficiencia posible, cualquier configuración tope de gama.

, un auténtico lujo capaz de alimentar sin problemas, y con la máxima eficiencia posible, cualquier configuración tope de gama. El ordenador MEG Vision X AI 2NVZ9 , configurado con una potente GeForce RTX 5090, un Intel Core Ultra 9 285K y montado en un chasis muy compacto y con un diseño premium.

, configurado con una potente GeForce RTX 5090, un Intel Core Ultra 9 285K y montado en un chasis muy compacto y con un diseño premium. El monitor MEG 342C QD-OLED , equipado con un panel QD-OLED curvado de 34 pulgadas con resolución UWQHD, tasa de refresco de 175 Hz, HDR 400 y un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms.

, equipado con un panel QD-OLED curvado de 34 pulgadas con resolución UWQHD, tasa de refresco de 175 Hz, HDR 400 y un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms. La placa base MEG Z890 ACE, un modelo tope de gama que cuenta con todo lo que podemos llegar a necesitar, y que además puede mover a la perfección incluso el potente Core i9-14900K.

un modelo tope de gama que cuenta con todo lo que podemos llegar a necesitar, y que además puede mover a la perfección incluso el potente Core i9-14900K. La refrigeración líquida MEG CORELIQUID S360, que está preparada para enfriar cualquier procesador actual, incluso los más potentes y con mayor consumo.

MSI MPG: alto rendimiento para usuarios exigentes

Dentro de este nivel tenemos ordenadores, monitores y componentes que ofrecen un diseño muy cuidado, una alta calidad de construcción y un gran rendimiento, pero tienen un precio más ajustado.

En esta gama tenemos una gran variedad de productos, pero estos que vamos a repasar a continuación son algunos de los más interesantes:

Fuente de alimentación MPG A1000G PCIE5 80 Plus Gold Modular , una de las mejores fuentes del mercado en relación calidad-precio, capaz de alimentar sin problemas una GeForce RTX 5090.

, una de las mejores fuentes del mercado en relación calidad-precio, capaz de alimentar sin problemas una GeForce RTX 5090. Fuente de alimentación MPG A850GS PCIE5 80 PLUS Gold , una fuente de alimentación perfecta para montar una GeForce RTX 5080.

, una fuente de alimentación perfecta para montar una GeForce RTX 5080. Monitor MPG 271QRX QD-OLED , configurado con un panel QD-OLED de 27 pulgadas y resolución 1440p. Tiene una tasa de refresco de 360 Hz, y un tiempo de respuesta de 0,03 ms.

, configurado con un panel QD-OLED de 27 pulgadas y resolución 1440p. Tiene una tasa de refresco de 360 Hz, y un tiempo de respuesta de 0,03 ms. Placa base MPG Z890 CARBON WIFI, una placa que tiene un diseño fantástico y una calidad de construcción de primer nivel. Sus prestaciones son sobresalientes, y tiene un precio competitivo.

una placa que tiene un diseño fantástico y una calidad de construcción de primer nivel. Sus prestaciones son sobresalientes, y tiene un precio competitivo. Placa base MPG X870E EDGE TI WIFI , una de las placas base más bonitas del mercado para montar un PC en color blanco, y de las mejores a nivel de prestaciones dentro de su rango de precios.

, una de las placas base más bonitas del mercado para montar un PC en color blanco, y de las mejores a nivel de prestaciones dentro de su rango de precios. Ordenador MPG Infinite X3 AI 2NVR7-092ES , equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 265K y una GeForce RTX 5070 Ti.

, equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 265K y una GeForce RTX 5070 Ti. Chasis MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW, que viene con cuatro ventiladores con iluminación LED RGB y un soporte para tarjeta gráfica también con iluminación LED RGB.

MSI MAG: para los que lo quieren todo, pero tienen un presupuesto ajustado

Como dijimos anteriormente, este es el nivel que podemos considerar como de gama media, y es por tanto el que se dirige a una gran cantidad de usuarios. Estos ordenadores, componentes y monitores ofrecen un gran valor en relación precio-prestaciones, y entre las opciones más interesantes podemos destacar:

Placa base MAG B860 TOMAHAWK WIFI , muy equilibrada a nivel de calidad de construcción, prestaciones y precio. Preparada para mover cualquier Intel Core Gen 13 y Gen 14, incluso el Core i9-14900.

, muy equilibrada a nivel de calidad de construcción, prestaciones y precio. Preparada para mover cualquier Intel Core Gen 13 y Gen 14, incluso el Core i9-14900. Fuente de alimentación MAG A850GL PCIE5 80 Plus Gold Modular, ideal para acompañar un PC configurado con una GeForce RTX 5080.

ideal para acompañar un PC configurado con una GeForce RTX 5080. Fuente de alimentación MAG A650BN 80 Plus Bronze , una opción muy asequible que podrá mover sin problemas una GeForce RTX 5060 Ti o una Radeon RX 9060 XT.

, una opción muy asequible que podrá mover sin problemas una GeForce RTX 5060 Ti o una Radeon RX 9060 XT. Ordenador MSI MAG Infinite S3 14NUD7-2239ES , configurado con una GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB y un procesador Intel Core i7-14700F.

, configurado con una GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB y un procesador Intel Core i7-14700F. Refrigeración líquida MAG CORELIQUID I360 , con tres ventiladores de 120 mm e iluminación LED RGB.

, con tres ventiladores de 120 mm e iluminación LED RGB. Kit de componentes MAG edición Intel , que está en oferta e incluye una placa base MAG B860 TOMAHAWK WIFI, un chasis PC MAG PANO 110R PZ, una fuente de alimentación MAG A850GL PCIe Gen5 y una refrigeración líquida AIO MAG CORELIQUID A13 360.

, que está en oferta e incluye una placa base MAG B860 TOMAHAWK WIFI, un chasis PC MAG PANO 110R PZ, una fuente de alimentación MAG A850GL PCIe Gen5 y una refrigeración líquida AIO MAG CORELIQUID A13 360. Refrigeración líquida MAG CORELIQUID E240 WHITE , con un diseño muy atractivo, ideal para montajes en blanco y para disipar CPUs potentes, como el Ryzen 7 9800X3D.

, con un diseño muy atractivo, ideal para montajes en blanco y para disipar CPUs potentes, como el Ryzen 7 9800X3D. Monitor MSI MAG 27CQ6F , con panel curvado Rapid VA de 27 pulgadas, resolución 1440p, tasa de refresco de 180 Hz y tiempo de respuesta de solo 0,5 ms.

, con panel curvado Rapid VA de 27 pulgadas, resolución 1440p, tasa de refresco de 180 Hz y tiempo de respuesta de solo 0,5 ms. Caja de PC MAG PANO 110R PZ WHITE, un chasis pensado para realizar montajes con los cables ocultos en la parte trasera.

Cómo usuario, ¿cuál de esas tres categorías es la mejor para mí?

Seguro que ya lo habrás podido deducir por ti mismo después de leer todo lo que te acabamos de contar en este artículo, pero si todavía tienes dudas no te preocupes, que vamos a responder a esta pregunta de una manera clara y directa.

Quiero lo mejor de lo mejor, y aspiro a un diseño y calidad premium : la gama MEG debería ser tu elección.

: la gama MEG debería ser tu elección. Busco un alto rendimiento, un diseño top y una alta calidad : la gama MPG es la mejor opción para ti.

: la gama MPG es la mejor opción para ti. Tengo un presupuesto ajustado, pero quiero un buen rendimiento y una buena calidad: en este caso debes ir a por la serie MAG.

Contenido elaborado en colaboración con MSI.