Coste de reparación de los iPhone 17 y del iPhone Air

Apple ha revelado el coste de reparación de los iPhone 17, incluyendo tanto el modelo estándar como los modelos Pro y Pro Max, y también del iPhone Air. Las cifras son muy altas, como cabía esperar, salvo que tengamos contratado el servicio AppleCare+, que actúa como una especie de seguro que reduce el coste de las reparaciones, aunque no lo elimina por completo en todos los casos.

En total, Apple contempla seis posibles tipos de daño que puede sufrir un iPhone, y cada uno lleva aparejado un coste diferente que dependerá también del modelo afectado.

Coste de reparación del iPhone 17

Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.

Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.

Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.

Batería: 109 euros, 0 euros con AppleCare+.

Cámara trasera: 199 euros, 99 euros con AppleCare+.

Otros daños: 729 euros, 99 euros con AppleCare+.

Coste de reparación del iPhone Air

Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.

Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.

Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.

Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.

Cámara trasera: 199 euros, 99 euros con AppleCare+.

Otros daños: 859 euros, 99 euros con AppleCare+.

Coste de reparación del iPhone 17 Pro

Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.

Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.

Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.

Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.

Cámara trasera: 299 euros, 99 euros con AppleCare+.

Otros daños: 899 euros, 99 euros con AppleCare+.

Coste de reparación del iPhone 17 Pro Max

Pantalla agrietada: 489 euros, 29 euros con AppleCare+.

Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.

Pantalla y cristal trasero agrietados: 585 euros, 58 euros con AppleCare+.

Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.

Cámara trasera: 299 euros, 99 euros con AppleCare+.

Otros daños: 955 euros, 99 euros con AppleCare+.

El modelo más caro de reparar es el Pro Max, que en la categoría de «otros daños» tiene un coste tan alto que se acerca a los 1.000 euros. Con ese dinero es posible comprar una gran variedad de smartphones de gama alta, pero si tenemos AppleCare+ el coste se reduce a 99 euros.

La diferencia entre tener contratado o no AppleCare+ es enorme en algunas reparaciones, ya que puede reducir el coste hasta en 10 veces. No obstante, solo elimina el coste de la reparación en caso de que necesitemos cambiar la batería del terminal.

Tened en cuenta que estos son los precios del servicio técnico oficial de Apple,y que el coste de esas reparaciones a través de otros servicios técnicos puede ser considerablemente más bajo.