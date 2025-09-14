Noticias
Coste de reparación de los iPhone 17 y del iPhone Air
Apple ha revelado el coste de reparación de los iPhone 17, incluyendo tanto el modelo estándar como los modelos Pro y Pro Max, y también del iPhone Air. Las cifras son muy altas, como cabía esperar, salvo que tengamos contratado el servicio AppleCare+, que actúa como una especie de seguro que reduce el coste de las reparaciones, aunque no lo elimina por completo en todos los casos.
En total, Apple contempla seis posibles tipos de daño que puede sufrir un iPhone, y cada uno lleva aparejado un coste diferente que dependerá también del modelo afectado.
Coste de reparación del iPhone 17
- Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.
- Batería: 109 euros, 0 euros con AppleCare+.
- Cámara trasera: 199 euros, 99 euros con AppleCare+.
- Otros daños: 729 euros, 99 euros con AppleCare+.
Coste de reparación del iPhone Air
- Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.
- Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.
- Cámara trasera: 199 euros, 99 euros con AppleCare+.
- Otros daños: 859 euros, 99 euros con AppleCare+.
Coste de reparación del iPhone 17 Pro
- Pantalla agrietada: 405 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Pantalla y cristal trasero agrietados: 499 euros, 58 euros con AppleCare+.
- Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.
- Cámara trasera: 299 euros, 99 euros con AppleCare+.
- Otros daños: 899 euros, 99 euros con AppleCare+.
Coste de reparación del iPhone 17 Pro Max
- Pantalla agrietada: 489 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Daños en el cristal trasero: 169 euros, 29 euros con AppleCare+.
- Pantalla y cristal trasero agrietados: 585 euros, 58 euros con AppleCare+.
- Batería: 135 euros, 0 euros con AppleCare+.
- Cámara trasera: 299 euros, 99 euros con AppleCare+.
- Otros daños: 955 euros, 99 euros con AppleCare+.
El modelo más caro de reparar es el Pro Max, que en la categoría de «otros daños» tiene un coste tan alto que se acerca a los 1.000 euros. Con ese dinero es posible comprar una gran variedad de smartphones de gama alta, pero si tenemos AppleCare+ el coste se reduce a 99 euros.
La diferencia entre tener contratado o no AppleCare+ es enorme en algunas reparaciones, ya que puede reducir el coste hasta en 10 veces. No obstante, solo elimina el coste de la reparación en caso de que necesitemos cambiar la batería del terminal.
Tened en cuenta que estos son los precios del servicio técnico oficial de Apple,y que el coste de esas reparaciones a través de otros servicios técnicos puede ser considerablemente más bajo.
Coste de reparación de los iPhone 17 y del iPhone Air
Nintendo resucita Virtual Boy en Switch y Switch 2
Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 frente a PC: hay grandes diferencias
Consigue un año de Perplexity Pro con PayPal
Opera GX se integra con tu casa inteligente
Nuevas baterías eléctricas para coches con una vida útil de hasta un millón de kilómetros
Cómo habilitar el DNS privado en Android para reforzar la seguridad
No abandones tus discos duros: así puedes recuperarlos
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
Microsoft publica las ISO de Windows 11 25H2
Microsoft prepara el lanzamiento de Windows 11 25H2
Resident Evil Requiem en 10 preguntas y respuestas con todo lo que debes saber
Coste de reparación de los iPhone 17 y del iPhone Air
Rayman 2 y Rayman 3 vuelven en remakes no oficiales
AMD refuta la superioridad de ARM, incluso en eficiencia energética
Autores demandan a Apple por entrenar IA con libros pirateados
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVIII)
Snapdragon 8 Elite Gen 5, así será el próximo SoC insignia de Qualcomm
Lo más leído
-
PrácticosHace 6 días
Cómo habilitar el DNS privado en Android para reforzar la seguridad
-
PrácticosHace 4 días
No abandones tus discos duros: así puedes recuperarlos
-
A FondoHace 2 días
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft publica las ISO de Windows 11 25H2