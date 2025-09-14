Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025

La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes dentro del PC, ya que de ella dependerán la alimentación y el correcto funcionamiento de todos sus componentes, pero también es uno de los que más dudas sigue generando. Tanto es así que os puedo confirmar que una de las preguntas que más me hacen conocidos, amigos y familiares es qué fuente de alimentación deberían elegir para mover una configuración determinada, y también me suelen preguntar con frecuencia si la fuente de alimentación que están utilizando puede acabar dándoles problemas.
No es un tema que debamos tomarnos a la ligera. Pensad que hay muchas variables que hacen que al final complican mucho la tarea de elegir bien una una fuente de alimentación. Por ejemplo, un modelo concreto puede tener potencia suficiente para mover un PC determinado, pero al mismo tiempo puede que sus componentes sean de baja calidad, lo que acabará afectando a su vida útil y supondrá un mayor riesgo de sufrir un fallo crítico. Por otro lado también es posible que esa fuente no tenga el amperaje adecuado o el cableado necesario.
Sufrir fallos graves que acaben con la fuente muerta, y quizá con algún componente más arrastrado por aquella, es uno de los problemas más temidos en el mundo del PC, pero no es lo único que puede provocar una fuente de alimentación inadecuada. También hay casos en los que la fuente de alimentación aguanta y no llega a dar un fallo crítico, pero en estas situaciones lo normal es que nos encontremos con otros problemas, como por ejemplo un bajo rendimiento, bloqueos de varios segundos de duración y con un funcionamiento errático.
Su impacto puede ser enorme tanto en el rendimiento como en la estabilidad y la vida útil de nuestro equipo, y por eso no debemos descuidar este componente. Tener una fuente de alimentación adecuada hará que todos nuestros componentes funcionen correctamente y que puedan desarrollar todo su potencial, y también nos quitará importantes quebraderos de cabeza que pueden acabar arruinando la experiencia de uso con nuestro nuevo PC.
Cómo trabaja una fuente de alimentación
La fuente de alimentación se conecta de forma directa a diferentes componentes del PC y les suministra energía eléctrica con una potencia (vatios) e intensidad (amperaje) determinados. Ese suministro no se realiza de una forma rígida, es decir, una tarjeta gráfica con un TGP de 200 vatios no va a estar demandando siempre 200 vatios de alimentación a la fuente de alimentación, y lo mismo ocurre con el resto de componentes.
Cada componente pide a la fuente de alimentación, en tiempo real, la energía eléctrica que necesita en cada momento, y esta se la va suministrando y se adapta a cada uno de los cambios que se van produciendo. Siguiendo con el ejemplo anterior, esa tarjeta gráfica puede consumir 50 vatios en tareas básicas, mantener una media de 200 vatios en juegos y superar durante microsegundos ese máximo de consumo llegando a 220 o incluso a 250 vatios.
La fuente de alimentación no suministra energía si los componentes no se la piden, y es importante que esta esté capacitada para cumplir con sus necesidades de potencia y amperaje. Como ciertos componentes pueden tener picos de consumo temporales superiores a sus especificaciones, también es necesario que la fuente de alimentación que vamos a elegir tenga margen suficiente para poder cubrir esos picos, ya que de lo contrario podríamos tener problemas de estabilidad o incluso sufrir un fallo crítico.
Cuando la fuente de alimentación suministra energía a cada uno de los componentes realiza un proceso en el cual esta también consume energía, y puede llegar a generar una cantidad de calor considerable debido a ese trabajo. Por ello las fuentes de alimentación tienen distintos niveles de eficiencia, y cuentan con sistemas de refrigeración activa.
¿Por qué consume energía la fuente de alimentación? Pues muy sencillo, porque esta realiza un ciclo de trabajo dividido en seis grandes fases que es fundamental para que todo funcione correctamente, y para que el proceso de alimentación de los componentes se produzca sin ningún tipo de problema:
- Recepción de la electricidad del enchufe al que esté conectada la fuente.
- Transformación del voltaje recibido para adaptarlo al voltaje necesario por cada componente.
- Rectificación de la alimentación recibida para convertirla en continua o alterna. Puede ser de onda media, de onda completa o puente.
- Filtrado de las ondas que se producen cuando la corriente alterna se convierte en continua.
- Regulación para reducir el rizado de los voltajes que se produce durante el filtrado, eliminando cualquier caída o subida del voltaje.
- Salida de la alimentación a cada componente con la potencia que este necesita.
Ciertos componentes no se conectan directamente a la fuente de alimentación, como por ejemplo el procesador, que recibe la energía del socket de la placa base, mientras que otros reciben energía de la placa base y de conectores de alimentación directos de la placa base, como la tarjeta gráfica, que puede sacar hasta 75 vatios de la ranura PCIe.
Fuente de energía y eficiencia: ¿por qué es importante?
La eficiencia de una fuente de alimentación se mide en función del consumo de energía que alcanza para ofrecer una alimentación determinada. Cuando más bajo sea su propio consumo mayor será la eficiencia energética. Para simplificar este tema existen las certificaciones 80 Plus, que además sirven como indicador relativo, que no absoluto, de la calidad de una fuente.
Normalmente las fuentes de alimentación con certificaciones 80 Plus Oro son ya consideradas de gama media premium o incluso de gama alta, dependiendo del resto de sus características, y su calidad de construcción suele ser buena. Por contra, las certificaciones 80 Plus Bronce y 80 Plus Plata no tienen el mismo valor a la hora de identificar la calidad real de una fuente, así que mucho cuidado.
En total existen seis tipos de certificaciones diferentes que reflejan con un porcentaje la relación de eficiencia de una fuente de alimentación. Dichos valores pueden cambiar en función de la carga de trabajo, pero alcanzan sus niveles más altos a partir del 50% de carga. Por eso he tomado ese punto como referencia para mostraros un desglose completo con cada una de esas certificaciones.
- 80 Plus White: indica un 85% de eficiencia. Quiere decir que la fuente utilizará un 15% de la energía como consumo propio en el mejor de los casos.
- 80 Plus Bronce: en este caso tenemos un 88% de eficiencia. En este caso el consumo de energía de la fuente se reduce a un 12% en el mejor de los casos.
- 80 Plus Plata: subimos a un 90% de eficiencia. La fuente solo utiliza un 10% de la energía como consumo propio en el mejor de los casos.
- 80 Plus Oro: saltamos a un 92% de eficiencia. Se reduce el consumo de energía de la fuente a un 8% en el mejor de los casos.
- 80 Plus Platino: tenemos un impresionante 94% de eficiencia. En los modelos con esta certificación el consumo de energía es de solo un 6% en el mejor de los casos.
- 80 Plus Titanio: 96% de eficiencia. La fuente solo necesita consumir un 4% de la energía producida para sus funciones básicas en el mejor de los casos.
Tened en cuenta que me refiero «al mejor de los casos» porque ese consumo de energía de la fuente de alimentación cambia en función de la carga de trabajo. Por ejemplo, la Corsair HX1000i tiene certificación 80 Plus Platino, pero su eficiencia cuando afronta una carga inferior al 10% puede caer por debajo del 80%, y en cargas cercanas al 100% su eficiencia ronda el 91%.
Una fuente de alimentación con una potencia por encima de la media y certificación 80 Plus Bronce no puede ser considerada, de forma automática, como una buena fuente de alimentación solo por esas dos características, aunque por desgracia este sigue siendo uno de los mitos más importantes cuando hablamos de fuentes de alimentación. Al final lo más importante es la calidad de construcción de la fuente, y no solo la potencia teórica o la certificación de eficiencia.
Cableado y fuente de alimentación: por qué es importante a la hora de elegir
Una fuente de alimentación también debe tener el cableado necesario para poder conectarse a todos los componentes que queramos alimentar, ya que si carece de alguno de los cables fundamentales no podremos alimentar la configuración que teníamos prevista. Piensa, por ejemplo, en una fuente de alimentación que solo tiene un cable PCIe de 8 pines y una tarjeta gráfica que necesita dos conectores de este tipo.
El número total de cables que tendremos dependerá de la cantidad de conectores de la fuente de alimentación. Normalmente las fuentes más económicas y sin diseño modular suelen estar más limitadas en este sentido, y además hacen que la gestión del cableado sea más complicada. Por suerte a día de hoy la mayoría de las fuentes de alimentación suelen incluir al menos uno de los siguientes cables de alimentación:
- Cables CPU de 8 pines.
- Cables mólex con cuatro pines.
- Cables SATA con cuatro conectores.
- Cable ATX de 24 pines para la placa base.
- Cables PCIe de 8 pines en configuraciones de 6+2 pines.
- Cable adaptador para el enchufe.
Las fuentes de alimentación más avanzadas suelen incluir un cable de 16 pines, que es necesario para alimentar a muchos modelos de la serie GeForce RTX 30, GeForce RTX 40 y GeForce RTX 50 sin necesidad de recurrir a adaptadores. Este cable no es común en las fuentes de alimentación más económicas, así que lo normal es encontrarlo en modelos de gama media y superiores.
NVIDIA ha repetido el uso del cable de 16 pines en las GeForce RTX 50, mientras que AMD no exige dicho cable en sus Radeon RX 9000. Estas solo utilizan conectores de alimentación de 8 pines, que son los más extendidos y los más comunes, aunque no se descarta la posible llegada de algún modelo específico que utilice también el conector de 16 pines, como ocurrió con las Radeon RX 7000 en su momento.
Cuanto más completo sea el abanico de cables y conectores de una fuente de alimentación más versátil será esta y mejor se adaptará a futuros cambios y ampliaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que en este sentido siempre debemos buscar un equilibrio y comprar lo que realmente vamos a necesitar.
No tendría sentido, por ejemplo, comprar una fuente de alimentación con cuatro conectores PCIe de 8 pines si solo vamos a necesitar uno, o si como mucho solo vamos a llegar a utilizar dos en una futura ampliación. Solo valdría la pena si pensamos actualizar a una tarjeta gráfica con un alto consumo que vaya a utilizar tres o cuatro conectores de este tipo.
Y hablando de los conectores de alimentación adicional PCIe. Es importante que tengáis en cuenta que, según PCI-SIG, los cables de alimentación adicional de seis pines pueden suministrar de forma segura hasta 75 vatios de potencia, mientras que los cables de 8 pines alcanzan los 150 vatios. En el caso de los conectores de alimentación de 16 pines el máximo de potencia es de 600 vatios, aunque en fuentes de alimentación de menor potencia lo normal es que estas vengan con cables de 16 pines de 300 o 450 vatios.
Sobre el conector de alimentación de 16 pines es muy importante hacer un inciso, y es que existe un modelo de primera generación y otro de segunda generación, identificado como 12V2x6, que es mejor y más fiable porque tiene pines de detección más cortos y pines de tierra y de alimentación más largos. Este modelo de segunda generación es el más extendido actualmente, y el que incluye NVIDIA en sus adaptadores.
Fuente de alimentación modular, semi modular y no modular
Ya hemos visto que una fuente de alimentación puede tener diferentes tipos de cableado y de conexiones, pero también puede implementarlos de formas diferentes. Las fuentes no modulares son aquellas que tienen todo el cableado integrado en la parte trasera, y que por tanto no son extraíbles, así que tendremos que trabajar con ellos en la gestión del cableado, lo que complica los montajes y hace que, en ocasiones, no podamos conseguir una estética totalmente limpia.
Las fuentes de alimentación semi modulares tienen una parte del cableado integrado y otra parte es extraíble, mientras que las fuentes modulares tienen todo el cableado extraíble. La mejor opción en general son las fuentes modulares, porque nos permiten limitar el cableado conectado a aquel que realmente vamos a utilizar. Esto facilita los montajes y nos ayuda a conseguir configuraciones mucho más limpias.
Es cierto que las fuentes no modulares son más baratas, pero teniendo en cuenta la diferencia de precio que existe con las fuentes modulares a día de hoy creo que las primeras no tienen sentido salvo casos muy concretos, ya que vale la pena invertir un poco más para comprar una fuente modular, o una semi modular en el peor de los casos.
Otra cosa a tener en cuenta es el factor de forma de la fuente de alimentación. A día de hoy se ha estandarizado el formato ATX, que es el que se utiliza en la mayoría de los PCs de todo el mundo, pero también podemos encontrar unidades basadas en el estándar SFX, que son ideales para equipos de pequeño tamaño, y en el estándar SFX-L, que son como las anteriores pero un poco más grandes.
Algunos fabricantes ofrecen también fuentes de alimentación en tamaños muy variados que no se corresponden con estándares concretos, y que hacen que sea posible montar PCs muy pequeños y con factores de forma que tienen un mayor grado de personalización. Su precio suele ser muy elevado precisamente por esta razón.
Cosas a tener en cuenta para elegir una fuente de alimentación
Lo primero y lo más importante es la potencia que vamos a necesitar, que estará determinada por el consumo de los componentes que vayamos a utilizar, de forma conjunta, y teniendo siempre en cuenta el pico máximo de los mismos y no los niveles medios. Así, si el consumo total del PC en su pico máximo es de 500 vatios lo ideal sería comprar una fuente de alimentación de al menos 550 vatios para que esta no se mueva siempre en valores de carga máxima.
También hay que tener en cuenta las necesidades en términos de amperaje de los componentes. Os pongo un ejemplo, una tarjeta gráfica puede requerir una fuente de 500 vatios y 24 amperios en el carril de 12V, mientras que otra puede necesitar esa misma potencia, pero 28 amperios en el carril de 12V. Por tanto, en ambos casos necesitaríamos una fuente de alimentación con la misma potencia pero un amperaje distinto.
Otro punto importante es, como ya os dije anteriormente, los conectores que vamos a necesitar, prestando especial atención a los conectores de alimentación PCIe, ya que muchas fuentes de alimentación de gama baja no siempre incluyen este conector, y otras están limitadas a una unidad. La fuente debe venir de casa con todos los conectores que vayamos a necesitar, tanto a corto como a medio plazo.
La gestión del cableado también es un tema a tener en cuenta porque, como os he comentado en el apartado anterior, nos ayudará a conseguir un montaje más limpio. Igualmente nos hará la vida más fácil de cara a futuras ampliaciones del PC, ya que solo tendremos que conectar los nuevos cables que necesitemos, y en caso de que dejemos de necesitar algún cable concreto podremos quitarlo y liberar espacio.
No debemos olvidarnos del factor de forma de la fuente, aunque esto no suele ser un problema porque en la mayoría de los casos se utilizan chasis de tamaño normal compatibles con el formato ATX, que como os dije es el estándar más utilizado. Tened en cuenta que si elegimos el formato equivocado puede que la fuente no queda en el chasis, así que cuidado con este punto.
La calidad de la fuente y su eficiencia energética, medida por las certificaciones 80 Plus. No siempre es fácil determinar la calidad de una fuente de alimentación, ya que para confirmarlo es necesario hacer una inspección interna o conocer sus componentes clave. No obstante, por regla general los modelos que cuentan con la certificación 80 Plus Oro suelen ser de buena calidad. Esta certificación indica la energía eléctrica consumida por el propio trabajo que realiza la fuente de alimentación, y que se acaba «perdiendo». A mayor eficiencia, mayor potencia real con el mismo consumo de energía.
Medidas de protección incluidas, ya que al final estas también determinan en parte la calidad de la fuente y pueden convertirse en un auténtico salvavidas. Estas son las más importantes:
- OCP (protección contra sobrecorriente): bloqueará la fuente de alimentación si algún riel se sobrecarga más allá del nivel seguro.
- OVP (protección contra sobretensión): bloquea la fuente de alimentación cuando los voltajes exceden las especificaciones recomendadas por el fabricante.
- UVP (protección bajo voltaje): si los voltajes caen por debajo de las especificaciones mínimas se producirá el bloqueo de la fuente para evitar daños irreversibles que, además, podrían afectar a otros componentes.
- SCP: (protección contra cortocircuitos): en caso de cortocircuito de bloqueará la fuente de alimentación para ponerla a salvo, y también para proteger otros componentes.
- OTP (protección contra exceso de temperatura): previene daños por exceso de calor, desactivando y bloqueando la fuente. Esto es clave, sobre todo si vamos a utilizar la fuente en climas muy calurosos.
- OPP (protección contra sobrecarga): en caso de que la potencia de salida total de la fuente de alimentación supere un nivel seguro la fuente de alimentación se bloqueará, evitando daños que podrían afectar tanto a la fuente como a otros componentes.
Qué fuente de alimentación elegir para cada tarjeta gráfica: modelos AMD Radeon
Todas las recomendaciones que vamos a ver a continuación son óptimas para configuraciones estándar. Si utilizamos un procesador con un consumo muy alto, como por ejemplo un Intel Core i9-14900K, que puede superar los 300 vatios, deberíamos montar una fuente de alimentación superior. En este caso, el cálculo sería bastante fácil, ya que bastaría con sumar el pico máximo de la CPU y la GPU, y con añadir el consumo medio del resto de componentes.
Junto a cada tarjeta gráfica encontraréis indicados los vatios recomendados y los conectores de alimentación necesarios, así como el tipo (de 6 pines, de 8 pines o de 16 pines).
Tarjetas gráficas Radeon basadas en la arquitectura GCN
- Radeon VII: 750 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX Vega 64: 750 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX Vega 56: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon R9 Fury X: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon R9 Fury: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon R9 Nano: 550 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon R9 390X: 550 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- Radeon R9 390: 550 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- Radeon RX 590: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 580: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 570: 450 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon RX 480: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 470: 450 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon RX 560: 350 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon RX 550: 300 vatios.
- Radeon RX 460: 350 vatios.
- Radeon R9 380: 500 vatios (2 x 6 pines).
- Radeon R9 370: 450 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon R9 285: 500 vatios (2 x 6 pines).
- Radeon R9 280X: 550 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- Radeon R9 280: 500 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- Radeon R9 270X: 500 vatios (2 x 6 pines).
- Radeon R7 260X: 450 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon HD 7790: 400 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon HD 7770: 350 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon HD 7750: 300 vatios.
Tarjetas gráficas Radeon basadas en la arquitectura RDNA
- Radeon RX 5700 XT: 600 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- Radeon RX 5700: 550 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- Radeon RX 5600 XT: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 5500 XT: 450 vatios (1 x 8 pines).
Tarjetas gráficas Radeon basadas en la arquitectura RDNA 2
- Radeon RX 6950 XT: 800 vatios (2 x 8 pines)
- Radeon RX 6900 XT: 750 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 6800 XT: 750 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 6800: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 6750 XT: 600 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- Radeon RX 6700 XT: 550 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- Radeon RX 6700: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 6650 XT: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 6600 XT: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 6600: 450 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 6500 XT: 350 vatios (1 x 6 pines).
- Radeon RX 6400: 300 vatios.
- Radeon RX 6300: 200 vatios.
Tarjetas gráficas Radeon basadas en la arquitectura RDNA 3
- Radeon RX 7900 XTX: 800 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 7900 XT: 750 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 7900 GRE: 650 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 7800 XT: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 7700 XT: 550 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 7600 XT: 500 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- Radeon RX 7600: 450 vatios (1 x 8 pines).
Tarjetas gráficas Radeon basadas en la arquitectura RDNA 4
- Radeon RX 9070 XT: 750 vatios (2 x 8 pines). Hay modelos que necesitan 3 conectores de 8 pines.
- Radeon RX 9070: 650 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 9070 GRE: 600 vatios (2 x 8 pines).
- Radeon RX 9060 XT: 500 vatios (1 x 8 pines).
- Radeon RX 9060: 450 vatios (1 x 8 pines).
Qué fuente de alimentación elegir para cada tarjeta gráfica: modelos NVIDIA GeForce
Como he dicho al hablar de las Radeon es importante que tengáis en cuenta que el uso de una CPU de alto consumo puede disparar las necesidades de alimentación, y que en ese caso la fuente de alimentación recomendada puede quedarse corta. En el caso de que utilicemos procesadores con consumos más normales las fuentes que vamos a ver a continuación cumplirán de forma óptima. Si tenéis alguna duda sobre este tema podéis dejarla en los comentarios.
En el apartado de cada tarjeta gráfica encontraréis indicados los vatios recomendados y los conectores de alimentación necesarios, así como el tipo de conector, que puede ser de 6 pines, de 8 pines o de 16 pines. Las GeForce RTX 30, RTX 40 y RTX 50 que utilizan un conector de 16 pines vienen con el adaptador para conectores de 8 pines.
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Maxwell
- GeForce GTX TITAN X: 600 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- GeForce GTX 980 TI: 600 vatios (1 x 6 pines 1 x 8 pines).
- GeForce GTX 980: 500 vatios (2 x 6 pines).
- GeForce GTX 970: 500 vatios (2 x 6 pines).
- GeForce GTX 960: 400 vatios (1 x 6 pines).
- GeForce GTX 950: 350 vatios (1 x 6 pines).
- GeForce GTX 750 TI: 350 vatios.
- GeForce GTX 750: 300 vatios.
- GeForce GT 740: 250 vatios.
- GeForce GT 730: 200 vatios.
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Pascal
- GeForce GTX 1080 TI: 600 vatios (1 x 8 pines y 1 x 6 pines).
- GeForce GTX 1080: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1070 TI: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1070: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1060: 400 vatios (1 x 6 pines).
- GeForce GTX 1050 TI: 350 vatios (1 x 6 pines).
- GeForce GTX 1050: 300 vatios.
- GeForce GT 1030: 250 vatios.
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Turing
- GeForce RTX 2080 TI: 650 vatios (2 x 8 pines).
- GeForce RTX 2080 Super: 600 vatios (1 x 8 pines y 1 x 6 pines).
- GeForce RTX 2080: 600 vatios (1 x 8 pines y 1 x 6 pines).
- GeForce RTX 2070 Super: 550 vatios (1 x 6 pines y 1 x 8 pines).
- GeForce RTX 2070: 550 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 2060 Super: 550 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 2060: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1660 TI: 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1660 Super: 26A y 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1660: 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce GTX 1650 Super: 350 vatios (1 x 6 pines).
- GeForce GTX 1650: 300 vatios.
- GeForce GTX 1630: 300 vatios (1 x 6 pines en algunos modelos).
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Ampere
- GeForce RTX 3090 Ti: 850 vatios (3 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3090: 750 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3080 Ti: 750 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3080: 700 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3070 Ti: 650 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3070: 600 vatios (1 x 8 pines conectado a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3060 Ti: 550 vatios (1 x 8 pines enchufado a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 3060: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 3050: 400 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 3050 de 6 GB: 300 vatios. No necesita conector de alimentación adicional.
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Ada Lovelace
- GeForce RTX 4090: 850 vatios (4 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4080 SUPER: 700 vatios (3 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4080: 700 vatios (3 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 600 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4070 Ti: 600 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4070 SUPER: 550 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4070: 550 vatios (2 x 8 pines conectados a un adaptador de 16 pines o cable de 16 pines).
- GeForce RTX 4060 Ti con 16 GB: 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 4060 Ti: 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 4060: 350 vatios (1 x 8 pines).
Tarjetas gráficas GeForce basadas en la arquitectura Blackwell
- GeForce RTX 5090: 1.000 vatios (1 x 16 pines de 600 vatios, o cuatro conectores de 8 pines a un adaptador de 16 pines).
- GeForce RTX 5080: 850 vatios (1 x 16 pines de 450 vatios, o tres conectores de 8 pines a un adaptador de 16 pines).
- GeForce RTX 5070 Ti: 750 vatios (1 x 16 pines de 300 vatios, o dos conectores de 8 pines a un adaptador de 16 pines).
- GeForce RTX 5070: 650 vatios (1 x 16 pines de 300 vatios, o dos conectores de 8 pines a un adaptador de 16 pines).
- GeForce RTX 5060 Ti: 500 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 5060: 450 vatios (1 x 8 pines).
- GeForce RTX 5050: 400 vatios (1x 8 pines).
Qué tarjeta gráfica necesito para cada tarjeta gráfica: modelos Intel
En este caso también aplica lo que os he comentado anteriormente, y es que dependiendo del procesador que tengáis puede que necesitéis una fuente de alimentación con una potencia superior a la indicada. Esto aplica sobre todo en caso de tener, por ejemplo, un procesador Intel Core i9 13900K o un Intel Core i9 14900K, que son CPUs que pueden alcanzar consumos bastante elevados.
La potencia indicada es el mínimo recomendado para cada tarjeta gráfica, y como hice en los apartados anteriores también os señalo el número y el tipo de conectores que requiere cada una de las tarjetas gráficas de Intel.
Tarjetas gráficas basadas en la arquitectura Intel Xe Alchemist
- Intel Arc A770: 600 vatios (requiere un conector de alimentación de 6 pines y otro de 8 pines).
- Intel Arc A750: 550 vatios (requiere un conector de alimentación de 6 pines y otro de 8 pines).
- Intel Arc A580: 450 vatios (requiere dos conectores de alimentación de 8 pines).
- Intel Arc A380: 300 vatios (requiere un conector de alimentación de 8 pines).
- Intel Arc A310: 200 vatios (no requiere conector de alimentación adicional).
Tarjetas gráficas basadas en la arquitectura Intel Xe2 Battlemage
- Intel Arc B580: 500 vatios (necesita un conector de alimentación de 8 pines).
- Intel Arc B570: 450 vatios (necesita un conector de alimentación de 8 pines).
Fuentes de alimentación recomendadas a modo de referencia con precios actualizados
Gama baja económica
- Cooler Master de 650 vatios 80 Plus Bronce. Cuesta 49,99 euros, muy barata y con varios conectores PCIe de 8 pines.
- MSI MAG A650BN de 650 vatios 80 Plus Bronce. Equilibrada, una buena opción, sobre todo ahora que tiene un precio de 51,90 euros.
Estas fuentes de alimentación serían suficiente para una GeForce RTX 5070 o Radeon RX 9070, como máximo.
Gama media económica
- Corsair RM750e de 750 vatios 80 Plus Oro rebajada a 119,90 euros. Tiene conector de 16 pines (PCIe 5.1).
- Seasonic G12 GC750 de 750 vatios 80 Plus Oro por 108,14 euros.
Con estas fuentes de alimentación no tendremos problema para mover hasta una GeForce RTX 5070 Ti, o una Radeon RX 9070 XT.
Gama media
- GIGABYTE Aorus P850W de 850 vatios 80 Plus Oro. Cuesta 143,92 euros.
- ASUS TUF Gaming de 1.000 vatios 80 Plus Oro por 159,90 euros.
El modelo con 850 vatios nos permitirá mover de sobra una GeForce RTX 5080, y el de 1.000 vatios tiene potencia suficiente para una GeForce RTX 5090.
Gama alta
- GIGABYTE GP-AP1200PM de 1.200 vatios 80 Plus Platino por 297,63 euros.
- Corsair HXi Series HX1500i de 1.500 vatios 80 Plus Platino por 342,90 euros.
Estas fuentes de alimentación pueden sin problema con cualquier tarjeta gráfica actual, y son una elección necesaria en PCs que utilicen procesadores con un consumo muy elevado, y que tengan además otros componentes con altas demandas de energía.
También es interesante elegir una fuente de alimentación de este nivel en PCs con consumos medios si queremos la fuente trabaje más desahogada. Esto tiene sentido porque cuando la fuente trabaja entre el 60% y el 80% es cuando suele registrar los mejores valores de eficiencia.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
Coste de reparación de los iPhone 17 y del iPhone Air
Nintendo resucita Virtual Boy en Switch y Switch 2
Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 frente a PC: hay grandes diferencias
Consigue un año de Perplexity Pro con PayPal
Opera GX se integra con tu casa inteligente
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
Cómo habilitar el DNS privado en Android para reforzar la seguridad
No abandones tus discos duros: así puedes recuperarlos
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
Microsoft publica las ISO de Windows 11 25H2
Microsoft prepara el lanzamiento de Windows 11 25H2
Qué fuente de alimentación elegir: guía actualizada a 2025
AMD refuta la superioridad de ARM, incluso en eficiencia energética
Autores demandan a Apple por entrenar IA con libros pirateados
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXVIII)
Snapdragon 8 Elite Gen 5, así será el próximo SoC insignia de Qualcomm
Cómo habilitar el DNS privado en Android para reforzar la seguridad
Lo más leído
-
PrácticosHace 6 días
Cómo habilitar el DNS privado en Android para reforzar la seguridad
-
PrácticosHace 4 días
No abandones tus discos duros: así puedes recuperarlos
-
A FondoHace 2 días
Últimos días para aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft publica las ISO de Windows 11 25H2