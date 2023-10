Intel Core i9-14900K, análisis: 6,1 GHz gracias al poder de la IA

El Intel Core i9-14900K es el nuevo procesador tope de gama del gigante del chip. Como recordarán nuestros lectores habituales, gracias a las diferentes filtraciones que se han venido produciendo sobre este nuevo chip ya teníamos bastante claro qué podíamos esperar y qué mejoras de rendimiento nos íbamos a encontrar. No esperábamos cambios significativos, pero al final Intel ha logrado sorprendernos.

Su nomenclatura no deja lugar a dudas, el Intel Core i9-14900K es el sucesor directo del Intel Core i9-13900K, un procesador que fue en su momento el más potente dentro del mercado de consumo general, título que posteriormente heredó el Intel Core i9-13900KS, quien hoy cede, como veremos, la corona a este nuevo producto de Intel que repite la arquitectura híbrida que todos conocemos, lo que significa que consta de un bloque de núcleos P (alto rendimiento) y otro bloque de núcleos E (alta eficiencia).

No quiero adelantarme porque todavía tenemos muchas cosas importantes que ver, pero os puedo decir que mis expectativas no estaban muy altas, y es normal porque al final estamos hablando de un procesador que repite las arquitecturas que vimos en los Core Gen13, y que también utiliza el mismo nodo que aquellos. Esto significa que no hay cambios profundos ni a nivel de IPC ni de eficiencia energética, pero Intel ha sabido jugar sus cartas mejor de lo que yo mismo me esperaba, y ha demostrado que tenía más de un as bajo la manga.

En términos generales podemos definir al Intel Core i9-14900K como la optimización definitiva de las arquitecturas Raptor Cove y Gracemont, y también del nodo Intel 7. El gigante del chip ha afinado al máximo estas tres claves para crear un procesador que representa el cénit de esas tres tecnologías. Si crees que esto es poco importante te equivocas, porque esto se ha dejado notar hasta tal punto que han permitido al Intel Core i9-14900K posicionar como el chip más potente de su categoría.

Intel Core i9-14900K: análisis técnico

Entramos de lleno al lado más técnico del análisis, y empezamos hablando de arquitecturas. Como os he dicho al principio del artículo, el Intel Core i9-14900K mantiene la división en dos bloques de núcleos, uno de alto rendimiento basado en la arquitectura Raptor Cove y otro de alta eficiencia basado en la arquitectura Gracemont.

Esto quiere decir que no hay cambios a nivel de silicio, ni en el diseño del chip ni en la distribución de los núcleos, y tampoco en las arquitecturas. Por tanto, tenemos el mismo diseño a nivel de silicio que vimos en el Intel Core i9-13900K, la misma disposición de cachés y de bloques I/O y GPU, y también el mismo nivel de IPC y el mismo nodo, el Intel 7. Ambos procesadores tienen, por tanto, el mismo nivel de rendimiento por núcleo y MHz.

La imagen adjunta muestra la estructura a nivel de silicio de este nuevo procesador. En rojo tenemos marcados los núcleos de alto rendimiento basados en la arquitectura Raptor Cove, y en verde podemos ver los núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Gracemont. La diferencia a nivel de tamaño es tan grande que prácticamente un núcleo P equivale casi directamente a cuatro núcleos E.

En la parte central tenemos los diferentes bloques de memoria caché L3, que asciende a un total de 36 MB, y es accesible en su totalidad por todos los núcleos. Esto representa una diferencia importante frente a la rígida separación que utilizan los procesadores Ryzen 7000, donde cada chiplet de 8 núcleos solo puede acceder a su bloque de 32 MB de caché L3. La memoria caché L2 suma 32 MB repartidos en 2 MB por núcleo P y 1,25 MB por núcleo E.

En la parte de la izquierda tenemos el subsistema de pantalla y la interfaz PCIe Gen5 y Gen4, y en la parte de la derecha podemos ver la GPU integrada, que es una Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12). El diseño del Intel Core i9-14900K es totalmente monolítico, lo que elimina los problemas habituales de latencia que se producen cuando tenemos que comunicar chiplets. Con el salto a un diseño híbrido Intel tuvo que lidiar con el tema de las comunicaciones entre los núcleos de alto rendimiento y los de alta eficiencia, algo que afortunadamente ya tiene más que superado.

Para repartir la carga de trabajo de forma óptima tenemos, una vez más, al Intel Thread Director de segunda generación. Esta solución trabaja a nivel de software y de hardware, y recurre al aprendizaje profundo para llevar a cabo una distribución óptima y eficiente de cada proceso en los diferentes hilos disponibles. Se mantiene la regla general que ya conocemos, prioridad a las tareas exigentes en los núcleos P, mientras que las tareas menos exigentes y aquellas que quedan en segundo plano van a parar a los núcleos E.

Si se produce una carga de trabajo capaz de saturar al 100% el Intel Core i9-14900K este puede repartirla sin problema en todos sus núcleos, lo que significa que los 8 núcleos P y los 16 núcleos E que integra pueden trabajar de forma simultánea y a plena potencia en cualquier momento. La capacidad máxima de paralelizado que ofrece este procesador es de 32 hilos, ya que sus 8 núcleos P soportan la tecnología Hyper-Threading, lo que significa que cada núcleo P puede trabajar con un proceso y un subproceso.

Profundizando en el subsistema de memoria y conectividad nos encontramos con un total de 16 líneas PCIe Gen5, 4 líneas PCIe Gen4, una controladora de memoria compatible con DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz en doble canal, aunque según Intel gracias a los perfiles XMP 3.0 podremos utilizar memoria DDR5 a más de 8 GHz sin ningún tipo de problema.

Como en la generación anterior podemos configurar la memoria en doble canal para que trabaje con un bus de 128 bits, lo que dobla el ancho de banda frente al modo de canal único, que está limitado a un bus de 64 bits. La velocidad de trabajo de la memoria también aumenta el ancho de banda, y puede marcar una diferencia palpable en casos concretos. No debemos olvidarnos además de que la DDR5 trabaja con dos canales de 32 bits de datos y 8 bits ECC por módulo, y puede ejecutar dos accesos independientes de forma simultánea.

El Intel Core i9-14900K está fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm), y representa la última evolución de dicho nodo. Con esto quiero decir que esta generación representa un último refinamiento del nodo Intel 7 y que con los Core Gen14 el gigante del chip ha llevado este proceso al límite y lo ha exprimido al máximo. Esto ha permitido aumentar las frecuencias y llevar al Intel Core i9-14900K hasta los 6 GHz en modo turbo. Su TDP base es de 125 vatios, y en modo PL2 asciende a 253 vatios.

Otras dos novedades importantes que ha introducido el Intel Core i9-14900K son el optimizador de aplicaciones y la herramienta Intel XTU apoyada por IA. Empiezo hablando del optimizador de aplicaciones ya que, a mi juicio, es la más interesante de las dos. Se trata de una nueva solución introducida en el framework Intel Dynamic Tuning Technology que determina y direcciona recursos a la aplicación en tiempo real, y que representa una capa de optimización centrada en juegos.

Según Intel, gracias a este optimizador de aplicaciones es posible mejorar el rendimiento hasta un 13% en Tom Clancy´s Rainbow Six: Siege y hasta un 16% en Metro Exodus. De momento solo tiene soporte en esos dos juegos que os acabo de nombrar, aunque Intel nos confirmó durante el evento privado de presentación de los Core Gen14 que este optimizador de aplicaciones tiene mucho potencial, y que irá mejorando con el paso del tiempo.

Interesante, sin duda, y es que al final la optimización es una parte fundamental del rendimiento de cualquier componente en PC. Si tenemos activado Intel DTT en nuestra placa base el optimizador de aplicaciones precargará y funcionará por defecto, es decir, no tendremos que hacer nada ni que descargar ningún tipo de software de terceros.

Según las pruebas de rendimiento del gigante del chip el Intel Core i9-14900K es hasta un 23% más rápido en juegos que el Ryzen 9 7950X3D, y hasta un 54% más rápido que este en aplicaciones dedicadas a la creación de contenidos, pero no ha dado datos comparativos frente al Intel Core i9-13900K. No os preocupéis, que para esto estoy yo aquí.

El Intel Core i9-14900K soporta overclock como bien indica la letra «K» situada al final de su numeración, y cuenta también con todas las tecnologías avanzadas que ya conocíamos de la generación anterior, entre las que podemos destacar:

Intel Deep Learning Boost: acelera las cargas de trabajo centradas en la inferencia y la IA.

acelera las cargas de trabajo centradas en la inferencia y la IA. Gaussian & Neural Accelerator 3.0: libera recursos CPU cuando se trabaja con aplicaciones de sonido y voz basadas en IA, como por ejemplo la cancelación de ruido por IA.

libera recursos CPU cuando se trabaja con aplicaciones de sonido y voz basadas en IA, como por ejemplo la cancelación de ruido por IA. Intel Adaptive Boost Technology: mejora el rendimiento actuando de forma oportunista para elevar las frecuencias de trabajo de los núcleos cuando esto es posible.

mejora el rendimiento actuando de forma oportunista para elevar las frecuencias de trabajo de los núcleos cuando esto es posible. Intel Thermal Velocity Boost: trabaja como un modo turbo adicional capaz de aumentar la frecuencia de trabajo cuando la temperatura de la CPU es igual o inferior a 70 grados C.

trabaja como un modo turbo adicional capaz de aumentar la frecuencia de trabajo cuando la temperatura de la CPU es igual o inferior a 70 grados C. Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: esta tecnología identifica los núcleos más rápidos del procesador y dirige las cargas de trabajo hacia ellos.

esta tecnología identifica los núcleos más rápidos del procesador y dirige las cargas de trabajo hacia ellos. Intel Dynamic Memory Boost: es básicamente un modo turbo inteligente que se aplica directamente a la memoria RAM del sistema.

Intel Core i9-14900K frente a Intel Core i9-13900K

Tras ese análisis técnico nos toca entrar ahora a ver las especificaciones de ambos procesadores de forma comparada, ya que esto nos permitirá ver de una manera más precisa las diferencias que existen entre ambas CPUs, y nos dará la base que necesitamos para entender mejor cuáles son las mejoras clave que el gigante del chip ha introducido con su nuevo tope de gama.

Especificaciones del Intel Core i9-14900K

Arquitectura Raptor Cove en núcleos de alto rendimiento, y Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin de tercera generación).

Ocho núcleos de alto rendimiento y dieciséis hilos a 3,2 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo. Hasta 6 GHz con la tecnología Intel Thermal Velocity Boost.

Dieciséis núcleos de alta eficiencia a 2,4 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo.

Puede manejar 32 hilos de forma simultánea.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa.

Integra un sistema PCIE Gen5 con hasta 16 líneas, y PCIE Gen4 con hasta 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

36 MB de caché L3.

32 MB de caché L2.

TDP base de 125 vatios, 253 vatios en modo turbo.

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600 y serie 700.

Especificaciones del Intel Core i9-13900K

Arquitectura Raptor Cove en núcleos de alto rendimiento, y Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin de tercera generación).

Ocho núcleos de alto rendimiento y dieciséis hilos a 3 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo, hasta 5,8 GHz con la tecnología Intel Thermal Velocity Boost.

Dieciséis núcleos de alta eficiencia a 2,2 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo.

Puede manejar 32 hilos de forma simultánea.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa.

Integra un sistema PCIE Gen5 con hasta 16 líneas, y PCIE Gen4 con hasta 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

36 MB de caché L3.

32 MB de caché L2.

TDP base de 125 vatios, 253 vatios en modo turbo.

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600 y serie 700.

Como podemos ver las diferencias entre ambos procesadores son mínimas, y en esencia se limitan a un refinamiento a nivel de gestión de energía que ha permitido subir las frecuencias de trabajo tanto en los núcleos P como en los núcleos E, y también a la introducción del optimizador de aplicaciones y a la herramienta Intel XTU apoyada por IA, ya que ambas son exclusivas de este nuevo procesador, es decir, solo podemos aprovecharlas de momento con el Intel Core i9-14900K.

Está claro que no íbamos mal encaminados cuando definíamos a los Core Gen14 como Raptor Lake Refresh, aunque en el caso del Intel Core i9-14900K el gigante del chip ha logrado lo que parecía imposible y nos ha sorprendido con el optimizador de aplicaciones y a la herramienta Intel XTU apoyada por IA, dos soluciones que obviamente representan un valor añadido.

Breve repaso a la plataforma: chipsets 600 y 700

El Intel Core i9-14900K, y todos los procesadores de la serie Intel Gen14, utilizan el socket LGA1700 y son compatibles con las placas base equipadas con chipset serie 600 y serie 700. Esto quiere decir que Intel no ha introducido una nueva plataforma, y que tampoco se han lanzado nuevos chipsets para acompañar a los Core Gen14.

Por tanto, todo lo que os dije sobre la plataforma en el análisis de los Intel Core i9-13900K y Core i5-13600K se puede trasladar directamente. Las placas base con chipsets serie Z690 y Z790 nos permitirán hacer overclock al Intel Core i9-14900K que, os recuerdo, viene con el multiplicador desbloqueado. No obstante, debemos tener en cuenta que cada placa base es mundo, ya que cuenta con sus particularidades a nivel de alimentación (VRM) y disipación, y que por tanto los niveles máximos de overclock pueden variar de forma notable.

En las dos imágenes adjuntas podéis encontrar recogidas de una manera simplificada y muy clara todas las claves de los chipsets Z690 y Z790, que son los ideales para acompañar a un procesador serie K como el Intel Core i9-14900K. En color azul claro aparecen aquellas características que son opcionales en ambos chipsets, y en azul oscuro las que están presentes de forma obligatoria.

Cabe destacar, no obstante, que las nuevas hornadas de placas con chipset serie 700 que están lanzando algunos fabricantes sí que traen ciertas novedades interesantes, entre las que podemos destacar el soporte de Wi-Fi 7 y de Bluetooth 5.4. Para diferenciar estas nuevas placas base de modelos anteriores os recomiendo que miréis detenidamente sus especificaciones.

Es importante que tengáis en cuenta que las placas base actuales necesitan, en su mayoría, una actualización de BIOS para que los procesadores Intel Core Gen14 funcionen. Esto no aplica a esas placas base que, como os dije en el párrafo anterior, están siendo lanzadas recientemente como nuevos modelos para coincidir con la llegada de esta nueva generación de procesadores. Un ejemplo lo tenemos en la GIGABYTE Z790 AORUS PRO X que he utilizado en este análisis, que viene preparada para soportar sin problemas estos nuevos procesadores y trae, además, soporte de Wi-Fi 7.

Equipo de pruebas: un vistazo a los componentes utilizados

Procesador Intel Core i9-14900K.

Placa base GIGABYTE Z790 AORUS PRO X.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad Crucial SSD de 480 GB.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Con la aplicación Intel Extreme Tuning Utility apoyada por IA hacer overclock al Intel Core i9-14900K es más fácil que nunca. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva, y podremos ejecutar tanto un overclock automatizado como uno manual afinando por nosotros mismos cada uno de los valores clave del procesador. Así, por ejemplo, podremos aplicar distintos valores de overclock núcleo a núcleo, podremos deshabilitar núcleos concretos, controlar el Hyper-Threading y ajustar valores de voltaje, consumo y multiplicadores.

Esta herramienta también es útil para realizar mediciones de cosas tan importantes como el porcentaje de ocupación del procesador, la temperatura de trabajo, el voltaje, las frecuencias y si se produce estrangulamiento térmico en la CPU o en el VRM de la placa base. Todas esas mediciones ocurren en tiempo real y son totalmente fiables.

Si aplicamos overclock automático la herramienta volverá a los valores de fábrica en caso de que algo salga mal, así que no tendremos que tener ningún miedo. Esto es importante, porque hace que la herramienta pueda estar al alcance tanto de usuarios avanzados como de aquellos con menos conocimientos.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090 FE

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82.58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

Intel Core i9-14900K: rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Ya tenemos todo lo necesario para poder entrar de lleno a repasar los resultados de nuestra primera ronda de pruebas que, como de costumbre, se basa en aplicaciones profesionales y sintéticas muy conocidas. Estas pruebas son importantes porque nos permiten descubrir el rendimiento que es capaz de ofrecer el Intel Core i9-14900K tanto en monohilo como en multihilo intensivo.

Esto es muy importante, tened en cuenta que los juegos no son capaces de exprimir al máximo el rendimiento que puede ofrecer el Intel Core i9-14900K porque no pueden llevarlo al 100% de uso, pero aplicaciones como Cinebench R23 sí que pueden conseguirlo sin problema. Esta nos sirve, además, para comprobar que la configuración que estamos utilizando es totalmente estable.

Como ya os he dicho anteriormente no hay aumento del IPC en el Intel Core i9-14900K ni aumento de núcleos frente a la generación anterior, lo que significa que todas las mejoras de rendimiento que vamos a ver son fruto del aumento de las frecuencias de trabajo, algo que ha sido posible gracias a un cuidado afinamiento de la gestión de energía y de los modos turbo que trae este procesador.

Ya os adelanto que no tenido ningún problema durante mis pruebas, y que la GIGABYTE Z790 AORUS Pro X ha sido una auténtica roca en todo momento. La verdad es que no esperaba menos, sobre todo teniendo en cuenta su calidad de construcción y su excelente VRM de 18+1+2 fases con un sistema de disipación pasiva de primera.

Rendimiento en CPU-Z

CPU-Z es una prueba sencilla pero efectiva para medir el rendimiento monohilo y multihilo de un procesador, y como podemos ver la diferencia entre el Intel Core i9-14900K y el Intel Core i9-13900K es evidente, el primero consigue 941,9 en monohilo y 17.502,4 puntos en multihilo, mientras que el segundo alcanzó los 902 y 16.680 puntos respectivamente.

Si comparamos con el Ryzen 7 7800X3D la diferencia es muy grande, ya que este consiguió 770 puntos en monohilo y 8.030,4 puntos en multihilo. Es comprensible, ya que tiene 8 núcleos y 16 hilos, funciona a una frecuencia mucho más baja y su mayor caché L3 no le sirve de nada en esta prueba.

Rendimiento en Cinebench R23

Saltamos ahora a Cinebench R23, una prueba que vamos a seguir utilizando porque sigue siendo representativa del rendimiento máximo de un procesador tanto en monohilo como en multihilo, y porque nos permite mantener unificados los resultados que tenemos con procesadores anteriores.

El Intel Core i9-14900K logra un resultado excelente, 2.304 puntos en monohilo y 38.181 puntos en multihilo, superando por completo los 2.150 puntos y 36.061 puntos que obtiene un Intel Core i9-13900K en monohilo y multihilo. Por su parte, el Ryzen 7 7800X3D consiguió 1.809 puntos en monohilo y 18.226 puntos en multihilo. De nuevo es normal, y aplica todo lo que os he dicho en el caso de CPU-Z.

Rendimiento en Blender

Blender es una prueba de renderizado intensiva que mide el rendimiento en muestras por minuto. Cuanto más alta sea la puntuación, mejor será el resultado y mayor el rendimiento del procesador. El Intel Core i9-14900K logró 264,75, 166,52 y 126,64 muestras por minuto en «Monster», «Junkshop» y «Classroom», respectivamente.

A efectos comparativos el Intel Core i9-13900K consiguió en esas mismas pruebas, utilizando la versión 3.6 del benchmark de Blender, 265,41, 165,68 y 126,55 muestras por minuto, lo que significa tenemos casi un empate, aunque siendo justos el Intel Core i9-14900K gana por la mínima. El Ryzen 7 7800X3D obtuvo una puntuación de 133,28, 83,51 y 65,15 muestras por minuto.

Rendimiento en V-Ray

V-ray es otra prueba de renderizado muy exigente en la que el Intel Core i9-14900K deja claro todo su potencial. Sus 27.195 «v-samples» superan los 25.676 «v-samples» del Intel Core i9-13900K, y arrolla por completo las 14.468 «v-samples» del Ryzen 7 7800X3D. Como os he dicho anteriormente, es normal, porque este último es un procesador especializado en juegos que encima tiene menos núcleos e hilos.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Esta es también una prueba excelente para medir el rendimiento que es capaz de ofrecer un procesador trabajando con diferentes hilos activos. Además de medir el rendimiento con distintas cargas nos permite visualizar las frecuencias de trabajo que puede mantener el procesador con cada una de ellas, y las temperaturas que se producen durante cada secuencia.

Esto le confiere también un gran valor 3D Mark CPU, ya que podemos identificar posibles carencias de refrigeración, casos de estrangulamiento térmico y otros problemas graves que puedan afectar en mayor o menor medida al procesador. Para pasar esta prueba he activado la optimización por IA que ofrece el Intel Core i9-14900K a través de la herramienta Intel XTU, y esto se ha dejado notar en la frecuencia de trabajo y en el rendimiento. Vamos a ver cómo se ha comportado.

Con un hilo activo tenemos una frecuencia de 6.100 MHz bastante estable, solo apreciamos pequeñas fluctuaciones de entre 100 y 200 MHz. La temperatura alcanza un pico de 81,95 grados C, aunque fluctúa mucho como podemos apreciar.

tenemos una frecuencia de 6.100 MHz bastante estable, solo apreciamos pequeñas fluctuaciones de entre 100 y 200 MHz. La temperatura alcanza un pico de 81,95 grados C, aunque fluctúa mucho como podemos apreciar. Con dos hilos activos tenemos de nuevo una frecuencia muy estable de 6.097 MHz. Las temperaturas fluctúan mucho, y el pico máximo se sitúa en 82 grados C.

tenemos de nuevo una frecuencia muy estable de 6.097 MHz. Las temperaturas fluctúan mucho, y el pico máximo se sitúa en 82 grados C. Con cuatro hilos activos perdemos un poco de frecuencia, pero la estabilidad a 5.900 MHz es total. La temperatura alcanza un pico máximo de 81,69 grados C.

perdemos un poco de frecuencia, pero la estabilidad a 5.900 MHz es total. La temperatura alcanza un pico máximo de 81,69 grados C. Con ocho hilos activos es capaz de mantener totalmente estables esos 5.900 MHz, y el pico máximo de temperatura es de 82 grados C.

es capaz de mantener totalmente estables esos 5.900 MHz, y el pico máximo de temperatura es de 82 grados C. Con 16 hilos activos entramos en un nivel de exigencia importante, pero se mantienen los 5.900 MHz estables con un pico final de 6.098 MHz. La temperatura alcanza los 82 grados C de pico.

entramos en un nivel de exigencia importante, pero se mantienen los 5.900 MHz estables con un pico final de 6.098 MHz. La temperatura alcanza los 82 grados C de pico. Con todos los hilos activos con el máximo de núcleos e hilos activos la frecuencia de trabajo se mantiene en 5.900 MHz totalmente estables, y el pico máximo de temperatura es de 85 grados C.

Los resultados que ha obtenido el Intel Core i9-14900K son excelentes, y superan claramente los que consiguió el Intel Core i9-13900K. Para equilibrar resultados este último pasó la prueba con la optimización automática que realiza la herramienta Intel XTU. Estas fueron las puntuaciones que obtuvo:

1.212 puntos con un hilo activo.

2.392 puntos con dos hilos activos.

4.801 puntos con cuatro hilos activos.

9.034 puntos con ocho hilos activos.

12.446 puntos con dieciséis hilos activos.

17.123 puntos con todos los núcleos e hilos activos.

Podéis ampliar la galería que encontraréis justo encima de estas líneas haciendo clic en ella.

Rendimiento en PassMark

PassMark es una prueba sencilla y muy efectiva que resulta muy útil para medir el rendimiento concreto de diferentes componentes, y también de configuraciones completas. En ocasiones puede dar algún conflicto con componentes muy nuevos, pero en este caso no he tenido ningún problema con el Intel Core i9-14900K, que como podéis ver en la imagen ha logrado 64.197 puntos.

A efectos comparativos el Intel Core i9-13900K obtuvo una puntuación de 55.678 puntos, lo que nos deja una diferencia de casi 9.000 puntos a favor del Intel Core i9-14900K. El Ryzen 7 7800X3D no es comparable porque, como os dije, tiene menos núcleos e hilos y menos frecuencia de trabajo, cosas que se dejan notar en sus 36.789 puntos.

Rendimiento del Intel Core i9-14900K en juegos

Saltamos ahora a ver el rendimiento del Intel Core i9-14900K en juegos, unas pruebas que son importantes porque al final el gigante del chip posiciona a este procesador como una solución ideal para unificar trabajo y ocio en un único chip. Este matiz es importante, porque el Ryzen 7 7800X3D es, por contra, un procesador especializado en juegos que está muy lejos de la alternativa de Intel a nivel de rendimiento en productividad.

Todas las pruebas de rendimiento en juegos se han realizado con la optimización mediante IA activada, lo que permite que los núcleos P funcionen a entre 6,1 GHz y 5,9 GHz dependiendo de la cantidad de hilos activos. Os puedo confirmar que este modo presenta una estabilidad total y que funciona sin problemas, aunque la diferencia de rendimiento que marca en juegos es bastante modesta.

Recordad que la diferencia que marca la CPU se suele notar más en resoluciones inferiores a 4K, ya que en estas la tasa de uso de la GPU baja notablemente. Sin embargo, como estamos utilizando una GeForce RTX 4090, que es una tarjeta gráfica extremadamente potente, también podemos apreciar diferencias incluso en 4K (2160p).

Normalmente en 720p el cuello de botella es tan enorme que incluso procesadores muy potentes no llegan a marcar una gran diferencia, aunque he visto algunas excepciones. En 1080p la cosa suele empezar a cambiar, pero con una GeForce RTX 4090 tenemos tanto rendimiento que incluso en 1440p podemos llegar a apreciar cuello de botella provocado por la CPU. En 2160p lo normal es que el cuello de botella ocasionado por el procesador desaparezca o se reduzca en gran medida.

Como en ocasiones anteriores, he utilizado esas cuatro resoluciones para que veáis mejor qué es capaz de ofrecer el Intel Core i9-14900K, y cómo la resolución utilizada puede marcar una diferencia notable. Tened en cuenta que la calidad gráfica también influye, y que al configurar todo en calidad baja estaríamos aumentando al máximo el cuello de botella sobre el procesador. No obstante, creo que llegar a ese extremo no tiene ningún sentido, y por eso todos los títulos se han configurado en calidad gráfica ultra o máxima, dependiendo de los ajustes que ofrezcan.

Cyberpunk 2077

En Cyberpunk 2077 tenemos un claro cuello de botella en 720p y 1080p incluso a pesar de la potencia que tiene el Intel Core i9-14900K. Es comprensible, ya que aunque dicho juego es muy exigente debemos tener en cuenta que estamos utilizando una potente GeForce RTX 4090, y que a esas resoluciones dicha tarjeta gráfica no llega al 100% de uso con la configuración utilizada.

Al subir a 1440p el impacto de la resolución se deja notar, y lo mismo ocurre en 2160p. En este sentido vale la pena destacar que en dicha resolución tenemos una ganancia de 2 FPS frente al Intel Core i9-13900K, y de 3 FPS frente al Ryzen 7 7800X3D.

Death Stranding

Este es uno de los reyes de los cuellos de botella, es evidente cuando vemos que pasar de 720p a 1080p aumenta en 2 FPS la media de fotogramas por segundo, y que subir a 2160p tiene un impacto mínimo en el rendimiento global, que pasa de 220 a 192 FPS.

El Intel Core i9-14900K mejora ligeramente los resultados del Intel Core i9-13900K, aunque la diferencia es de entre uno y tres FPS, dependiendo de la resolución. Gana el Ryzen 7 7800X3D, que es capaz de alcanzar los 239 FPS en 720p y 1080p, y llega a 205 FPS en 2160p.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 escala mejor al pasar de 1080p a 1440p, pero en 720p y 1080p tenemos un cuello de botella claro. Este mejora ligeramente en el Intel Core i9-14900K, pero de nuevo la diferencia es pequeña, entre uno y cuatro FPS, dependiendo de la resolución. El Ryzen 7 7800X3D escala mejor en 720p, pero pierde por unos pocos FPS en el resto de resoluciones.

Metro Exodus Enhanced Edition

En este juego he utilizado DLSS 2 Super Resolution en diferentes modos de calidad para contrarrestar el impacto del trazado de rayos. Mi objetivo es medir cómo se comporta el Intel Core i9-14900K en un juego con dicha tecnología activada, pero generando al mismo tiempo una mayor dependendencia de la CPU al reducir la resolución de renderizado.

El Intel Core i9-14900K mejora frente al Intel Core i9-13900K, pero no es rival para el Ryzen 7 7800X3D, que consigue en este juego uno de sus mejores resultados. La diferencia de rendimiento entre ambos sigue siendo muy grande, ya que por ejemplo el Intel logra 271 FPS en 720p y el AMD alcanza los 361 FPS. Las diferencias se mantienen en el resto de resoluciones, y el Ryzen 7 7800X3D gana incluso en 2160p.

Shadow of the Tomb Raider

Este es un juego que tiene una gran dependencia de la CPU, cosa que se deja notar en los datos de rendimiento que podemos ver en las gráficas adjuntas. Pasar de 720p a 1080p mejora el rendimiento porque aumenta la carga sobre la GPU y reduce el cuello de botella de la CPU. Al pasar a 1440p seguimos teniendo un cuello de botella marcado que desaparece al llegar a 2160p.

El Intel Core i9-14900K mejora los resultados del Intel Core i9-13900K, pero queda muy por detrás del Ryzen 7 7800X3D en todas las resoluciones inferiores a 2160p, ya que escala mucho mejor en este juego cuando el cuello de botella se traslada a la CPU. Eso sí, gana en 2160p por una diferencia considerable.

Gears 5

Terminamos nuestra ronda de pruebas con Gears 5, un juego que sigue siendo bastante exigente gracias al buen uso que hace del Unreal Engine 4 y a su sistema de iluminación global con hasta 32 rayos. El Intel Core i9-14900K logra un resultado muy bueno, mejora ligeramente los datos del Intel Core i9-13900K y vence por poco al Ryzen 7 7800X3D. La GeForce RTX 4090 es tan potente que incluso en 2160p tenemos una leve mejora.

Intel Core i9-14900K frente a Intel Core i9-13900K y Ryzen 7 7800X3D

Las resoluciones 720p y 1080p son las más propensas a sufrir cuellos de botella a nivel de CPU, y como ya os he comentado anteriormente esto se debe a la importante reducción de la tasa de uso de la GPU, que va sobrada al manejar una cantidad de píxeles tan baja. Tened en cuenta que esto es así al utilizar una GeForce RTX 4090, pero que la cosa cambiaría por completo si se emplease una tarjeta gráfica de gama media como la GeForce RTX 3050, por ejemplo.

En 720p y 1080p el Ryzen 7 7800X3D es el ganador indiscutible, aunque siendo realistas nadie va a utilizar un procesador como este, o como los Intel Core i9-13900K e Intel Core i9-14900K, para jugar a esa resolución. El Intel Core i9-14900K supera al Intel Core i9-13900K por un 2,79% en 720p y por un 1,93% en 1080p.

Al subir la resolución a 1440p las diferencias se reducen notablemente entre los tres procesadores, algo que es totalmente normal porque el impacto de la CPU pasa a ser menor y el uso de la GPU aumenta significativamente con el incremento del número de píxeles. El Ryzen 7 7800X3D vuelve a ser el ganador, con un 4,97% más de rendimiento frente al Intel Core i9-13900K y un 2,01% frente al Intel Core i9-14900K. En 2160p el Intel Core i9-14900K gana al Intel Core i9-13900K por un 2,68%, y al Ryzen 7 7800X3D por un 0,46%.

Los resultados de las pruebas en Cinebench R23 son muy claros, y colocan como ganador indiscutible al Intel Core i9-14900K. No he introducido en la gráfica al Ryzen 7 7800X3D porque ya hemos visto anteriormente sus números, y obviamente queda muy por debajo de ambos procesadores. Como ya os he dicho, es un procesador especializado en juegos, mientras que el Intel Core i9-14900K es una solución mucho más flexible y versátil.

La conclusión que debemos sacar de todo esto es que, en general, el Ryzen 7 7800X3D es mejor opción para juegos, pero el Intel Core i9-14900K es un procesador más equilibrado por rendimiento en juegos y aplicaciones profesionales. Esto hace que sea una elección más interesante para aquellos que quieren unificar trabajo y ocio en un único PC.

Obviamente también es más caro, y como veremos a continuación tiene un consumo y unas temperaturas superiores, algo que al final es comprensible porque estamos comparando una CPU de 8 núcleos y 16 hilos que toca techo en los 5 GHz (con un hilo activo) con otra que tiene 24 núcleos y 32 hilos, y que puede superar los 6 GHz manteniendo más de un hilo activo.

Intel Core i9-14900K: overclock, consumo y temperaturas

Cinebench R23 es una prueba muy exigente, y resulta por tanto ideal para medir las temperaturas y los consumos que puede alcanzar un procesador. Empezamos con las temperaturas, y vemos que el alto rendimiento de los Intel Core i9-13900K e Intel Core i9-14900K está acompañado de unas temperaturas muy elevadas. No obstante, el Ryzen 7 7800X3D también alcanza una temperatura alta para el rendimiento que ofrece.

El Intel Core i9-14900K tiene picos de 100 grados y entra en la zona de estrangulamiento térmico, lo que hace que el modo turbo de la CPU vaya ajustando las frecuencias de trabajo de forma dinámica para evitar problemas de estabilidad. Esto es muy efectivo, porque a pesar de esa alta temperatura la estabilidad durante la prueba es total, y el resultado en términos de rendimiento es sobresaliente, como hemos visto.

En escritorio los valores de temperatura son totalmente normales, y en juegos tenemos unos resultados óptimos en el Ryzen 7 7800X3D y aceptables en los chips de Intel. Con todo, hay que tener en cuenta que el Intel Core i9-14900K llega a registrar picos de temperatura de más de 80 grados C en Cyberpunk 2077. Los valores que veis son la media de la medición realizada.

En cuanto al consumo el Ryzen 7 7800X3D es el ganador indiscutible. Es un procesador que ofrece un valor rendimiento por vatio consumido excelente. El Intel Core i9-13900K registró un pico mucho más elevado, y el Intel Core i9-14900K tuvo un pico de 215 vatios, aunque de media se mantuvo por debajo de los 200 vatios.

Los valores de consumo en Cinebench R23 siguen la tónica que hemos venido viendo en pruebas anteriores. El Intel Core i9-14900K es el que más rendimiento ofrece en esta prueba, pero también es el que más energía consume, como refleja su pico de 328 vatios. No obstante, hay que tener en cuenta lo que os he dicho anteriormente, y es que este valor fluctúa en función de los ajustes en tiempo real que realiza el modo turbo.

No podemos cerrar este apartado sin hablar del overclock. El Intel Core i9-14900K es un procesador que viene ya muy subido de casa y que alcanza temperaturas altas incluso a frecuencias de stock, así que el margen que tenemos para hacer overclock es muy reducido porque, al final, el estrangulamiento térmico entrará en juego con bastante rapidez.

Con todo, la función de overclock automatizado asistido por IA que soporta el Intel Core i9-14900K hace un trabajo realmente bueno, ya que logra subir las frecuencias hasta los 6,1 GHz sin disparar demasiado el consumo, y sin comprometer la estabilidad del procesador. Esas frecuencias se mantienen con dos hilos activos, y cuando se aumenta la cantidad de hilos activos pasamos a tener unas frecuencias estables de hasta 5,9 GHz, como hemos visto en la prueba CPU de 3D Mark.

Al activar la optimización por IA el rendimiento del Intel Core i9-14900K mejora considerablemente, como podemos ver en la prueba de Cinebench R23 adjunta. El rendimiento en monohilo sube a 2.310 puntos, y en multihilo pasa a ser de 38.266 puntos. Como he dicho, al pasar el ciclo de 10 minutos la estabilidad del procesador fue total, y los valores de temperatura fueron altos pero seguros.

También se produce una leve mejora en juegos (alrededor de un 2% de media), y en otras pruebas sintéticas como CPU-Z la ganancia de rendimiento es igualmente evidente, ya que alcanzamos una puntuación de 964,4 puntos en monohilo y 17.554,8 en multihilo. Será interesante ver si Intel es capaz de mejorar el funcionamiento de ese sistema automatizado de overclock por IA, y también veremos qué resultados da cuando se extienda a otros procesadores serie K.

Notas finales: el procesador más potente de su gama

Es la conclusión que podemos sacar del análisis. No hay duda de que el Ryzen 7 7800X3D sigue siendo una opción mejor si solo buscamos un procesador para juegos, pero en términos de potencia absoluta en todos los niveles el Intel Core i9-14900K es el claro ganador dentro del mercado de consumo general, ya que vence al Intel Core i9-13900K y queda también un poco por encima del Intel Core i9-13900KS.

El aumento de frecuencias que trae el Intel Core i9-14900K ha sido suficiente para conseguir una pequeña mejora de rendimiento frente a la generación anterior, aunque esta ha venido acompañada de un mayor consumo energético. Nada nuevo, la verdad, y tampoco sorprenden las altas temperaturas de trabajo, algo normal teniendo en cuenta que hablamos de un procesador de 24 núcleos y 32 hilos que puede trabajar a frecuencias muy altas, y que logra mantener 5,9 GHz totalmente estables en CPU 3D Mark.

No obstante, lo realmente interesante que ha introducido el gigante del chip con el Intel Core i9-14900K son las tecnologías de overclock asistido por inteligencia artificial, que como hemos visto hace un trabajo excelente y nos permite llevar este procesador hasta los 6,1 GHz de forma totalmente segura y estable, y el optimizador de aplicaciones. Este último todavía está muy verde y tiene mucho trabajo por delante, pero es una apuesta muy acertada por parte de Intel que está llena de posibilidades.

Pensad que, a día de hoy, la optimización a nivel CPU es una de las grandes cuentas pendientes dentro del mundo del gaming en PC es una de las grandes cuentas pendientes, y el optimizador de aplicaciones de Intel podría marcar una diferencia sustancial si recibe el soporte adecuado para evolucionar y mejorar tanto a nivel de soporte de juegos como de compatibilidad con más procesadores.

En líneas generales el Intel Core i9-14900K ha cumplido con mis expectativas, ya que se perfila como un refresco del Intel Core i9-13900K con una leve mejora de rendimiento. Sin embargo, ofrece un valor mayor de lo que esperaba por la diferencia que marca el overclock asistido por inteligencia artificial, y por el potencial que podría ofrecer a futuro el optimizador de aplicaciones. También ha revalidado el título de CPU más potente dentro del mercado de consumo general.