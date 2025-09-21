Zorin OS 18: todo lo que necesitas para olvidarte de Windows

Zorin OS 18 ya está disponible. Esta nueva versión trae importantes mejoras frente a la anterior, y se mantiene como uno de los mejores Linux que podemos encontrar ahora mismo para sustituir Windows, tanto por su interfaz, que se parece mucho a la de dicho sistema operativo, como por sus bajos requisitos y su buen rendimiento.

La interfaz de Zorin OS 18 es, en general, muy parecida a la de Windows 11. Apuesta por las transparencias, tiene un dock donde podemos anclar aplicaciones y cuenta con un menú desplegable que tiene el mismo rol que el menú de inicio de Windows. Todo esto hace que la transición de Windows a esta versión de Linux sea muy sencilla.

Esta distro Linux siempre ha apostado por la seguridad, la privacidad y el rendimiento, tres máximas que no han cambiado en esta nueva versión. A nivel de interfaz se han introducido pequeños cambios, como el uso de detalles más redondeados, algo que podemos apreciar claramente en las esquinas de las ventanas.

También se han introducido nuevas opciones de color en los temas, el amarillo y el marrón, tres plantillas adicionales de escritorio en la versión Pro, un panel compacto, un menú de inicio revisado inspirado en Linux Mint y una vista minimalista que se inspira en elementary OS.

Una novedad importante la tenemos en el nuevo gestor de multitarea, que es muy parecido al que integra Windows 11, y nos permite organizar fácilmente las tareas, ventanas y navegadores que tengamos abiertas de forma simultánea. Por ejemplo, si tenemos tres instancias del navegador abiertas podemos dividir la pantalla en tres partes y colocar una en cada a cada lado y otra en el centro.

En cuanto a nuevas funciones, destaca la nueva herramienta «Web Apps», que en teoría puede convertir cualquier web en una aplicación de escritorio. Se integra con los navegadores más populares y aparece en el menú de inicio junto al resto de aplicaciones nativas. Esta representa un gran valor, sobre todo si trabajamos con la suite Microsoft 365.

A todo lo que hemos dicho debemos sumar, además, las mejoras que trae esta versión a nivel de rendimiento y de sonido, la ampliación de soporte a nivel de hardware, la extensión del soporte hasta 2029 y también la integración de OneDrive y de la función de «buscar en todas partes» en «Archivos».

Si quieres probar Zorin OS 18 lo tienes muy fácil. La beta ya está disponible y puedes hacerte con ella a través de este enlace.

Qué requisitos tiene Zorin OS 18