Compra directa, soporte y envíos gratis con FRITZ!

Cada vez son más las marcas que deciden reducir la distancia con sus usuarios eliminando intermediarios. En lugar de delegar la experiencia de compra en terceros, optan por gestionarla directamente. FRITZ!, un nombre consolidado en el ámbito de la conectividad doméstica, ha dado ahora ese paso con el lanzamiento de su nueva tienda online. El movimiento no solo refuerza su presencia en Europa, sino que también promete mejorar la relación entre la marca y sus clientes, facilitando el acceso a su tecnología desde un canal propio y controlado.

La tienda está operativa desde el 1 de octubre y está disponible en España, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Polonia. Puede accederse directamente desde su web oficial, en la dirección https://es.fritz.com. Esta nueva vía de distribución nace como respuesta a una demanda recurrente entre sus usuarios: la posibilidad de comprar productos directamente desde la propia marca, sin depender de tiendas externas. El objetivo es claro: ofrecer una experiencia más cómoda, fluida y personalizada para quienes ya confían en sus soluciones.

La nueva tienda de FRITZ! no se limita a ser un escaparate digital. Integra múltiples servicios que amplían el valor de la experiencia de compra. Los usuarios pueden acceder a asesoramiento antes y después de adquirir un producto, obtener respuestas técnicas a través del soporte oficial, y gestionar envíos y devoluciones con la misma fiabilidad que caracteriza a sus dispositivos. En el caso de España, los pedidos realizados a través de la tienda se benefician de envío rápido y gratuito, asesoramiento personalizado y una garantía de devolución del dinero durante 30 días. Además, se ofrece acceso directo a su base de conocimientos, disponible las 24/7, con recursos útiles para la instalación, configuración y mantenimiento de sus equipos.

El catálogo de FRITZ! disponible en la nueva tienda online cubre todos los frentes esenciales de la conectividad doméstica. En él se encuentran sus conocidos routers FRITZ!Box, que integran funciones avanzadas como Wi-Fi de última generación, centralita telefónica, servidor multimedia y control parental, todo gestionado desde una interfaz clara y accesible. Estos dispositivos están diseñados tanto para usuarios particulares como para entornos profesionales, gracias a su fiabilidad y versatilidad.

Además de los routers, el catálogo incluye repetidores Wi-Fi como los FRITZ!Repeater, pensados para ampliar la cobertura inalámbrica sin complicaciones, y compatibles con el sistema Mesh inteligente de la marca. Este ecosistema permite construir redes inalámbricas robustas y estables, adaptándose de forma dinámica al uso real que se hace de la conexión en casa. A ello se suma la gama de teléfonos DECT FRITZ!Fon, diseñados para integrarse plenamente con los routers de la compañía y aprovechar sus funciones avanzadas de telefonía IP.

También tienen presencia los dispositivos orientados al hogar inteligente, como enchufes programables, controladores energéticos y soluciones de automatización, todos ellos compatibles con FRITZ!OS. Este sistema operativo, presente en todos sus productos, se actualiza regularmente y ofrece nuevas funciones con el tiempo, lo que extiende el ciclo de vida útil de los dispositivos y refuerza la seguridad de las redes domésticas. La tienda online permite así no solo comprar, sino construir un ecosistema tecnológico completo, con el respaldo directo del fabricante.

No se trata solo de vender, sino de consolidar una forma de entender la tecnología: accesible, fiable y diseñada para durar. Y esa visión se refuerza cuando el usuario tiene a su alcance no solo el producto, sino también el conocimiento y el soporte que le acompañan. Con esta tienda online, FRITZ! no solo gana un canal de distribución. Gana una puerta directa para acompañar a sus usuarios en todo el ciclo de vida de sus dispositivos, desde la elección hasta el uso diario.