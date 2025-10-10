Consigue Windows 11 por 18,2 euros con las ofertas especiales de Halloween

Si estás pensando en montar un nuevo PC, o si vas a actualizar tu equipo, necesitarás nuevo hardware, pero no debes olvidarte del sistema operativo. El software original ofrece importantes ventajas, te evitará grandes quebraderos de cabeza, y además puedes conseguirlo a buen precio. ¿No te lo crees? Pues apunta, con GvGMall España puedes conseguir una licencia de Windows 11 por solo 18,2 euros.

Esto supone un ahorro importante frente al precio que tiene una licencia de Windows 11 otras tiendas, y puede que te resulte extraño, pero tranquilo, porque es totalmente normal. Se trata de una licencia OEM, que tiene validez de por vida y funciona perfectamente en cualquier PC que cumpla con los requisitos mínimos de dicho sistema operativo.

Este tipo de licencias no tienen limitaciones funcionales ni de soporte. Reciben el mismo nivel de soporte y las mismas actualizaciones que las licencias «retail», así que no tendrás que preocuparte por nada. Además, son muy fáciles de utilizar, y si tienes cualquier tipo de duda o necesitas asistencia contarás con el respaldo del equipo de GvGMall España.

Ofertas en licencias de Windows 11, Windows 10 y más productos

Durante todo el mes de octubre GvGMall España va a celebrar una temporada de ofertas especiales por la festividad de Halloween. Si necesitas licencias de software original de Microsoft es un buen momento para hacerte con una, porque podrás conseguirlas a buen precio, y porque también podrás conseguir un descuento adicional del 30% utilizando el cupón GVGMM.

Estas son algunas de las ofertas que están disponibles al momento de escribir este artículo:

¿Cómo recibiré mi licencia de Windows 11? ¿Cómo puedo utilizarla?

Una vez que hayas comprado tu licencia (acuérdate de utilizar el cupón de descuento antes de completar el proceso de compra) recibirás la licencia en la dirección de correo electrónico que hayas indicado. El tiempo de envío suele ser casi instantáneo, así que no tendrás que esperar más de unos segundos.

Para utilizar tu nueva licencia mira en la dirección de correo electrónico que has utilizado, cópiala y entra en la sección de activación de Windows 11 si quieres activar la instalación ya existente. Estos son los pasos a seguir:

Pulsa la tecla de Windows, escribe «ver si Windows está activado» y entra en el primer resultado.

Ahora haz clic en «cambiar» dentro de «cambiar la clave de producto».

Pega la licencia que habías copiado y pulsa intro. En unos segundos tendrás Windows 11 activado.

Si quieres activar una nueva instalación de Windows 11 puedes utilizar la licencia durante el proceso de instalación o una vez que este haya terminado, siguiendo el mismo proceso que te hemos explicado en esos tres puntos anteriormente.

Cuando utilizas tu licencia esta no tiene fecha de caducidad. Windows 11 quedará activado de forma permanente, y podrás reinstalarlo tantas veces como sea necesario.