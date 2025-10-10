Prueba gratis el Heroes of Might and Magic: Olden Era

Ubisoft ha publicado una demo gratuita del Heroes of Might and Magic: Olden Era, la nueva entrega de la mítica saga de estrategia por turnos. La demo se puede descargar y jugar desde este enlace de la plataforma Steam.

‘Un turno más’. Y otro. Y otro. Los juegos de estrategia por turnos nos obligaron a meterles una cantidad de horas incalculables a los primeros PCs que tuvimos oportunidad de comprar en la década de los 80 los veteranos que todavía seguimos dando guerra. Era una época donde se jugaba a shooters, aventuras gráficas, lucha o carreras, y también a una estrategia por turnos que pasaba por su edad de oro con títulos como Civilization, Colonization, Master of Magic o Master of Orion o el que nos ocupa, Heroes of Might and Magic.

Heroes of Might and Magic: Olden Era, reinventando el clásico

El anuncio de la demo gratuita se ha realizado durante la celebración del trigésimo aniversario del lanzamiento del primer juego desarrollado por New World Computing. Un evento organizado por Ubisoft, donde se homenajeó a los desarrolladores de la saga y también a sus millones de fans con diversos anuncios y entrevistas sobre el pasado, el presente y el futuro de la franquicia.

La demo incluye cuatro facciones jugables y tres modos de juego diferentes: Clásico, Modo individual y Modo Arena. Si bien esta versión es solo para un jugador, el juego completo incluirá multijugador, más modos y más facciones, entre otras novedades.

Heroes of Might and Magic: Olden Era mantendrá las mecánicas principales que nos encantaron desde el primer juego. Un 4X clásico (explora, expande, explota y extermina) donde el jugador tendrá que recorrer un mundo abierto ambientado en un universo de fantasía medieval y tendrá que batallar contra los enemigos en combates tácticos. Y todo ello por turnos y con una cantidad destacada de toques roleros.

La conquista de las ciudades del mapa, clave para el control del mundo, la mejora de los hechizos mágicos, de las armas y armaduras de nuestros personajes, serán elementos principales de un juego que en su versión final incluirá seis facciones distintas con sus propios héroes, tropas, ciudades, biomas y criaturas únicas. Por supuesto, cada facción tendrá un estilo de juego diferente y cada unidad tendrá sus propias habilidades únicas para ofrecer variedad en las batallas.

Todo el apartado visual y de sonido ha sido mejorado a estándares modernos ya que el último título de la saga, el Heroes VII fue publivado hace una década. Extendiendo la longevidad, tendrá varios modos de juego, desde campañas para un solo jugador y para cada facción, a un modo multijugador que permitirá colaborar junto a otros jugadores o enfrentarse a ellos, incluyendo el modo Hotseat para juego multijugador en red local.

La versión final del Heroes of Might and Magic: Olden Era será publicada en 2026 con una fase previa de acceso anticipado. Le vamos a pegar duro y te contaremos si de verdad es la «reinvención» de otra franquicia mítica.