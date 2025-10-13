Anbernic RG DS revive el espíritu de la Nintendo DS en Android

A veces, la nostalgia no necesita disfrazarse de innovación para ser poderosa. Recuerdo la primera vez que vi una Nintendo DS abierta: dos pantallas, una táctil, una idea tan simple como ingeniosa que transformó la forma en que jugábamos. Hoy, casi veinte años después, ese concepto vuelve a cobrar vida de la mano de Anbernic RG DS, una consola que no busca reinventar nada, sino recuperar una manera de entender el juego portátil que parecía haberse perdido.

La nueva creación de Anbernic llega justo en medio de la fiebre por los dispositivos plegables, pero en lugar de intentar competir con los smartphones más avanzados, se refugia en lo que mejor sabe hacer: reinterpretar la historia del videojuego. Anbernic RG DS es una consola Android con doble pantalla plegable, una propuesta que rescata el formato icónico de la Nintendo DS (y no es la primera vez una marca recupera este diseño) y lo traslada a un ecosistema moderno, capaz de ejecutar tanto juegos retro como aplicaciones actuales. Es una pieza de diseño con alma de homenaje.

El aspecto es inconfundible: dos pantallas unidas por una bisagra central, botones frontales, una cruceta clásica, doble joystick y ocho botones de acción. Además, incorpora un stylus, un detalle que despierta inmediatamente la memoria de las sesiones con la DS original. La consola se presenta en cuatro colores —blanco, azul, rojo y una versión semitransparente que recuerda a la época dorada de las portátiles—, combinando una ergonomía sencilla con una estética que apela directamente al jugador veterano.

En su interior late un sistema operativo Android, lo que abre la puerta a un catálogo casi ilimitado de emuladores, aplicaciones y juegos modernos. Aunque los detalles técnicos aún no se han confirmado en su totalidad, se espera un procesador Unisoc T820 o equivalente, suficiente para mover títulos de generaciones como PS1, PSP o Nintendo DS con fluidez. La conectividad incluye Wi-Fi, Bluetooth y puerto USB-C, y su interfaz promete una experiencia flexible, pensada tanto para el usuario ocasional como para el entusiasta del retro gaming.

Uno de los puntos más llamativos es su precio, que se situará por debajo de los 100 dólares. En un mercado donde las portátiles Android más avanzadas superan con facilidad los 300 o incluso 500 euros, la Anbernic RG DS busca consolidarse como una alternativa económica, pero capaz. Frente a modelos como la Ayaneo Pocket DS, su propuesta es mucho más modesta, aunque no menos atractiva para quienes priorizan la sencillez sobre la potencia bruta. Es, en esencia, una consola que busca devolver el valor del juego portátil sin pretensiones.

El contexto no podría ser más propicio. Con la popularidad creciente de los móviles plegables, el diseño con doble pantalla ha vuelto a despertar curiosidad. Sin embargo, mientras los fabricantes de teléfonos apuestan por la espectacularidad visual, Anbernic parece entender el doble panel como un espacio de interacción genuina, no como un truco de diseño. Su RG DS se inscribe así en una corriente de nostalgia tecnológica que mira al pasado para ofrecer algo que los formatos actuales, pese a toda su potencia, todavía no han sabido replicar: la sensación de juego táctil, íntimo y directo.

Viendo la Anbernic RG DS, no puedo evitar pensar que algunos conceptos no envejecen, solo esperan el momento adecuado para volver. Quizá el mayor mérito de esta consola sea recordarnos que la innovación no siempre consiste en mirar hacia adelante, sino en saber mirar atrás con inteligencia. Porque a veces, lo más moderno no es lo que aún no existe, sino aquello que supimos disfrutar antes y que hoy vuelve, mejor entendido, a ocupar su lugar.

