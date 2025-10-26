Nothing niega que vaya a haber anuncios en la pantalla de bloqueo

Nothing ha conseguido consolidarse como una alternativa atractiva para quienes buscan dispositivos Android distintos, con un diseño cuidado y una interfaz que evita la saturación y el bloatware. En un panorama dominado por capas de personalización pesadas y estrategias comerciales agresivas, su propuesta ha destacado por un sistema limpio y controlado. Por eso ha sorprendido —y generado cierta inquietud— la aparición de una nueva función llamada “Lock Glimpse”, que muchos interpretaron como la antesala de una pantalla de bloqueo con publicidad.

La polémica surgió con la beta de Nothing OS 4.0, donde algunos usuarios del Phone (3a) comenzaron a ver imágenes dinámicas y contenido deslizable en la pantalla de bloqueo. Sin un anuncio claro por parte de la compañía, varios medios y voces en redes sociales compararon esta función con la plataforma Glance, conocida precisamente por ofrecer anuncios e información patrocinada desde la pantalla bloqueada. El malestar fue inmediato: ¿estaba Nothing dando el primer paso hacia la monetización directa del sistema?

La empresa no tardó en responder. Según ela marca, Lock Glimpse no incluye publicidad, está desactivado por defecto y puede personalizarse completamente, incluso, próximamente, usando imágenes del propio usuario. Insisten en que no se comparten datos personales con terceros, y que la activación es completamente voluntaria. También destacan que el contenido mostrado tiene un carácter visual y funcional, no promocional.

Sin embargo, la explicación no ha disipado del todo las dudas. Nothing admite estar explorando “modelos de ingresos sostenibles” para poder seguir ofreciendo dispositivos competitivos sin sacrificar márgenes. En un mercado en el que los costes del hardware son cada vez más ajustados, y donde muchas marcas recurren a la preinstalación de apps de terceros o servicios publicitarios, esta nueva función parece abrir una vía para experimentar con nuevas fórmulas de rentabilidad.

Para los usuarios, el valor de Lock Glimpse dependerá del uso que se haga de él. Si se limita a ofrecer fondos dinámicos y funciones prácticas sin comprometer privacidad ni distraer la experiencia, puede verse como una mejora estética. Pero si en futuras versiones comienza a mostrar contenido patrocinado o información contextual de tipo comercial, la percepción podría cambiar radicalmente. Y con ella, la confianza que muchos han depositado en Nothing como marca.

Lo cierto es que este tipo de movimientos, aunque todavía discretos, marcan una evolución clara en el modelo de negocio de los fabricantes de smartphones. Nothing no está sola en esto. Pero precisamente porque ha cultivado una imagen de transparencia y minimalismo, cada decisión que apunta hacia la monetización del sistema operativo genera más ruido del habitual. Y en un ecosistema tan saturado como el Android actual, la diferencia entre una función útil y una intrusión no siempre es fácil de trazar.

