Las funciones de acceso remoto son bien conocidas entre profesionales y administradores de sistema, pero también son interesantes para el usuario de a pie. La industria ofrece soluciones comerciales avanzadas y todos los sistemas operativos incluyen sus propias herramientas. También existen otras básicas y gratuitas que solo requieren el uso de un navegador web y aquí es donde entra el Chrome Remote Desktop de Google.

El objetivo de todas ellas es conocido: acceder remotamente (vía Internet y desde cualquier parte del mundo con conexión) a ordenadores personales propios o de terceros. Los casos de uso son muy diversos, desde los que se practican en entornos empresariales para administración, gestión y mantenimiento, a los que que pueden usarse en entornos domésticos, también para asistencia remota, proporcionando o recibiendo ayuda.

Si los primeros suelen requerir conocimientos precisos, servidores propios, configuración avanzada de redes en puertos o DNS y gestión de la seguridad, las funciones de acceso remoto a nivel de usuario no deben requerir nada de ello. El escritorio remoto de Chrome es de este tipo, gratuito, muy sencillo de instalar, configurar y usar.

Chrome Remote Desktop, acceso remoto básico

A pesar de su nombre, en realidad no es obligatorio usar el navegador web de Google y podríamos usar otros como Edge o Firefox, si bien el gigante de Internet recomienda usar Chrome para obtener los mejores resultados.

La aplicación funciona sobre sistemas de escritorio Windows, Mac, Linux y Chrome OS (también cuenta con versiones para sistemas móviles iOS y Android) y su instalación es muy similar en cualquiera de ellos. Como ejemplo de uso, repasamos la instalación desde Windows 10 y con la última versión de Chrome.

– Accede a la página del Escritorio Remoto de Chrome e iniciamos sesión con una cuenta de Google. (Loguéate si no lo habías hecho antes)

– Verás dos partes diferenciadas que se definen por sí mismas: Acceso remoto y soporte remoto. Descarga la extensión «chromeremotedesktophost.msi» e instala. Agrega la extensión y aprueba los permisos. Simplemente es cuestión de seguir las instrucciones.

– Selecciona el nombre con el que se identificará el ordenador.

– Elige un código PIN con al menos seis dígitos que será el que utilizarás para conectar de manera remota. Y eso es todo. A partir de aquí verás como tu computadora actual está listada como «Online» preparada para el acceso remoto.

¿Cómo se instala en Linux o macOS?

El proceso en macOS es muy similar al de Windows, instalando la extensión y la aplicación (en este caso .PKG) y otorgando los permisos correspondientes para el servicio ChromeRemoteDesktopHost en «preferencias de accesibilidad», en «grabación de pantalla» o en «supervisión de entrada» la primera vez que intentes conectar. Lo mismo en Linux, descargando el paquete (y los adicionales necesarios) y la extensión.

Cómo se usa el Chrome Remote Desktop

Siguiendo con el ejemplo y una vez preparado el sobremesa que tenemos instalado en casa o en la oficina, accederemos de manera remota desde un portátil, aunque podríamos hacerlo desde cualquier otra máquina conectada a Internet. De la siguiente manera:

– Accedemos a la página del Escritorio Remoto de Chrome mencionada y autorizamos la instalación de la aplicación.

– Veremos los dispositivos remotos a los que tenemos acceso (en este caso Prueba MC) o también podremos configurar el acceso remoto en el portátil para poder acceder al mismo.

– Seleccionamos el acceso a la máquina de sobremesa introduciendo el pin de acceso que habíamos elegido.

A partir de aquí se abren un mundo infinito de posibilidades porque tendremos acceso remoto al escritorio completo del PC de sobremesa desde el portátil. Para este tutorial hemos utilizado la misma red local Wi-Fi y eso seguramente ha ayudado a mejorar el rendimiento porque la verdad es que la experiencia ha sido sobresaliente.

Una vez conectado, puedes controlar libremente la otra computadora usando el ratón, el teclado o cualquier otro periférico. Puedes habilitar la opción de pantalla completa si necesitas acceder a los atajos de teclado que también puedes configurar o puedes habilitar la sincronización del portapapeles si deseas copiar & pegar entre dispositivos. Realmente el control es total. Suponemos que el rendimiento dependerá de la conexión, pero lo cierto es que cualquier acción en un equipo se transmite al otro casi de manera instantánea.

De la misma manera puede instalarse este Chrome Remote Desktop con las apps correspondientes para iOS y Android. Las versiones móviles no funcionan para la segunda función de soporte remoto que veremos más abajo, pero podremos acceder a las máquinas que hayamos agregado en «Mis computadoras». Menos potente que las de escritorio, pero muy útiles para manejo básico desde el teclado virtual y un modo de trackpad que lo facilita.

Asistencia remota

La segunda gran función del Escritorio Remoto de Chrome es la asistencia remota. Permite recibir o proporcionar ayuda para resolver problemas informáticos, colaborar o conectar remotamente con el equipo de un tercero. Interesante en estos tiempos de pandemia y confinamiento.

Si hicimos el proceso anterior para el acceso remoto podremos usarlo directamente. Abrimos la aplicación y pulsamos sobre asistencia remota. Veremos dos funciones, compartir pantalla para que otros usuarios accedan a nuestro ordenador o al revés, conectarnos al equipo de un tercero.

En ambos casos, solo necesitaremos emitir un código de doce dígitos que enviaremos o nos enviará un tercero por mensajería, correo o cualquier medio para conectar los equipos, acceso a la pantalla y manejo con ratón y teclado.

Una vez que lo hagan, verás un cuadro solicitando permiso de acceso. Es obvio, pero hay que comentarlo como hacemos siempre que hablamos de este tipo de herramientas que permiten el control total (o parcial) del ordenador personal de un tercero, solo debes usarla y permitirla con personas de la máxima confianza.

Seguridad de datos

Google asegura que «todas las sesiones de escritorio remoto están completamente cifradas« y nadie, ni si quiera Google, puede tener acceso. Combinado con el hecho de que necesitamos un PIN para conectar a los dispositivos remotos, podemos estar razonablemente protegidos. Para aumentar la protección, utiliza sistema de PIN lo más largos y seguros posible. Hay que citar que los códigos únicos que se generan cuando se conecta a la computadora de un tercero caducan después de cinco minutos y ello evita que se utilicen los anteriores en el futuro.

La verdad es que nos ha gustado la solución de Google. Normalmente utilizamos una aplicación comercial para acceso remoto y hacía tiempo que no probábamos ésta y bueno, ha mejorado notablemente desde sus inicios. La configuración es sumamente sencilla, gratuita, multiplataforma y un rendimiento que nos ha sorprendido (por bueno) aunque para las pruebas hemos usado la misma conexión Wi-Fi y ello indudablemente lo ha favorecido.