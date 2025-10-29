YouTube usará IA para escalar tus vídeos hasta 4K

A veces basta con pronunciar YouTube para que uno se imagine un océano de vídeos pixelados, grabados en vertical con un Nokia de hace veinte años, reproducidos en televisores 4K que parecen gritar por dentro. La paradoja de lo ultramoderno y lo obsoleto en una misma pantalla lleva años presente en el salón de casa, pero ahora —por fin— tiene fecha de caducidad.

YouTube ha anunciado una nueva función que permitirá remasterizar automáticamente vídeos antiguos de baja calidad usando inteligencia artificial. Comenzarán con aquellos que estén por debajo de los 1080p, escalándolos primero a Full HD, pero con la mirada puesta en un objetivo más ambicioso: llegar a 4K. Este proceso se aplicará de forma automática en la app para televisores, priorizando así la experiencia en pantallas grandes, donde la diferencia visual puede ser más significativa.

La clave de esta mejora está en el procesamiento inteligente del vídeo. Los algoritmos no se limitan a ampliar píxeles, sino que reconstruyen detalles, ajustan colores, corrigen el brillo y equilibran el sonido. En otras palabras: hacen lo que nunca pudo hacer el simple reescalado bicúbico o bilineal, ofreciendo un resultado más limpio y coherente. Según la documentación de soporte, también se aplican mejoras de claridad, reducción de ruido visual y normalización del audio para evitar picos y silencios incómodos.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de incógnitas. ¿Qué ocurre con los vídeos que apenas superan los 240p o 360p? ¿Y con aquellos comprimidos hace ya años bajo los agresivos algoritmos de codificación de YouTube? En esos casos, la IA no parte de una base sólida. Debe “imaginar” los detalles que faltan. El riesgo de que acabe generando texturas o formas que nunca estuvieron ahí es muy real. Y esto no es un defecto menor: en un contexto como este, donde la fidelidad histórica puede ser importante, una IA creativa resulta tan peligrosa como útil.

Consciente de esas limitaciones, YouTube ha querido dejar claro que los creadores tendrán siempre el control. Los archivos originales y las resoluciones nativas no se perderán. Cualquier vídeo que haya sido escalado mediante IA lo indicará de forma explícita en la configuración del reproductor, y siempre existirá la posibilidad de optar por ver la versión sin modificar. Para los autores, habrá un botón claro para desactivar estas mejoras, sin afectar al resto de funciones del canal.

El anuncio llega acompañado de otras novedades que refuerzan la experiencia en televisores: un rediseño en forma de “Shows” para agrupar vídeos por temporadas, mejoras en las miniaturas (que ahora pueden alcanzar los 50 MB en 4K) y funciones de compra integradas mediante códigos QR. Son cambios relevantes, aunque claramente secundarios frente a la posibilidad de actualizar, de golpe, el archivo histórico completo de la plataforma.

En cierto modo, YouTube está aplicando a sus vídeos lo que los museos hacen con sus obras: restaurarlos. Solo que aquí no hay pinceles ni barnices, sino redes neuronales que interpretan, corrigen y reconstruyen. Y eso, claro, abre nuevos debates: ¿cuánto de ese vídeo sigue siendo el original? ¿Qué pasa si lo restaurado no se parece al recuerdo? La respuesta, como siempre, dependerá del espectador.