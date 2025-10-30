Noticias
Samsung Express P9, otro nivel para las tarjetas microSD
Las Samsung Express P9 son las nuevas tarjetas de memoria presentadas por la firma surcoreana y como era esperable aumentan el rendimiento de manera significativa para aplicaciones que necesitan mayores anchos de banda, sea juegos móviles o para usos en cámaras profesionales.
Las tarjetas de memoria externas y extraíbles en formato SD o microSD siguen siendo de gran utilidad. Aunque casi no se usan en smartphones, hay una enorme cantidad de producto electrónico donde pueden usarse, desde portátiles a tablets, pasando por cámaras de fotografía y vídeo. Y también en consolas de videojuegos como la Nintendo Switch 2 donde se enfocan especialmente las nuevas Samsung Express P9.
Estas tarjetas aprovechan las capacidades de SD Express, la última generación de la norma. Usan la misma base tecnológica de las SSD que instalamos en PCs, la interfaz PCIe y el protocolo NVMe, y con ello multiplican el rendimiento frente a versiones anteriores, en el caso de las versiones de Samsung hasta los 800 Mbytes por segundo en velocidad de lectura.
Samsung introduce tecnologías desarrolladas originalmente para SSD, como la compatibilidad con Host Memory Buffer (HMB) y Dynamic Thermal Guard (DTG) con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia en la ejecución de aplicaciones directamente desde desde el almacenamiento. La tecnología DTG monitoriza y regula de forma inteligente la temperatura de la tarjeta, evitando el sobrecalentamiento y manteniendo un rendimiento constante, incluso durante largas sesiones de juego, mientras que HMB optimiza el rendimiento al utilizar eficientemente la memoria del sistema host para acelerar el acceso a los datos y optimizar así la capacidad de respuesta.
Para proteger las unidades y garantizar la integridad de los datos, ya sean progresos guardados en juegos o archivos multimedia de gran tamaño para creadores y profesionales, las P9 Express cuentan con un buen grado de resistencia gracias a la protección contra inmersión en agua, temperaturas extremas, exposición a rayos X, caídas accidentales, polvo y presión.
Las Samsung Express P9 estarán disponibles este mismo mes en capacidades de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, con precios respectivos en los entornos de los 65 euros y 112 euros. Son más caras que las microSD UHS, pero indudablemente merecen la pena si, más allá de tareas de almacenamiento, se van a usar para ejecutar aplicaciones directamente desde ellas.
