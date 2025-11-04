Corsair RMx SHIFT se renueva con mejoras clave

Hay detalles que no se ven a simple vista, pero que marcan la diferencia cuando pasas horas frente a una caja abierta, organizando cables, alineando conectores y buscando ese flujo de aire perfecto. En ese escenario, lo que parece un cambio menor —como la orientación de los conectores o el tipo de aislamiento en un cable— puede transformar la experiencia por completo. CORSAIR lo sabe, y por eso ha renovado su familia de fuentes CORSAIR RMx SHIFT con una segunda generación que pone el foco justo ahí: en hacer más sencillo, más limpio y más eficiente el montaje de un PC desde la base.

La serie RMx SHIFT de segunda generación introduce una serie de mejoras prácticas que refinan un concepto ya conocido: el de los conectores laterales, que permiten acceder al cableado desde el lateral de la fuente en lugar del frontal. Este rediseño se acompaña ahora de cables de PVC en relieve mejorados, organizadores de perfil bajo y un aspecto más limpio para facilitar el montaje en cualquier torre ATX moderna. Las nuevas unidades están disponibles en versiones de 750, 850 y 1000 vatios, y todas incluyen una garantía de diez años.

Uno de los pilares del diseño es el conector de CC lateral con tipo Micro-Fit, que conserva la filosofía modular total de la serie y permite al usuario usar solo los cables necesarios. Esto no solo mejora la estética, sino que reduce la obstrucción del flujo de aire en cajas más ajustadas. Los nuevos cables ultraflexibles contribuyen a reducir el desorden interno, y los organizadores integrados mantienen cada línea en su sitio. Para quienes valoran un montaje limpio y sin compromisos, estos pequeños cambios pueden suponer una gran diferencia.

Pero no se trata solo de orden: también hay músculo técnico detrás. Las nuevas CORSAIR RMx SHIFT integran de serie un cable 12V-2×6 de hasta 600 W, preparado para alimentar tarjetas gráficas de última generación como la NVIDIA GeForce RTX 5090. Este cable, diseñado según los últimos estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1, permite manejar picos de energía transitorios y se anticipa a las necesidades de los sistemas más exigentes. En otras palabras: no es solo una fuente modular, es una base preparada para el presente y para lo que viene.

En el apartado eléctrico, las mejoras siguen siendo evidentes. La certificación Cybenetics Gold garantiza una eficiencia del 87 % como mínimo y hasta un 89 % en condiciones ideales. Esto se traduce en menor calor residual y un menor esfuerzo de refrigeración, lo que alarga la vida útil del sistema. En su interior, las fuentes CORSAIR RMx SHIFT emplean condensadores japoneses con certificación de 105 °C y una topología LLC resonante con conversión de CC a CC, diseñada para ofrecer una energía estable, limpia y con transiciones suaves incluso en modos de bajo consumo o reposo.

Todo esto se enfría con un ventilador de 140 mm con cojinete dinámico de fluido y una curva de velocidad optimizada. El modo Zero RPM permite mantenerlo apagado con cargas bajas y medias, haciendo que la fuente funcione en completo silencio durante buena parte del tiempo. Además, incluye un mando de velocidad en la parte trasera que otorga al usuario control directo sobre la refrigeración, un detalle que combina bien con la filosofía modular y personalizada que inspira a toda la serie.

Una fuente de alimentación rara vez se lleva el protagonismo, pero cuando está bien diseñada, se nota en todo lo demás. Con esta segunda generación de la serie RMx SHIFT, CORSAIR no busca deslumbrar, sino facilitar. Y lo consigue al ofrecer una base eléctrica sólida, ordenada y compatible con el presente gráfico sin perder de vista la funcionalidad que tanto valoran los entusiastas del montaje.

