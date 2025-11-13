FRITZ!Box 4050, un router económico para dar el salto a Wi-Fi 6

El FRITZ!Box 4050 es el sucesor del FRITZ!Box 4040, uno de los routers más económicos que tiene la compañía alemana en su catálogo, y una solución interesante para aquellos que quieren dar el salto a Wi-Fi 6 y disfrutar de todas las ventajas de FRITZ!OS son una inversión mínima.

Por 130 euros el FRITZ!Box 4050 nos ofrece un salto generacional importante, y viene con un conjunto de prestaciones muy interesantes:

Está diseñado para conexiones con un terminal de fibra óptica (ONT), router con ONT integrada, cable módem, módem o router DSL, o con un módem USB de red móvil.

Utiliza una configuración MIMO 2 x 2, es compatible con Wi-Fi 6 y trabaja en doble banda. En la banda de 5 GHz alcanza una velocidad de 2.400 Mbps, y en la de 2,4 GHz llega a los 600 Mbps.

Soporta Wi-Fi Mesh, lo que significa que podremos utilizarlo para crear una red mallada inteligente sin esfuerzo.

Utiliza cifrado WPA3/WPA2, dispone de cortafuegos NAT y de funciones avanzadas de control parental a través de FRITZ!OS.

Cuenta con funciones de telefonía DECT (hasta 6 teléfonos inalámbricos) y de domótica.

Nos permite crear un servidor con FRITZ!NAS y crear una red local segura de una manera muy sencilla.

Es compatible con el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps, totalmente gratuitas, y recibe actualizaciones periódicas que introducen mejoras y nuevas funciones.

Dispone de un puerto WAN Gigabit, tres puertos LAN Gigabit y un puerto USB 2.0.

La relación calidad-precio del FRITZ!Box 4050 es buena, sus especificaciones no dejan lugar a dudas. Ya lo hemos indicado en el primer punto de sus especificaciones, pero es importante destacar que se trata de un router sin módem, así que debemos conectarlo a un módem para que funcione correctamente.

También es un modelo muy versátil que funciona con diferentes tipos de conexión a Internet, lo que le permite adaptarse a cualquier escenario, y es una opción perfectamente viable para gaming, no solo por su alto rendimiento, sino también porque cuenta con tecnologías clave para este tipo de uso, como «Quality of Service «(QoS) y redireccionamiento de puertos.

Como todos los productos de la compañía alemana, el FRITZ!Box 4050 viene con cinco años de garantía, una cobertura que excede el mínimo de 3 años de garantía legal en España, y que pone de relieve la confianza que tiene FRTIZ! en la calidad y la fiabilidad de sus productos.