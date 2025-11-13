Noticias
FRITZ!Box 4050, un router económico para dar el salto a Wi-Fi 6
El FRITZ!Box 4050 es el sucesor del FRITZ!Box 4040, uno de los routers más económicos que tiene la compañía alemana en su catálogo, y una solución interesante para aquellos que quieren dar el salto a Wi-Fi 6 y disfrutar de todas las ventajas de FRITZ!OS son una inversión mínima.
Por 130 euros el FRITZ!Box 4050 nos ofrece un salto generacional importante, y viene con un conjunto de prestaciones muy interesantes:
- Está diseñado para conexiones con un terminal de fibra óptica (ONT), router con ONT integrada, cable módem, módem o router DSL, o con un módem USB de red móvil.
- Utiliza una configuración MIMO 2 x 2, es compatible con Wi-Fi 6 y trabaja en doble banda. En la banda de 5 GHz alcanza una velocidad de 2.400 Mbps, y en la de 2,4 GHz llega a los 600 Mbps.
- Soporta Wi-Fi Mesh, lo que significa que podremos utilizarlo para crear una red mallada inteligente sin esfuerzo.
- Utiliza cifrado WPA3/WPA2, dispone de cortafuegos NAT y de funciones avanzadas de control parental a través de FRITZ!OS.
- Cuenta con funciones de telefonía DECT (hasta 6 teléfonos inalámbricos) y de domótica.
- Nos permite crear un servidor con FRITZ!NAS y crear una red local segura de una manera muy sencilla.
- Es compatible con el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps, totalmente gratuitas, y recibe actualizaciones periódicas que introducen mejoras y nuevas funciones.
- Dispone de un puerto WAN Gigabit, tres puertos LAN Gigabit y un puerto USB 2.0.
La relación calidad-precio del FRITZ!Box 4050 es buena, sus especificaciones no dejan lugar a dudas. Ya lo hemos indicado en el primer punto de sus especificaciones, pero es importante destacar que se trata de un router sin módem, así que debemos conectarlo a un módem para que funcione correctamente.
También es un modelo muy versátil que funciona con diferentes tipos de conexión a Internet, lo que le permite adaptarse a cualquier escenario, y es una opción perfectamente viable para gaming, no solo por su alto rendimiento, sino también porque cuenta con tecnologías clave para este tipo de uso, como «Quality of Service «(QoS) y redireccionamiento de puertos.
Como todos los productos de la compañía alemana, el FRITZ!Box 4050 viene con cinco años de garantía, una cobertura que excede el mínimo de 3 años de garantía legal en España, y que pone de relieve la confianza que tiene FRTIZ! en la calidad y la fiabilidad de sus productos.
FRITZ!Box 4050, un router económico para dar el salto a Wi-Fi 6
Intel lleva la generación de fotogramas a todas sus iGPUs, y a las de NVIDIA y AMD
Free Fire, cómo avanzar más rápido y disfrutar más del juego con cuentas desarrolladas
No te pierdas esta Smart TV 4K con HDR10 rebajada a 199 euros
CORSAIR MP700 PRO XT análisis completo del modelo de 2 TB
Valve amenaza el monopolio de Windows con su nuevo hardware para juegos
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
ASUS ProArt P16 OLED análisis completo
FRITZ!Box 4050, un router económico para dar el salto a Wi-Fi 6
Gemini se integra más profundamente en Google Workspace
Windows 11 y el caos del menú contextual: Microsoft reconoce el problema
Navegadores con IA vs muros de pago
MSI Mighty MEG X870E ACE Max, la base definitiva para los Ryzen 3D Refresh
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
Lo más leído
-
PrácticosHace 6 días
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
-
GuíasHace 2 días
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
-
PrácticosHace 5 horas
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
-
NoticiasHace 3 días
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué